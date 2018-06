Die geplante Amazon-Ansiedlung, das Mammutprojekt Achim-West samt neuer Autobahnanschlussstelle und die Entwicklung der nördlichen Innenstadt werden nicht spurlos an der Verkehrssituation in Achim vorbeigehen. Zumal noch weitere Großbaustellen in den kommenden Jahren geplant sind. Was die Achimer, aber auch die überregionalen Verkehrsteilnehmer in den Jahren 2018 bis 2022 an Baustellen erwartet, haben die Fachleute der Verwaltung jetzt in einem vorläufigen Bauzeitenplan zusammengetragen. Vorläufig bedeutet, dass es sich um eine Grobübersicht handelt sowie um vorläufige Termine. Etwa zwei Mal im Jahr soll der Plan angepasst werden.

Und doch zeigt er schon jetzt deutlich, dass die einzelnen Baustellen koordiniert werden müssen, um das Verkehrssystem im Stadtgebiet nicht zu überlasten. "Es muss bewusst sein, dass die Stadt Achim nur teilweise in der Lage sein wird, steuernd so einzugreifen, sodass alle Maßnahmen koordiniert werden können", teilt die Stadtverwaltung dazu dem Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr mit, der in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 12. Juni, mit dem Thema konfrontiert wird (ab 17 Uhr im Rathaus). Eine Abstimmung der einzelnen Arbeiten muss mit dem Landkreis Verden aber auch – je nach Projekt – mit der Straßenbaubehörde des Landes Niedersachsen erfolgen.

"Erhebliche Arbeiten"

Die "erheblichen Straßen-, Tief- und Hochbauarbeiten", die laut Verwaltung in den nächsten Jahren anstehen, wirken sich zum Teil auf das gesamte Achimer Verkehrsnetz aus. Derzeit liebäugelt das Straßen- und Verkehrsmanagement der Stadt beim Projekt Achim-West mit einem Baubeginn im Sommer 2020. Läuft alles nach Plan könnten sowohl die Planstraße mit Brücke als auch die Bahnquerung und die Autobahnanschlussstelle Achim-West 2022 fertig sein. Die Arbeiten auf dem Lieken-Gelände könnten bereits Mitte nächsten Jahres beginnen, vorher bereits könnten die Kanalarbeiten erfolgen. Das geschehe unabhängig von anderen Bauvorhaben – nicht so die Anbindung des Quartiers an die L 167 (Embser Landstraße), die aus heutiger Sicht im Sommer 2021 passieren könnte.

Deutlich früher würden die Voraussetzungen für das Amazon-Logistikzentrum geschaffen werden, wenn es zur Ansiedlung kommt. Ab 2019 würden die Arbeiten an den A-27-Anschlussstelle Achim-Ost sowie an der L 156 und der K 23 beginnen und bis zum Frühjahr 2020 dauern. Anschließend oder zeitgleich könnte die L 156 bis zur Ueser Kreuzung saniert werden und danach dann die Ueser Kreuzung selbst umgebaut werden.

Für dieses Jahr sind nach dem vorläufigen Konzept noch der Umbau der Bierdener Dorfmitte geplant sowie die Sanierung der Borsteler Landstraße. Parallel zur baubedingten Sperrung des Intscheder Wehrs (2019 bis 2021) sollen dann im kommenden Jahr die Uphuser Heerstraße angegangen werden sowie frühestens der Kreisverkehrsplatz am Gewerbegebiet A1 in Oyten, wobei dieser eventuell Einfluss auf die bereits erwähnte Anbindung der nördlichen Innenstadt an die Embser Landstraße haben könnte. Neben den Arbeiten in Achim-Ost für Amazon könnte es auch zu

Baustellen in Baden-Mitte und auf der Bertha-von-Suttner-Straße kommen. Im Jahr 2020 könnte dann die Wohnstraße auf dem Lieken-Areal fertiggestellt werden, außerdem soll es eine Baustelle am Reitplatz in Uesen geben.

Neben dem Landkreis und der Landesbehörde müssen einige Baustellen auch mit den Versorgungsunternehmen koordiniert werden sowie mit der Stadt Bremen. "Wenn schon vorher klar zu erkennen ist, dass eine Koordinierung einzelner Baumaßnahmen notwendig ist, werden zeitlich verschiebbare Maßnahmen mit keinem und weniger öffentlichem Interesse verschoben", erklärt die Verwaltung. Besteht aber ein übergeordnetes Interesse oder geht es um die Verkehrssicherheit oder Arbeiten auf den Autobahnen, könnten die Bauzeiten jedoch nicht oder nur bedingt angepasst werden.