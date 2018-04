Das Uesener Feld wurde mit EU-Fördermitteln realisiert. Nun wird geklärt, ob die Bedingungen dafür auch auf Amazon zutreffen. (Björn Hake)

Achim. Die Frage, ob die halbstädtische Gesellschaft EVG (Entwicklung und Vermarktung von Grundflächen) die damalige EU-Förderung für das Gewerbegebiet Uesener Feld in Höhe von bis zu 2,7 Millionen Euro zurückzahlen muss, sollte nun mit Amazon nur ein Betrieb das Areal belegen, ist noch nicht geklärt (wir berichteten). Aus Sicht der Achimer Bürgerinteressenvertretung (BI) gegen eine Amazon-Ansiedlung wäre die Rückzahlung die eine, der Verzicht auf Amazon die andere Alternative. In ihren Augen sei es "strikte Bedingung" des EU-Förderprogramms, dass die Ansiedlung von kleinen und mittleren Unternehmen, sogenannte KMU, zu fördern sei.

Die BI bezieht sich auf die EU-Verordnung Nr. 1080/20060 von 2008 zum Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre), in der es unter anderem heißt: "Aus dem Efre wird Finanzhilfe geleistet für produktive Investitionen, die zur Schaffung und Erhaltung dauerhafter Arbeitsplätze beitragen, und zwar in erster Linie durch Direktbeihilfen für Investitionen vor allem in kleine und mittlere Unternehmen (KMU)." An anderer Stelle heißt es in der Verordnung: "Es ist notwendig, sicherzustellen, dass die Maßnahmen des Efre zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen die Ziele der Europäischen Charta für Kleinunternehmen berücksichtigen und ihre Umsetzung unterstützen." Oder auch: "Zu diesen Maßnahmen gehört die Unterstützung von Unternehmen und Dienstleistungen für Unternehmen, insbesondere KMU."

"Mit Amazon unvereinbar"

Aus Sicht der BI, deren Schreiben Hans-Dieter Pöhls und Thomas Wendt unterzeichnet haben, schreibe die Verordnung somit "präzise vor, dass ausschließlich mittelständische Unternehmen nach Achim ziehen dürfen". Seit 2013 ist die EVG, die zur anderen Hälfte der Kreissparkasse Verden gehört, mit der Vermarktung des Gebiets befasst. "Sie hat es nicht geschafft, die Gewerbegebietsflächen an KMU zu vergeben und diese anzusiedeln", bilanziert die BI. Sie erinnert an den geplatzten Deal mit Log-four-real und daran, dass in die einst geplante Mammuthalle auch Achimer Firmen bevorzugt einziehen sollten.

Die BI ist der festen Überzeugung, dass eine Förderung des Handelsriesen Amazon mit den Efre-Kriterien unvereinbar sei. "Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Verstößen gegen die Efre-Verordnung. Die Stadt Achim scheint jedoch auf einen Deal mit der NBank aus zu sein, und Amazon letztlich als ein nach Efre-Kriterien förderungsfähiges Großunternehmen darzustellen." Andernfalls würde die BI nicht zögern und sich an die EU-Kommission in Brüssel wenden, da die Fördergelder fehlgeleitet würden.

Die NBank ist die Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen, die derartige Fördergelder seit 2004 verteilt. Ihr Sprecher Bernd Pütz sagte auf Anfrage, dass es sich bei den Gesprächen zwischen der NBank und der Stadt Achim um ein laufendes Verfahren handelt, zu dem er sich nicht weiter äußern wolle. Die Förderkriterien sind allerdings auch auf der Homepage der NBank einzusehen und entsprechen generell den Argumenten der BI.

Bernd Kettenburg, Achims Erster Stadtrat und einer der EVG-Geschäftsführer, erklärte auf Nachfrage, dass es bei den Gesprächen mit der NBank nicht um die Frage gehe, ob die Förderkriterien nur kleine oder mittelgroße Unternehmen zulassen, sondern darum, ob Amazon ein förderfähiges Unternehmen sei. Das habe er auch schon auf der Bürgerinformationsveranstaltung gesagt. "Geklärt wird, ob das Ansiedlungsvorhaben in die Regelung passt", sagte er. Ansonsten verwies auch Kettenburg aufs laufende Verfahren.

In einer Publikation des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft zur Efre-Messe 2008 taucht das Uesener Feld als eines von mehreren Best-Practice-Beispielen auf. Aus der Übersicht ist zu erfahren, dass das Vorhaben aus dem Efre-Programm mit dem Zielgebiet „Konvergenz“ zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur und zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen gefördert wird.

Zum Vorhaben selbst heißt es in der Publikation von damals: "Das Erweiterungsgebiet richtet sich vordringlich an Unternehmen aus den Branchen unternehmensnahe Dienstleistungen (Logistik, IT, Konfektionierung, Lagerung und Sequenzierung), dem produzierendem Gewerbe und dem Fachgroßhandel."