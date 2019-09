Alkoholsucht führt nach wie vor die Liste der Beratungsgespräche in der Fachstelle in Achim an (Symbolbild). (Hans-Henning Hasselberg)

Die Fachstelle Sucht und Suchtprävention mit ihren Standorten in Achim und Verden hat nun in Achim ein neues Domizil gefunden: Es ist das alte. Weil ein Mietvertrag für neue Räume an der Straße An der Eisenbahn geplatzt war, bot der jetzige Vermieter des Domizils an der Feldstraße der Einrichtung an, mit ihrem Gruppenraum vom zweiten Obergeschoss ins Erdgeschoss zu ziehen. Im ersten Obergeschoss bleiben die Büros und Beratungsräume und so hat die Fachstelle vor Ort nun einen barrierefreien und frisch renovierten Gruppenraum bekommen. Weil ein Sichtschutz noch fehlt, sind die großen Fenster mit buntem Papier abgeklebt, aber seit zwei Tagen läuft drinnen der Betrieb. Und auch das jährliche Pressegespräch über die Zahlen und Beobachtungen der Fachstelle im Jahr 2018 fand nun dort statt.

„Ein Tag der offenen Tür wird wohl als offizielle Einweihung im Frühjahr folgen“, verriet Einrichtungsleiterin Heike Gronewold dabei schon mal. Zusammen mit Sozialpädagogin Regina Haack ließ sie das vergangene Jahr Revue passieren und zeigte sich sehr zufrieden mit der Entwicklung des ambulanten betreuten Wohnens. „Das Angebot gibt es seit 2016 und ist eine stabile Größe, die Zahlen nehmen zu“, erklärte Heike Gronewold. Das ist auch an den Kontaktzahlen festzumachen, die von 335 im Jahr 2017 auf 886 im Jahr 2018 angestiegen sind. Zeitgleich haben sich die Zahlen für Gruppenkontakte (von 1832 auf 1622) sowie Einzelgespräche (von 2505 auf 2472) verringert. Dazu kommen jeweils Kontakte, die aus unterschiedlichen Gründen nicht erfasst würden, wie die Fachstelle schilderte.

Exzessiver Medienkonsum

Aus den mit dem Jahresbericht vorgelegten Zahlen geht hervor, dass im Bereich der Suchtmittel, von denen die Klienten der Fachstelle abhängig sind, nach wie vor Alkohol unangefochtener Spitzenreiter ist – mit knapp 70 Prozent. Illegale Drogen machten rund 22 Prozent aus, Glücksspiel knapp fünf Prozent, Medikamentensucht spielt so gut wie gar keine Rolle. Ein Bereich, der mittlerweile alljährlich auch in der Beratung zunimmt, ist der exzessive Medienkonsum, der – das betonten Heike Gronewold und Regina Haack – allerdings nicht immer mit einer Sucht gleichzusetzen sei, weil er Folgeerscheinungen wie etwa einen Jobverlust durch Alkoholabhängigkeit nicht aufweise. Daher ist exzessive Mediennutzung mit nur knapp über einem Prozent aufgeführt. Aber: „Die Nutzung unserer Beratungsangebote war in der Realität deutlich höher.“ Jedoch würden bei der Auswertung der Suchtmittel Einmalkontakte und Kontakte mit Angehörigen nicht in der Statistik berücksichtigt.

Dem Bereich der exzessiven Mediennutzung, die in der Gesellschaft eine zunehmend größere Rolle einnimmt, begegnet die Fachstelle mit Prävention und mit dem Programm Reset. „Die Zahlen steigen, aber auch, weil die exzessive Smartphonenutzung inzwischen das neue Normal ist“, sagte Heike Gronewold. Auch die heutige Elterngeneration pflege einen ganz anderen Umgang mit Smartphones, die es vor 15 Jahren noch nicht in diesem Ausmaß gab. Daher sind die Eltern auch Ansprechpartner bei der Suchtprävention, sie sollten selbstreflektiert mit den neuen Medien umgehen, appellieren die beiden Frauen. Auch, damit sie ihren Kinder mehr Zeit und vor allem Aufmerksamkeit widmen können.

Während man in den jüngsten Sommern auch von vielen Bademeistern immer wieder gehört hat, dass Eltern lieber ihre Handys als ihre Kinder im Blick behalten, wartet passend dazu auch der Jahresbericht mit einer interessanten Zahl auf: Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit hat sich die Zahl der Unfälle auf deutschen Spielplätzen von 1900 im Jahr 2008 auf 6400 allein im Jahr 2015 erhöht – ein Zuwachs von fast 340 Prozent. „Es wird noch dauern, bis das Bewusstsein für die exzessive Mediennutzung geschärft ist“, ist Regina Haack überzeugt. Die Fachstelle selbst will ab 2020 mit anderen Fachstellen die Onlineberatung einführen, um Hilfesuchenden einen leichteren Zugang zu ermöglichen.

Zur Sache

Selbsthilfe für Angehörige

Ab dem 6. November, 19.30 bis 21 Uhr, möchte die Fachstelle Sucht und Suchtprävention eine Selbsthilfegruppe für Angehörige installieren, die sich in der Runde austauschen können. Die Themen können breitgefächert sein und sollen sich nicht um eine bestimmte Sucht drehen. Die Einrichtung an der Feldstraße 2 ist zu erreichen unter 0 42 02 / 87 98.