Achim. Anfang dieser Woche hat, nach dem Ende der Sommerschließzeit, der Betrieb in den Kitas wieder begonnen. Nun folgt in Achim, wie auch in ganz Niedersachsen, das erste Kitajahr, in dem die Beitragsfreiheit gilt. Für die Stadt ist es jedoch auch ein Kitajahr, das mit einem Erzieherdefizit beginnt. Denn auch zu Beginn dieser Woche waren nach wie vor drei Vollzeitstellen im Krippenbereich sowie eine Teilzeitstelle im Elementarbereich unbesetzt. Das geht aus einem Schreiben der Verwaltung hervor, das sich auf eine Anfrage der Gruppe SPD/Mindermann bezieht. Die Gruppe hatte, wie berichtet, in einer umfangreichen Anfrage nach den Auswirkungen der Beitragsfreiheit und dem Personal- und Platzmangel in den einzelnen Einrichtungen gefragt.

Doch trotz der fehlenden Stellen wird es nach Angaben der Verwaltung aller Voraussicht nach keine Einschränkung bei den Betreuungszeiten geben. "Durch den Einsatz von Vertretungskräften ist derzeit nicht von einer Einschränkung des Betreuungsangebotes auszugehen", heißt es. Doch der Personalmangel ist bekanntlich nicht das einzige Problem, das die Verwaltung bei der Kinderbetreuung hat. Neben Personal fehlt schlichtweg auch der Platz, um alle Kinder unterzubringen. Wie viele Kinder es nun genau sind, die seit August keinen oder nicht den passenden Kitaplatz bekommen haben, stehe auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend fest. "Hauptgrund sind dabei die Doppelanmeldungen, welche sich tatsächlich erst in den ersten Wochen des neuen Kitajahres endgültig auflösen", erklärt die Verwaltung. In der nächsten Sitzung des Sozialausschusses Ende Oktober wolle man die Zahlen vorlegen. Ende Juli lag die Zahl nach damaligen Angaben der Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker noch bei rund 180 Kindern.

In einer solchen Situation ist natürlich guter Rat teuer, doch wirkliche Alternativen zu der aktuellen Situation gibt es derzeit nicht. Auch einem Vorschlag der Gruppe SPD/Mindermann, aufgrund des Platzmangels kurzfristig Hortplätze zu Kitaplätzen umzunutzen und stattdessen Hortangebote in den Schulen aufzubauen, muss die Verwaltung eine Absage erteilen. "Die Doppelnutzung von Räumen wie beispielsweise Schulräumen im Vormittagsbereich und Hortangeboten in dem selben Raum im Nachmittagsbereich ist nicht erlaubnisfähig." Das würde bedeuten, dass für ein Hortangebot Räume in den Schulen grundsätzlich frei sein beziehungsweise freie Räume geschaffen werden müssten. Mit Blick auf die Raumsituation in den Achimer Schulen ist das undenkbar. "Die räumlichen Ressourcen in den Schulen sind bereits jetzt nicht ausreichend, sodass auch in diesem Bereich über Lösungen nachgedacht werden muss", heißt es in der Antwort der Verwaltung.

Dass Achim mit seinen Problemen bei Weitem nicht alleine ist, zeigt auch eine Erhebung des Niedersächsischen Städtetages. Eine Umfrage unter 60 Städten und Gemeinden ergab 3658 fehlende Krippenplätze. Und auch bei den Dreijährigen, die eigentlich einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz haben, sieht die Situation nicht besser aus. Hier fehlen in den befragten Städten und Gemeinden knapp 2300 Betreuungsplätze. "Dieses Problem wird sich nun durch die Beitragsfreiheit noch verschärfen", prophezeit der Präsident des Niedersächsischen Städtetages, Ulrich Mädge.

Und auch in Achim sind die Auswirkungen der Beitragsfreiheit in diesem Jahr eigentlich noch gar nicht zu spüren. Da die Anmeldungen für das Kitajahr in der Regel immer zum 31. Januar des entsprechenden Jahres vorliegen müssen, sei die Verabschiedung des neuen Kitagesetzes schlichtweg zu spät erfolgt, um Auswirkungen auf das Anmeldeverhalten der Eltern zu haben.