Jung und alt ein Begriff: Das Krümelmonster. Und wo die Figur der Sesamstraße ist, da sind Kekse natürlich nicht weit. (Fotos: Björn Hake)

Oyten-Bassen. Scheinbar das ganze Dorf hatte sich am Sonnabendnachmittag vor dem Blocks Huus versammelt, um in Bassen das Erntefest zu feiern. Familien und Freundesgruppen warteten auf die Ankunft der Erntewagen. Begonnen hatte das Fest bereits am Donnerstag mit dem offiziellen Hissen der Erntefahne. Am Freitag gab es für die Kinder den alljährlichen Laternenumzug. Der beliebteste Teil, der traditionelle Umzug der Festwagen, fand am Sonnabend statt.

Ab 14.30 Uhr fuhren die Erntewagen durch ganz Bassen. Der Start- und Endpunkt war der Festplatz. Dieser bot, für alle, die nicht am Umzug teilnahmen, allerhand Unterhaltung. Für die Kinder gab es ein Karussell und eine Achterbahn. Auch typische Kirmesspiele wie Dosenwerfen oder Entenangeln wurden angeboten. Allen Erwachsenen stand ein großes weißes Bierzelt zur Verfügung.

Um 17 Uhr kamen die Erntewagen zurück. „Manche arbeiten erst eine Woche vorher, andere aber auch monatelang an ihrem Wagen“, erzählte Nicole Knobelsdorf vom Organisationsteam. Diesen Aufwand sah man einigen Wagen auch an. So mancher war größer als der Traktor, der sie durch den Ort zog. Auch bei der Gestaltung investierten einige viel Kreativität. Eine Gruppe fuhr in einem Piratenschiff durch die Ortschaft, eine andere hatte ihren Wagen wie ein Schwimmbecken gestaltet. Die Menschen waren häufig ihres Themas entsprechend gekleidet. Von Schottenröcken bis hin zu Figuren aus der Sesamstraße wurde vieles geboten. „Wir haben alles dabei, von Vereinen bis hin zu Freundesgruppen“, erklärte Nicole Knobelsdorf.

56 Wagen gab es am Ende zu bestaunen. Nicole Knobelsdorf meinte dazu: „Das sind die meisten Teilnehmer seit langem.“ Die zwölf besten Erntewagen wurden am Abend im Blocks Huus ausgerufen. Die drei Höchstplatzierten durften ihre Wagen am nächsten Tag auf der alljährlichen Oldtimerausstellung präsentieren. Schon seit zehn Jahren gehören Nicole Knobelsdorf und ihr Mann Torsten zu den Hauptorganisatoren des Festes. Bei ihnen steht die ganze Familie hinter dem Erntefest. Ihr Sohn Leon ist der diesjährige Erntebräutigam und bildet zusammen mit Antonia Gerken das Erntebrautpaar. Vor der Verkündigung der Sieger mussten die Beiden noch den traditionellen Hochzeitstanz vorführen. Der Gewinnerwagen bei den Erwachsenen trug in diesem Jahr den Titel „Der Wolf und die sieben Geißlein“. Bei den Kindern belegte „Märchenland“ den ersten Platz.

Das Erntefest in Bassen steht vor allem im Zeichen der Traditionen. Das hört man auch von den Gästen. Die meisten besuchen das Fest jedes Jahr mit ihren Familien. So wie zum Beispiel Bärbel Oetjen mit ihrem Mann. „Die Wagen fahren direkt bei uns vorbei“, erzählte sie und ergänzte, „das sehen wir uns dann immer mit den Nachbarn an“. Bei so viel Tradition fallen Neuerungen, etwa durch das Mitwirken der Jugend, natürlich auf. Das stört aber die wenigsten Gäste. „Der Generationenwechsel musste stattfinden. Es ist anders, aber nicht schlechter. Es bleibt eine Tradition“, sagte Oetjen. Vor allem den Kindern gefällt ein etwas moderneres Erntefest. Die siebenjährige Alena besucht ebenfalls jedes Jahr mit ihren Eltern das Fest. Ihr gefallen die Erntewagen am besten. Sie freue sich aber auch, jedes Jahr viele Freunde auf dem Erntefest zu treffen.

Getrübt wurden die Feierlichkeiten in Bassen durch zwei Vorfälle: Wie die Polizei berichtet, wurde in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag kurz nach Mitternacht einem Erntefestbesucher von drei unbekannten Männern in Höhe der Grundschule gewaltsam die Geldbörse entwendet. Aus dieser nahmen sie das Bargeld von fünf Euro. Die Geldbörse gaben sie dem Opfer dann zurück. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Zudem war es im Vorfeld des Ernteumzuges an der Straße Köbens zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um einem entgegenkommenden Pkw Platz zu machen, fuhr der Fahrer eines Erntewagens in den Seitenraum und blieb mit dem Ernteaufbau des Anhängers an einem Baum hängen, heißt es von der Polizei. Die widerrechtlich auf der Ladefläche des Anhängers befindlichen Personen stürzten dadurch zum Teil vom Anhänger und verletzten sich. Zwei Personen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entgegenkommende Pkw, laut Beschreibung ein weißer SUV, entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugenhinweise werden unter 0 42 07 / 12 85 angenommen.