Seit rund sechs Wochen wissen Sie, dass sie ab November Bürgermeisterin von Oyten sein werden. Wie oft waren Sie seitdem schon gedanklich im Rathaus?

Sandra Röse: Gedanklich bin ich noch nicht bei der Arbeit im Rathaus. Gerade bin ich noch dabei, im Rahmen meiner Selbstständigkeit alte Projekte abzuwickeln, die ich während der Wahlkampfzeit zurückstellen musste. Und das bedarf all meiner Aufmerksamkeit. Ich war aber nach der Wahl schon persönlich im Rathaus und habe erste Gespräche geführt. Das war nicht nur hilfreich, sondern auch sehr motivierend.

Gute Frage. Wenn sie ein gutes Bild von mir haben, ist es von Vorteil, ansonsten wird es von Nachteil sein. Aber ich habe das Gefühl, dass es von Vorteil ist.

Ja, auf jeden Fall.

Ja, ganz kurz haben wir schon gesprochen und sind so verblieben, dass er mich nach der Sommerpause anruft und wir gemeinsam überlegen, wie er mich jetzt schon mit einbinden kann, damit ich einen anderen, noch besseren Informationsfluss habe.

Es gibt regelmäßige Fachbereichsleitermeetings, da werde ich versuchen, nun schon dazuzustoßen, wenn es denn rechtskonform ist. Bei den größeren Projekten hoffe ich, dass Herr Cordes mich in nächster Zeit an die Hand nimmt und mehr einbindet. Es gibt außerdem auch noch Seminare und Literatur, die ich vor dem 1. November bemühen werde – und so hoffentlich dann gut vorbereitet ins Amt starte.

Ja, schon, aber passiv. So etwas unterscheidet sich aber noch nicht so sehr von der Arbeit als Ratsfrau, denn auch da bin ich zu gewissen Belangen schon direkt kontaktiert worden. Aber ich merke, dass in den Zeilen nun durchaus eine andere Erwartungshaltung mitschwingt.

Wenn ich ehrlich bin, entscheidet sich das nach dem Tonfall, den ich aus der Mail herauslese. Aber in der Regel ist es Motivation, weil ich daraus lese, dass die Leute mir auch wirklich zutrauen, dass ich ihnen weiterhelfe – das hat sich ja auch schon im Wahlergebnis gezeigt.

Bis Mitte September.

Ja, deshalb höre ich dann schon auf. Also es ist nicht so, dass wir als Familie dann wegfahren. Ich bin eigentlich sehr gerne zu Hause. Und so werde ich dann versuchen, die sechs Wochen, trotz Weiterbildung, ein bisschen zum Runterkommen zu nutzen.

Ich muss dabei unterscheiden zwischen internen und externen Belangen. Intern ist es die Digitalisierung. Das habe ich im Wahlkampf nicht so sehr nach oben gehängt, es ist aber trotzdem sehr dringend. Nicht zuletzt, weil wir natürlich auch als Arbeitgeber interessant bleiben müssen. Das ist ein Projekt, das wir nicht binnen eines Monats umgesetzt haben werden. Ich denke aber, dass das der erste Bereich ist, in dem ich versuchen werde, Änderungen herbeizuführen. Und von den großen externen Themen, die ich im Wahlprogramm hatte, gehen wir als erstes die bessere Kommunikation an, also mehr Transparenz in die Vorgänge in Politik und Rathaus zu bekommen. Da gibt es einige einfache Sachen, mit denen wir hoffentlich ein schnelles Ergebnis erzielen können.

Auf die Mitarbeitergespräche. Ich werde damit anfangen, alle kennenzulernen. Es wird natürlich einen gewissen Zeitraum dauern. Mir ist ja bewusst, dass ich mir die Vertrauenskultur, dass also alle offen mit mir sprechen, auch erst einmal aufbauen muss. Aber auf diese Gespräche freue ich mich am allermeisten, einerseits weil ich daraus einen Wissensgewinn ziehe, aber natürlich auch, weil ich anfangen kann, eine emotionale Ebene aufzubauen.

Zur Person

Sandra Röse (48)

ist von den Oytenern im Juni als Kandidatin der CDU mit deutlicher Mehrheit zur nächsten Bürgermeisterin der Gemeinde gewählt worden. Ihr Amt tritt sie am 1. November an. Röse ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie (zwei Kinder) in Sagehorn.