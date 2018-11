Uwe Fröhlich – als Projektion und darunter in natura – hat am Mittwochabend den Festvortrag auf der Vertreterversammlung der Volksbank eG Wümme-Wieste gehalten. (Björn Hake)

Sottrum/Ottersberg/Bassen. Voll war es. Und warm. Während am Mittwochabend in Hellwege die Parkplätze rund um Prüser's Gasthof immer knapper wurden, stieg drinnen im großen Saal bereits die Temperatur. Und doch gab es obendrauf noch jede Menge warmer Worte, denn die Volksbank eG Wümme-Wieste hatte rund 180 Vertreter und Gäste zu einer ganz besonderen Vertreterversammlung geladen: die Zusammenkunft im 125. Jahr des Bestehens der Volksbank, das mit Uwe Fröhlich als Ehrengast gefeiert wurde. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken hielt einen Festvortrag, in dem er Themen wie Rückzug aus der Fläche, Negativzinsen und Gebühren ansprach, aber auch das Verhalten der Europäischen Zentralbank kritisierte.

Für ihn war es ein bisschen auch eine Rückkehr in die Heimat. „Ich bin Niedersachse“, schwor Fröhlich die Anwesenden ein und erinnerte daran, dass er aus Sarstedt – zwischen Hannover und Hildesheim gelegen – stammt. Dass die Volksbank eG Wümme-Wieste kurz davor ist, die Marke von 11 000 Mitgliedern zu knacken, versetzte den höchsten Repräsentanten der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken in Verzückung. „Eine stolze Zahl, so viele hat kein Sportverein hier und auch keine Partei“, sagte Fröhlich, ehe er auf Themen zu sprechen kam, die seiner Ansicht nach nicht so erfreulich sind. So sprach Fröhlich von „extrem schwierigen Zeiten“ als er auf die Europäische Zentralbank (EZB) und deren Verhalten einging. „Wenn die Volksbank über Nacht Geld bei der EZB einliefert, muss sie einen Strafzins von minus 0,4 Prozent bezahlen“, informierte er die Zuhörer. Das sei „eine denkwürdige Situation“, dass es bestraft werde, Geld im Überfluss zu haben.

Das Leid der Banken ist die Freude des Kreditnehmers, auch daraus machte Fröhlich keinen Hehl. Dank der attraktiven Zinsen könnten sich viele Kreditnehmer nun den Traum vom Eigenheim erfüllen, aber grundsätzlich gelte: „Wer Geld auf dem Konto hat, verliert Vermögen. Tag für Tag, Jahr für Jahr“. Das sei eine Riesenherausforderung, die noch einige Jahre Bestand haben werde. Für die 972 Genossenschaftsbanken in Deutschland, die laut Fröhlich pro Jahr sechs Millionen Euro an Zinsüberschüssen verlieren, gelte dennoch: „Man muss sich keine unmittelbaren Sorgen um die Volksbank machen“. Dass ertragsschwache Modelle große Schwierigkeiten für Banken bedeuten, die dann Hand an die Kostenseite legen, sei dem Verhalten der EZB und ihres Chefs Mario Draghi geschuldet. „Überall werden die Verträge mit Strafzinsen versehen, die Gebühren erhöht oder man zieht sich aus der Fläche zurück“. Fröhlich sagte, die EZB kaufe pro Monat für 80 Milliarden Euro Staatsanleihen, von denen sich 40 Prozent im Depot der EZB befänden. „Da könnte jemand sagen, das ist ja Geld drucken“, betonte Fröhlich.

Er weiß, dass die Geschäftspolitik einer jeder Volksbank deren Vorstand und Aufsichtsrat bestimmen, geht aber davon aus, „dass es Negativzinsen im Privatkundenbereich in der Breite nicht geben wird“. Anderes gelte beispielsweise für Kämmerer von Städten und Gemeinden, die schon jetzt Negativzinsen zahlen müssten. Ansonsten gelte: „Wir müssen uns von der Umsonst-Kultur ein Stück weit lösen. Denn das Bankgeschäft ist eine Dienstleistung und die darf etwas kosten – wenn die Betreuung es wert ist“. Allerdings sollten Gebührenerhöhungen offen dem Kunden gegenüber kommuniziert werden, „und nicht durch die Hintertür kommen“.

Die Zahlen des Geschäftsjahrs 2016 hatte der Vorstand bereits im Jahresgespräch öffentlich gemacht (wir berichteten). Am Mittwoch nun stellte die Vertreterversammlung den Jahresabschluss fest. Einstimmig beschloss sie, aus dem Jahresüberschuss – wie schon im Vorjahr – eine Vier-Prozent-Dividende an die Mitglieder auszuzahlen. Die Versammlung erteilte den Vorstandsmitgliedern und dem Aufsichtsrat Entlastung. Die Posten der Aufsichtsratsmitglieder, die eigentlich ausscheiden, wurden turnusmäßig per Wahlen mit alten Bekannten besetzt: Rüdiger Klein aus Sottrum, Cord Meyer aus Stapel und Jens Spieler aus Ottersberg wurden einstimmig wiedergewählt.

