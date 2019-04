Wollen das Publikum am 6. Mai in Langwedel unterhalten: Lars-Luis Linek (links) und Wolfgang Timpe. (Udo Meissner)

Eine Blues-Story rund um eine besondere Männerfreundschaft erwartet Musikliebhaber am Sonntag, 5. Mai, im Bürgersaal des Langwedel Rathauses. Denn dann sind mit Lars-Luis Linek und Wolfgang Timpe zwei Urgesteine der Hamburger Musikszene zu Gast und haben "Kuddl un Fiete" im Gepäck. So heißt das abendfüllende Programm, das das Duo ab 20 Uhr präsentieren wird. Das Markenzeichen der beiden Musiker, die im norddeutschen Raum durch ihre Liebe zur plattdeutschen Sprache und Hang zum Blues bekannt geworden sind, lautet "Blues up Platt". Und so wird natürlich auch das Programm am 5. Mai auf Plattdeutsch präsentiert. Für "Lars & Timpe" ist es derweil nicht der erste Auftritt in Langwedel, bereits 2012 wussten sie im Rahmen der damaligen Kulturtage das Publikum zu unterhalten.

„Musical“ ohne Tanz und Schauspiel

Die Geschichte von „Kuddl un Fiete“ rund um eine Hamburger Männerfreundschaft wird in 14 neuen Songs erzählt. Kuddl kommt aus einer einfachen Elbfischerfamilie, die zur Hälfte aus St. Pauli und zur Hälfte von Finkenwerder stammt. Fiete ist ein reicher Reederssohn aus Blankenese. Die Freundschaft dieser beiden höchst unterschiedlichen Männer wird durch die hübsche Lilo heftig auf die Probe gestellt, heißt es in der Ankündigung zu der Veranstaltung. In diesem unterhaltsamen „Zwei-Mann-Musical“ – welches ohne Tanzen und Schauspielern auskommt – kann laut der Protagonisten „kräftig gelacht, geweint und mitgesungen werden“.

Lars-Luis Linek mit dem typischen „Snutenhobel-Mundharmonika-Sound“ sieht sich selbst als einen „Meister der puren Spielfreude“. Bekannt aus mehr als 3000 Musikproduktionen von Weltstars bis zum Großstadtrevier ist er ein regelmäßiger Gast bei TV- und Radiosendungen. Neben seinen internationalen Alben, widmet er sich vor allem dem erwähnten „Blues op Platt“. In der jüngeren Vergangenheit hat er jedes Jahr stets ein neues Album auf den Markt gebracht, zuletzt 2018 „Sleswig-Holsteen Allerbest!“ mit Marianne Ehlers.

Gemeinsame Leidenschaft für den Blues

Wolfgang Timpe, studierter Musikwissenschaftler (akustische Gitarre und Gesang), ist nicht nur als Musiker, sondern auch als Produzent, Komponist oder Toningenieur von vielen Künstlern und Fernsehproduktionen bekannt. Für das Norddeutsche Fernsehen des NDR wurde von ihm das komplette Musikdesign komponiert und hergestellt. Er und Linek kennen sich bereits seit 1981 und sind mit ihrem Programm im norddeutschen Raum unterwegs. Sie verbindet nach eigener Aussage „ihre Leidenschaft für den Blues, den sie schon in ihrer frühen Jugend gespielt hatten, und ihre Liebe zur plattdeutschen Sprache“.

Der Kartenvorverkauf für den „Kuddl un Fiete“-Auftritt der Hamburger am 5. Mai hat bereits begonnen. Für 15 Euro sind die Tickets beim Buchhandel Vera Rohrberg an der Großen Straße in Langwedel zu erhalten. Zudem besteht die Möglichkeit, sich telefonisch unter der Nummer 0 42 32 / 15 90 verbindlich für das Konzert anzumelden. Restkarten werden an der Abendkasse für 18 Euro verkauft.