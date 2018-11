Im Büro von Thomas Köster erkennt der Besucher mit einem Blick, was im Leben des Geschäftsmannes und seines Zwillingsbruders Torsten die Hauptrollen einnimmt. Denn gegenüber seinem Schreibtisch hängen Fotocollagen, die drei Schwerpunkte abdecken: Da ist das Team von Köster Bedachung zu sehen, die Achimer Feuerwehr und Aufnahmen von Segeltrips vermitteln die Freude über das gemeinsame Hobby. Wer nun meint, dass bei den Zwillingen die Familie doch auch eine große Rolle spielen müsste, liegt richtig. Die ist nämlich nahezu komplett ins Unternehmen integriert: Neben Torsten und Thomas Köster, die am Mittwochabend zu „Achimer Unternehmern des Jahres“ gekürt worden sind, arbeiten ihre Frauen Martina und Ute Köster sowie ihre Söhne Christoph und Marc Köster in dem Familienunternehmen.

„Das kann man doch nicht ablehnen“, sagt Thomas Köster und meint die vom Achimer Wirtschaftsbeirat formulierte Frage, ob sein Bruder und er den Unternehmer-Preis überhaupt annehmen wollen, den ihnen die Jury in diesem Jahr zugesprochen hat. Verdattert und sprachlos sei er zunächst gewesen, stuft die Auszeichnung aber als „tolle Sache“ ein. Wie Torsten Köster schildert, hätten die Beiden die Suche nach erfolgreichen Unternehmern in den vergangenen Jahren stets mitverfolgt und sich gefragt, „wie man das wohl wird“. Nun sind sie‘s und haben die Einladung zum Wirtschaftsforum endlich annehmen müssen, wie sie mit einem Schmunzeln hinzufügen. „Sonst war immer keine Zeit“, erzählt Thomas Köster.

Kein Wunder, denn die vorherigen Wirtschaftsforen hätten oft an einem Montagabend stattgefunden und da steht Feuerwehrdienst auf dem Plan. Die Feuerwehr wurden den Beiden ebenso in die Wiege gelegt wie das Dachdecker-Handwerk. Sie traten der Jugendfeuerwehr bei und stiegen mit der Zeit auf. Mittlerweile ist Thomas Köster seit 22 Jahren Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Achim, sein Bruder Torsten ist Gruppenführer. „Unser Motto war schon immer: Nicht nur den Mund aufmachen, sondern auch machen“, schildert Torsten Köster. Das soziale Engagement der Brüder, die bei einer Alarmierung wie alle anderen Arbeitgeber ständig abwägen müssen zwischen Arbeit und lebensrettendem Ehrenamt, ist ein weiterer Punkt, der die Jury überzeugt hat.

Segeln ist das zweite große Hobby der Kösters, die sich im Sommer selbst höchstens zwei Wochen Urlaub dafür gönnen. „Wir gestatten in der Regel auch unseren Mitarbeitern nur zwei Wochen im Sommer, da können wir nicht mit schlechtem Beispiel vorangehen“, erklären die Chefs, die nicht gemeinsam in den Urlaub fahren. Im Betrieb können sich die Familienmitglieder dagegen nicht immer aus dem Weg gehen. Probleme, wie man sie von zusammen arbeitenden Brüderpaaren kennt, gebe es aber nicht. Denn: „Bei Zwillingen ist das anders“, weiß Thomas Köster. Wenn es mal böses Blut gebe, sei das schnell vergessen. Außerdem hätten alle Kösters ihren eigenen Arbeitsbereich.

Und doch gilt die Devise „Alles aus einer Hand“. Deswegen trafen die Geschäftsführer die Entscheidung, eine Zimmerei zu integrieren. „Dachdecker waren dem Holz immer näher als Zimmerer den Dachpfannen“, sagt Torsten Köster. Deswegen und aus wirtschaftlichen Gründen sei ihnen die breitere Aufstellung der Firma leicht gefallen. Dass ihr Berufsstand irgendwann nicht mehr gebraucht wird, glaubt Torsten Köster nicht: „Regen wird es immer geben.“

Das Unternehmen besteht seit April 1946, nachdem Christoph Köster aus der Kriegsgefangenschaft nach Achim zurückgekehrt war und viele kaputte Häuser sowie Dächer erblickt hatte. Ein paar Jahre später stieg sein Sohn Hans als erster Angestellter in den Betrieb ein, 1971 übernahm dieser ihn ganz. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs im Laufe der Zeit stetig und in den Jahren 1980 und 1981 stiegen die Brüder Thomas und Torsten ein, ehe sie das Unternehmen 1994 übernahmen. Ihr Vater Hans wollte mit 62 Jahren langsam etwas kürzer treten, starb aber nur drei Wochen nach der Betriebsübergabe völlig unerwartet. Ins kalte Wasser geworfen, schwammen sich die Brüder notgedrungen schnell frei und führen heute mit jeweils 56 Jahren einen Dachdeckerbetrieb, der knapp 30 Mitarbeiter sowie eine eigene Zimmerei umfasst.