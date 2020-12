Die IGS Achim soll eine Frischeküche bekommen, jedenfalls hat die Politik bisher diesen Weg eingeschlagen. (Christian Kosak)

Die nächste Runde in der Grundsatzdiskussion über gesunde Ernährung an Achimer Schulen und im Speziellen über grünes Licht für eine Frischeküche, die im Mensaneubau an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Achim entstehen soll, steht im Januar bevor. Die Stadtverwaltung, also deren Fachbereich Bauen, hat auf Geheiß der Ratsfraktionen hin dafür noch mal den Bleistift gespitzt, die Mensa kleiner geplant und neu gerechnet: Demnach wäre der Neubau mit einer Frischeküche für 3,76 Millionen Euro zu bekommen, pro Jahr kostet deren Betrieb 550 000 Euro. Im September hatte die Fachverwaltung der Politik eine Variante mit Frischeküche vorgestellt, die mit Bau- und Ausstattungskosten in Höhe von 5,3 Millionen Euro und jährlichen Betriebskosten von 611 000 Euro zu Buche geschlagen hätte.

Um die Kosten verringern zu können, wurden nun mit einer Bruttogrundfläche von 1000 Quadratmetern gerechnet – diese Größenordnung entspricht der von der Verwaltung zunächst vorgeschlagenen sogenannten Mittelbauweise des Speiseraums mit einer Küche, die lediglich angeliefertes Essen aufbereitet. In ihrer ursprünglichen Maximalbauweise war die Verwaltung von 1500 Quadratmetern Grundfläche in Verbindung mit der Frischeküche ausgegangen. Die Politik hatte diese Größenannahme schließlich infrage gestellt. Die reinen Ausstattungskosten, in denen die Küche jeweils enthalten ist, unterscheiden sich zwischen Aufbereitungs- und Frischeküche um 160 000 Euro, sodass die nun von der Politik gewünschte Variante letztlich um diesen Betrag teurer ist als die von der Verwaltung favorisierte Mittelbauweise.

Keine Zeit zu verlieren

„Zur Sicherstellung der Finanzierung muss das Investitions-Gesamtbudget für das Projekt IGS von derzeit genehmigten 9 Millionen Euro um 1,8 Millionen Euro auf neu 10,8 Millionen erhöht werden“, rechnet die Stadtverwaltung noch mal vor, was die Fraktionen absegnen müssten, wenn sie diesen Weg weitergehen wollen. Zunächst werden sie sich in der Sitzung des Schulausschusses am Montag, 25. Januar, nächsten Jahres mit dieser Frage öffentlich (ab 18 Uhr im Rathaus) auseinandersetzen, abschließend nach Vorstellung der Verwaltung soll dann der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss einen Monat später die endgültige Entscheidung treffen.

Die fällt somit mitten in die Beratungen für den neuen Doppelhaushalt der Stadt, für dessen Gestaltung auch die Folgekosten des Mensaneubaus mit dauerhaft einer guten halben Million Euro einzuplanen sind. „Um keine weitere Zeit zu verlieren, wird die Verwaltung parallel zu den weiteren politischen Beratungen die Ausschreibung für die Planungsleistungen für den Neubau der Mensa, auf Grundlage der Beschlussempfehlung des Schulausschusses, auf den Weg bringen“, schlägt die Verwaltung vor. Sie würde also bereits nach der Sitzung des Schulausschusses Ende Januar damit loslegen wollen.

Bisher, vor allem in der Sitzung Ende September, hatten die Fraktionen große Einigkeit darin demonstriert, die IGS mit einer Frischeküche ausstatten zu wollen. Auch als Zeichen, endlich den Weg in der Stadt für eine qualitativ hochwertige und frische Ernährung der Schüler freizumachen und alle Schulen nach und nach derart auszustatten. Die vorgelegte Grobplanung sieht vor, dass der Neubau auf der Außenanlage schräg gegenüber der IGS-Verwaltung entstehen soll. Der Küchenbereich (inklusive Umkleiden und Personalraum) wird mit rund 450 Quadratmetern angegeben, der Speiseraum wäre rund 600 Quadratmeter groß. Nach der derzeitigen Planung könnte die Mensa dann frühestens Mitte 2023 fertiggestellt sein.