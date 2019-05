Im Atelier von Gela Dunecke fühlen sich ihre Kundinnen wohl. Bei Tee und einem Plausch über Persönliches geht sie individuell auf die Frau ein. (Jonas Kako)

Um acht Uhr ertönt der Wecker von Gela Dunecke. Länger möchte sie nicht schlafen – das hat einen ganz bestimmten Grund. „Ich brauche morgens Schwimmen, Yoga und Meditieren. Das bringt mich in den Tag“, erklärte die 56-Jährige. Vor allem aber erhält sie durch Bewegung und Spiritualität die Energie, die sie in ihre Arbeit als Modedesignerin einbringt. Gela Duneckes morgendliches Ritual schafft den nötigen Platz im Kopf, den es braucht, um kreativ zu sein. Ihre Ideen setzt sie dann in ihrem Atelier an der Landstraße 26 in Fischerhude um. Dort geht die zweifache Mutter ihrer selbstständigen Tätigkeit nach, dort entwirft sie tagtäglich neue Kleidung für Frauen.

Währenddessen können Kundinnen vorbeischneien. „Meistens werden Termine vereinbart. Offen ist aber auch dann, wenn ich da bin“, berichtete die Modedesignerin. Sie ist bemüht, eine Wohlfühlatmosphäre zu kreieren: etwas, das scheinbar auch gelingt. „Die Frauen kommen, trinken Tee und wir plaudern. Manchmal erzählen wir auch über ganz persönliche Dinge. Viele duze ich auch.“ Nebenher erhalten alle ihrer potenziellen Käufer eine fachliche Beratung, die ganz individuell gestaltet wird. „Ich mag es, mit Menschen umzugehen und mich in sie einzufühlen“, beschrieb die Modedesignerin. Der Inhalt des Kaufgespräches kommt dann im Nachgang zum Tragen. Bei der Entwicklung berücksichtigt sie die Wünsche ihrer Kundinnen. Eher selten, sagte Gela Dunecke, verkaufe sie die Kleidung direkt von der Stange.

Weniger ist mehr

Der Stil ihrer Mode lässt sich mit dem Satz „Weniger ist mehr“ zusammenfassen. So verfolgt die Designerin einen puristischen Ansatz. „Das heißt für mich: sehr schlicht und ohne Schnörkel. Einfach, aber effektiv“, meint die 56-Jährige. Ihre Kollektionen charakterisieren zugleich ihren eigenen Typus. „Wenn ich mich selber beschreiben würde, dann würde ich sagen, dass ich großen Wert auf Klarheit und Authentizität lege. Ich bin gerade raus, das findet sich in allen Bereichen meines Lebens wieder.“

Für Dunecke sind das auch Dinge, die sie mit der Herkunft erklärt. „Ich bin typisch norddeutsch“, meinte sie und weiß, wovon sie spricht. Denn die Modedesignerin war bisher nur im Norden Deutschlands beheimatet: mit dem Startpunkt Norderney. Dort erblickte sie im Jahr 1963 das Licht der Welt und dort verbrachte Dunecke auch die ersten neun Jahre nach ihrer Geburt. Noch heute besitzt dieser Ort eine große Bedeutung für sie. Regelmäßig reist sie in ihre Heimat – nie lässt sie ein solcher Besuch kalt. „Wenn ich hochfahre und es wird platter und platter, dann geht mir das Herz auf. Ich bin immer glücklich, wenn ich da bin.“ Einen ähnlichen Wert hat mittlerweile auch Kreta für sie. Auf der Insel in Griechenland ist sie zweimal pro Jahr zu finden.

Heimisch in Fischerhude

Aber auch in Fischerhude fühlt sie sich heimisch. „Natur, Wasser, Ruhe und Nähe zu anderen Künstlern“: In diesem Dorf ist alles für sie gegeben. Seit 2007 lebt sie dort gemeinsam mit ihrem Mann. Die beiden sind nun 23 Jahre lang zusammen, verheiratet sind sie aber nicht. „Wir sind immer noch glücklich – auch ohne Trauschein. Das war uns nicht wirklich wichtig“, meinte Dunecke.

Ihre ersten Schritte auf ihrem Weg machte sie in Bremen. Nach ihrem guten Abitur absolvierte sie an der Hochschule für Künste ein Studium in der Fachrichtung Modedesign. Das geschah auf Empfehlung einer Freundin, da sie doch eigentlich Medizin studieren wollte. Danach nahm sie eine Tätigkeit als Kostümbildnerin an – allerdings nur für ein Jahr. „Das war nicht meins, das hatte ich schnell gemerkt“, sagte Gela Dunecke. Infolgedessen fing sie in einem Bremer Laden als Designerin an, zeigte sich dort in einem sozialen Projekt mit Arbeitslosen für ihre ersten Kollektionen verantwortlich. Mit der Geradlinigkeit sollte es das aber dann gewesen sein. Dann habe es einen Bruch in ihrem Leben gegeben, skizzierte sie.

Zurück zur Mode

Bei ihrem Neustart entschied sich die 56-Jährige für eine dreijährige Ausbildung zur Ergotherapeutin. Daran schloss sich die Erfahrung in der Akutpsychiatrie sowie als Dozentin für Ergotherapie an. Insgesamt war ihr das aber „zu viel Büro, zu viel Unterricht“, sagte Dunecke, sodass sie sich ab dem Jahr 2004 wieder der Mode widmete. Drei Jahre hielt sie gemeinsam mit der Schmuckdesignerin Dorothea Muszynski ein Studio in Bremen am Laufen, bis sie sich 2007 mit dem Label „gela“ selbstständig machte. Aktuell doziert die zweifache Mutter auch wieder zur Ergotherapie.

Letztlich war ihr Weg vorgezeichnet. Mit acht Jahren saß sie schon an der Nähmaschine und nähte Puppenkleider. „Das habe ich von meiner Mutter gelernt.“ Wenig später fing sie an, die ersten Klamotten herzustellen. Es hatte einen Hintergrund. „Ich war mega dünn, an mir war nichts dran. Deshalb passten mir die Jeans, die die anderen Mädels getragen haben, nicht. Das fand ich blöd und dann habe ich mir selbst Klamotten genäht, die keiner hatte.“ Heute entwickelt sie Mode für andere Frauen und ist stolz auf das, was sie sich aufgebaut hat. „Mit Mode so lange zu überleben, ist nicht selbstverständlich“, meinte Gela Dunecke.

Weitere Informationen

15 Jahre Label „gela“

Gela Dunecke feiert Jubiläum: Seit nun schon 15 Jahren besteht ihr Label „gela Modedesign“. Für sie ist das ein Anlass zum Feiern. Deshalb lädt Gela Dunecke für Sonntag, 12. Mai, von 13 bis 18 Uhr in ihr Atelier an der Landstraße 26 in Fischerhude ein. „Ich möchte Danke sagen und Vielfalt zeigen. Es lassen sich so unterschiedliche Frauen von mir einkleiden“, sagt sie. Als Höhepunkte der Veranstaltung sind eine Modenschau und Livemusik ihrer 22-jährigen Tochter Mara geplant. Zudem verspricht die Designerin Kaffee und Kuchen, Sekt und Selters „und nette Begegnungen“.