Im Bereich des Weserwehrs in Intschede ist momentan schweres Gerät unterwegs. Auch auf Daverdener Seite. Hier entsteht ein Vormontageplatz. (Björn Hake)

Langsam aber sicher verschwindet die Brücke, die über das Weserwehr in Intschede führt. Das ist kaum zu übersehen, denn schwere Bagger sind derzeit mit den Abrissarbeiten an dem in die Jahre gekommenen Bauwerk beschäftigt. Bereits seit dem 31. August dieses Jahres ist der Brückenzug für die Öffentlichkeit voll gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer ist die Verbindung zwischen dem Flecken Langwedel und der Samtgemeinde Thedinghausen damit schon seit knapp zwei Monaten unpassierbar – für den motorisierten Verkehr sogar schon seit November 2018.

Bagger sind im Bereich der Wehranlage tätig, um eine Fahrrinne auszuheben. (Björn Hake)

Dass das Bauwerk sanierungsbedürftig ist, das hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser (WSA) mit Sitz in Verden bereits 2014 erklärt (wir berichteten). In einem damals angefertigten Gutachten der Bundesanstalt für Wasserbau wurde dann aus Gründen der Standsicherheit eine Restnutzungsdauer (Ende 2018) und eine Gewichtsbeschränkung festgelegt. Eine Verlängerung der Nutzungsdauer sei nicht möglich, hieß es. Was genau wurde damals an dem Bauwerk festgestellt? Der Brückenzug in Intschede weist zahlreiche Querrisse, Korrosionsschäden und frei liegende Spannköpfe auf. Ein Neubau war also unausweichlich.

Bereits im vergangenen Jahr begannen die vorbereitenden Arbeiten damit, sämtliche Steuerungskabel für die Wehranlage sowie sonstige Leitungen aus der Brücke zu entfernen und auf die neu gebauten Kabelbrücken zu verlegen. Und auch die neuen Steuerungsleitungen für die Wehranlage wurden verlegt. Somit war die Brücke im Juni dieses Jahres frei von Kabeln und die weiteren vorbereitenden Arbeiten zum Neubau der Brücke konnten beginnen. Zwischenzeitlich wurde auch das europaweite Vergabeverfahren zum Neubau der Brücke beschlossen. Den Zuschlag bekam schließlich die Firma Ludwig Freytag aus Oldenburg.

Kosten in Millionenhöhe

Und derzeit laufen die Arbeiten an der Brücke auf Hochtouren, wie Olaf Nitsch, Sachbearbeiter für Brückenunterhaltung beim WSA, auf Nachfrage erklärte. „Dazu gehören die Abbrucharbeiten, auch die der Vorlandbrücke. Das wird wohl noch die nächsten Wochen laufen“, vermutet er. Aber auch im Wasser wird gearbeitet. „Ein Vormontageplatz wird auf Darverdener Seite errichtet und eine Fahrrinne wird freigebaggert, da die Weser an dieser Stelle nicht tief genug ist“, erläutert Nitsch weiter. „Die Arbeiten laufen nach Plan.“ Geht es so weiter, dann soll die Brücke im Juni 2022 fertiggestellt sein. Eine gute Nachricht, denn durch die Sperrung ist eine Weserbrücke im Landkreis Verden für den Autoverkehr weg. Das hatte im Vorfeld der Arbeiten, wie berichtet, auch immer wieder für Unmut in der Bevölkerung gesorgt. „Das ist verständlich. Das Thema Brücken ist grundsätzlich immer sehr emotional belegt“, weiß Nitsch aus Erfahrung. Autofahrer im Kreis Verden weichen seit der Sperrung in Intschede nun auf die Nordbrücke in Verden oder die Ueser Brücke in Achim aus.

An den Kosten, die das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser veranschlagt hatte, hat sich nichts geändert, so hieß es in einer Mitteilung des WSA im Sommer dieses Jahres: „Zum Hauptauftrag an die Firma Ludwig Freytag kommen noch weitere Aufträge für die Durchführung von baubegleitende Maßnahmen in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro. Somit invertiert die Wasserstraßen-und Schifffahrtsverwaltung insgesamt rund 17 Millionen Euro für den Neubau der Brücke am Wehr Intschede." Mit dieser Summer wird laut Nitsch auch weiterhin geplant.