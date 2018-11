Können auch ohne große Absprachen zusammen musizieren: Lisa und Lena Folkers. (Hake)

Wirklich überraschend ist die Musikleidenschaft bei Lisa und Lena Folkers wahrlich nicht. Schließlich sind die Zwillinge vor 27 Jahren in eine sehr musikalische Familie hineingeboren worden. Ihre Mutter etwa spielte selbst Akkordeon und leitete den Kirchen- und Kinderchor in Etelsen. Und da auch ihre älteren Geschwister allesamt ein Instrument spielen, war die Frage für Lisa und Lena Folkers weniger, ob sie eines lernen wollen, sondern vielmehr, welches es sein soll. Noch zu Grundschulzeiten fing Lisa Folkers mit dem Klavierspiel an, ihre Schwester griff zum Saxofon. Doch beim Erlernen blieb es nicht. Seit rund zwei Jahrzehnten perfektionieren die beiden ihr Spiel und haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und auch wenn der Lebenslauf sich sehr ähnelt, so sind die Schwestern dafür doch getrennte Wege gegangen. Umso besonderer sind die Momente, wenn sie gemeinsam musizieren – so wie an diesem Freitag und Sonntag im Rahmen des Langwedeler Leseherbstes.

Angefangen hatte alles noch gemeinsam: „Im Kinderchor und mit Blockflöte“, wie Lena Folkers erzählt, für die das Saxofon eigentlich gar nicht erste Wahl war. Eigentlich wollte sie Trompete spielen. „Aber das darf man nicht, wenn man noch so klein ist.“ Bereut habe sie die Entscheidung für das Saxofon aber nie. Verlebten sie den musikalischen Unterricht also getrennt, waren die Schwestern in der Schule stets in einer Klasse. Zunächst auf der Grundschule Etelsen, dann auf der Oberschule Langwedel und schließlich auf dem Achimer Cato. In der elften Klasse absolvierten beide dann ein Auslandsjahr. Lena Folkers in Ecuador, ihre Schwester in Mexiko – jeweils mit musikalischem Schwerpunkt.

Neue musikalische Eindrücke

In Ecuador musste die gerade 16-Jährige am Konservatorium, einer Musik-Hochschule, sogar selbst lehren. „Mit meinen kaum vorhandenen Spanischkenntnissen musste ich Kindern Saxofon-Unterricht geben“, erinnert sie sich. Kennengelernt habe sie eine ganz andere Art, Musik zu leben. „Die Menschen dort sind viel fröhlicher dabei und tanzen viel“, sagt Lena Folkers. „In Mexiko war das sogar noch extremer“, berichtet ihre Schwester, die aus dem Aufenthalt in Mittelamerika ebenfalls viele neue musikalische Eindrücke mit in die Heimat gebracht habe.

Dort stand dann etwas später das Abitur an – ohne Musik als Leistungskurs. „Das wäre nur in der Kombination mit Deutsch gegangen“, bemängelt Lisa Folkers. Und da Deutsch als Leistungskursfach nicht in Frage kam, lief die Musik schulisch betrachtet fortan eher unter dem Radar. Was aber nicht bedeutete, dass die beiden nicht weiter probten. Ganz im Gegenteil: Der Entschluss, ihre musikalische Leidenschaft zum Beruf zu machen, stand fest. „Und wenn man Musik studieren will, muss man eine harte Aufnahmeprüfung absolvieren“, erzählt Lena Folkers. Dazu zähle neben dem Spielen auch theoretisches Wissen. Die Arbeit sollte sich auszahlen, die Schwestern bekamen einen Studienplatz. Lisa Folkers zog es von Etelsen nach Bremen, ihre Zwillingsschwester nach Hannover.

Musikalisches Wissen weitergeben

Die Entscheidung fiel jeweils auf Lehramt. „Mit Musik alleine lässt sich einfach nur schwer Geld verdienen“, weiß Lena Folkers, die sich für Mathematik als zweites Fach entschied und sich aktuell noch in ihrem Referendariat an einer Schule in Seelze befindet. Ihre Schwester arbeitet seit diesem Schuljahr als Musik- und Chemielehrerin am Gymnasium in Sottrum, wo sie auch den Unterstufenchor leitet. Außerdem hat sie die Leitung eines A-Cappella-Chores in Ritterhude übernommen. Ihre Schwester steht ihr da wenig überraschend in nichts nach. Sie gibt zusätzlich zum Beruf an Musikschulen Saxofonunterricht, leitet einen Kirchenchor und spielt in einem Saxofon-Quartett.

Gemeinsam spielen die Zwillingsschwestern angesichts des vollen Terminplanes und der räumlichen Distanz nur noch selten. Genießen tun sie es umso mehr, wenn es nun wieder soweit sein wird – und dann sogar noch in der Heimat: am 16. und 18. November bei den Lesungen von Joël Tan (ab 19 Uhr im Rathaus) und Petra Mattfeldt (ab 19.30 Uhr bei Klenke). Fehlende musikalische Harmonie ist trotz geringer Probenzeit nicht zu befürchten. „Das klappt bei uns alles auch ohne große Absprachen“, ist sich Lena Folkers sicher.