Oyten. Auf dem Backsberg arbeiten derzeit Dutzende Helfer daran, das Gelände zwischen Sagehorn und Fischerhude zu einem Ort werden zu lassen, wo "Abstraktionen zu Attraktionen und Illusion zur Wirklichkeit werden". So zumindest preist die Veranstaltungsagentur ABRO Team GmbH die zweite Auflage des Moyn-Moyn-Festivals an, das in einer Woche beginnt und im Gegensatz zur Premiere im vergangenen Jahr noch einmal verlängert wurde. Von Donnerstag bis Sonntag, 23. bis 26. August, geht das bunte Treiben, welches neben Musik unter anderem auch wieder Kunst, Vorträge, Diskussionsrunden oder Yoga-Workshops bietet.

Die elektronische Musik mit den wummernden Bässen ist es aber, die das Moyn-Moyn-Festival bereits bei der Premiere in Teilen der Nachbarschaft sozusagen zur Veranstaltung non grata werden ließ. Einige Beschwerden wegen Lärmbelästigung in den Abend- und Nachtstunden hatte es im vergangenen Jahr gegeben. Laut der Veranstaltungsagentur vor allem am ersten Abend. Daraufhin sei die Lautstärke etwas gedrosselt worden und danach habe es während des Festivals quasi keine weiteren Klagen gegeben. Diesen Erfahrungswert wolle man in diesem Jahr natürlich von Anfang an nutzen.

Zusätzliche Messpunkte in Oyten

"Natürlich wird dennoch was zu hören sein", macht Axel Junge von der Oytener Gemeindeverwaltung klar, dass das Ganze nicht völlig geräuschlos an den Wohngebieten im Umkreis vorbeigehen wird. Entscheidend sei es aber, dass die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden. Dafür sei ein Lärmkonzept vom Veranstalter mit einem Fachbüro erarbeitet worden. Dazu gehört zum Beispiel, dass es zusätzlich zu dem Messpunkt in Fischerhude dieses Mal auch welche in Richtung Bassen und Sagehorn geben wird, kündigt Junge an. "Das wird alles dokumentiert und wir lassen uns das zeigen", erklärt Junge, der nicht von Ruhestörungen ausgeht.

So optimistisch sind manche Anwohner nicht. Ein Oytener hat sich nun im Vorfeld schon mit einer Mail an Junge gewandt, in der er ankündigt, Rechtsmittel einzusetzen, sollte es wieder zu solchen Belästigungen kommen, die er als "Körperverletzung" deklariert. Seinen Angaben nach habe es im vergangenen Jahr mehrere Anwohner in Fischerhude, Oyten-Nord inklusive Bockhorst und Sagehorn gegeben, die sich massiv gestört gefühlt haben.

"Man kann gar nicht gar keine Beschwerden haben", berichtet Daniel Kragh vom Veranstaltungsteam aus Erfahrung. Er wolle aber betont wissen, stets einen "offenen Dialog" führen zu wollen. Wenn sich Menschen gestört fühlen, würde er sich freuen, wenn der direkte Kontakt zu den Leuten von Moyn-Moyn gesucht wird. Dafür wird in diesem Jahr auch extra eine Telefonnummer eingerichtet, unter 01 70 / 1 86 95 73 können sich Bürger bei Problemen und Klagen melden. Wobei sich Kragh optimistisch zeigt, dass – aufgrund der Erfahrungswerte des Vorjahres und der zusätzlichen Messpunkte zur Überprüfung – das Telefon nicht sehr häufig klingeln sollte.

Sicher ist indes, dass es auf dem Backsberg-Gelände sehr voll wird. Das für die zweite Auflage festgelegte Ticketkontingent von 3000 Stück ist laut Kragh fast komplett vergriffen. Wenige Restkarten gibt es noch unter www.moynmoyn.de, wo sich auch weitere Infos zum Programm finden. Eine Tageskasse wird es laut Veranstalter nicht mehr geben. Nur einer Gruppe wird noch die Gelegenheit für einen Spontanbesuch gegeben: den Anwohnern ab 21 Jahren mit den Postleitzahlen 28870 und 28876. Sie können für Freitag und Sonnabend mit einem Lichtbildausweis vor Ort eines der limitierten Tagestickets (40 Euro) erwerben. In der Hoffnung, dass einige Bürger dies nutzen, um sich selbst ein Bild zu machen und so das teilweise angespannte Nachbarschaftsverhältnis aufgelockert wird.