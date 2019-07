Resi und Gerd Grieme öffneten am Sonntag ihre Gartenpforte und zeigten den Besuchern ihre grüne Oase. Neben zahlreichen Obstbäumen und -sträuchern haben auch Gänse, Hühner und Schafe hier ihr Zuhause. (Björn Hake)

Rasen hätten sie keinen, und eigentlich zeige sich ihr Garten im Frühling auch noch bedeutend schöner als jetzt. Fast entschuldigend führte Resi Grieme am Sonntag ihre Gäste auf ein Fleckchen Erde, das neben blühenden Sträuchern, Rosen, Lilien und Kamelien vor allem eines bietet: fruchtige Leckereien, sonnengereift, süß und ungespritzt. Kanadische Gänse, zwei Kamerunschafe und jede Menge Hühner komplettieren die Idylle, in der die Familie seit mehreren Generationen zu Hause ist.

Von der Hektik des Alltags ist nicht viel zu spüren auf dem Hof im Seestedter Richtweg in Blender. Als sei die Zeit stehen geblieben, gehen die Bewohner ihren täglichen Pflichten nach, die sich im Grunde nur durch die Jahreszeiten unterscheiden. Früher habe sie zudem Blumen und Bastelartikel verkauft, blickte die 69-Jährige in die Vergangenheit. Das Geschäft auf dem hauseigenen Grundstück habe sie dann allerdings Anfang des neuen Jahrtausends aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen. Nun kümmere sie sich hauptsächlich um die Pflege der Pflanzen und um die Verarbeitung der verschiedenen Früchte, aus denen sie Sirup, Marmelade und Co. zubereite.

Süßes zum Naschen

Während sich direkt vom Boden Erd- und Heidelbeeren naschen lassen, gedeihen wenige Meter weiter zahlreiche Gemüsesorten, die auf Hochbeeten sorgsam gehegt werden. Vom gewaltigen Apfelbaum, der knorrig aus Buchsbaumkugeln herausschaut, lassen sich gleich zwei Sorten ernten – das Ergebnis einer Veredelung, die Ehemann Gerd vor ein paar Jahren durchführte. Der Feigenbaum, der im vergangenen Jahr besonders üppig getragen hat, liefere indes den Grundstoff für Konfitüre, die es in der Form nirgends zu kaufen gäbe.

Schon vor längerer Zeit haben Resi und Gerd Grieme die Geschicke des Hofes in die Hände ihrer Kinder gelegt. Das bedeute jedoch nicht, dass sie untätig sein würden, informierte das Paar, das in Kürze Goldene Hochzeit feiern wird. Besonders lustig würde es zum Beispiel, wenn ihr Mann am Ostersonnabend in ein Hasenkostüm schlüpfe, nachdem er zuvor mehrere Hundert Eier unter Büschen und Stauden versteckt habe.

„Das ist ein Spektakel, das die ganze Nachbarschaft auf den Plan ruft“, erklärte Resi Grieme und freute sich über die Unterstützung durch mehrere Vereine, die sich mittlerweile an den Kosten beteiligten. Über viele Jahre hinweg pflegt das Paar die lustige Tradition nun schon – frisch geschlüpfte Küken, die durch das Gelände wuseln, Bratwurst und Bier gehören zur Eiersuche obligatorisch dazu.

Immer auf der Suche nach Inspiration

Urlaub im üblichen Sinne machen die Griemes nicht. Stattdessen fahren sie durch die nähere Umgebung und suchen dort nach Inspirationen für das eigene Anwesen. Auf diese Weise habe sich auch der Kontakt zu Marita Eichler ergeben, die erste Vorsitzende des Vereins „Über Zäune schauen“. Recht schnell haben sie sich davon überzeugen lassen, auch ihre Pforte zu öffnen und den Besuchern Einblick zu gewähren in ihr besonderes Refugium.

Moosbewachsene Bänke aus nicht mehr gebrauchten Brunnenringen, ein alter Pflug, mit dem vor langer Zeit der eigene Boden bearbeitet wurde, und ein riesiger Efeubogen prägen das Bild, das sich dem Fremden bei seinem Besuch im Garten der Familie Grieme bietet. Und auch der 75-jährige Hausherr hat noch seinen Spaß: Zahlreiche Hühner verschiedener Arten picken auf dem Hof herum; braune und sogar dunkelbraune Eier sind das wohlschmeckende Ergebnis seiner aufwendigen Zucht. „Namen haben wir unseren Schafen und auch den beiden kanadischen Gänsen bewusst nicht gegeben“, sagte Resi Grieme abschließend. Das schaffe eine Nähe zu den Tieren, die in bestimmten Situationen dann auch zum Problem werden könne. Nur Labrador Elvis, der große schwarze Hofhund, bildet da natürlich eine Ausnahme.