Der Förderverein hat die Familie König beauftragt, die Schüler mit Schmalzkuchen zu beglücken (von rechts): Roland Kern, Nils Reineke, Lars Schwuttge und Michail Müller. (Björn Hake)

Die letzten Tage vor Beginn der Winterferien sind im Normalfall geprägt von festlichen Aktivitäten. Dazu zählen das Anstimmen adventlicher Lieder, der Vortrag auswendig gelernter Gedichte und als Höhepunkt die alljährliche Weihnachtsfeier, die etwa in der Aula der Grundschule Uesen seit Jahrzehnten für leuchtende Augen bei Kindern, Eltern und Großeltern sorgt. „Das alles musste in diesem Jahr leider ausfallen“, bedauert Roland Kern, Erster Vorsitzender des bereits seit mehr als 20 Jahren aktiven Schulvereins „Duesen“.

Um den Erst- bis Viertklässlern trotz aller durch die Pandemie auferlegten Beschränkungen eine kleine Freude zu bereiten, hatte die Leitung des Zusammenschlusses die Oytener Bäckerei König beauftragt, die Mädchen und Jungen auf dem Schulhof mit frisch gebackenen Schmalzkuchen zu beglücken. „Wir haben uns bewusst für einen regionalen Anbieter entschieden, der sich flexibel und zu einem fairen Festpreis spontan auf alle Wünsche einzulassen versprach“, erklärte Kern.

Die Überraschung sei wirklich gelungen, freuten sich am Montag in der großen Pause auch Michail Müller und Lars Schwuttge, die sich ebenfalls im Verein engagieren. Angesichts der vielen Kinder, die sich in Erwartung der süßen Leckerei diszipliniert vor dem winterlich geschmückten und durch Plexiglas abgeschirmten Stand aufgereiht hatten, glauben die Väter, mit ihrer Idee ins Schwarze getroffen zu haben. Verzehrt wurden die Küchlein, die einen köstlichen Duft über das Gelände verströmten, anschließend in den Klassenräumen. „Da wegen der aufgehobenen Präsenzpflicht nicht mehr alle Schüler anwesend sind, konnten wir auch zwei Kindergärten in der unmittelbaren Umgebung in die Aktion einbeziehen“, informierte Roland Kern und berichtete auch dort von großer Freude. „Die Kinder sind glücklich“, konstatierte auch Schulleiter Nils Reineke. Ein wenig Weihnachtsmarktflair sei entstanden, und es habe sich gezeigt, dass auch mit nicht allzu großem Aufwand eindrucksvolle Ergebnisse möglich seien.

Zusätzlich zu dem winterlichen Naschwerk hatte sich der Schulverein zur Freude der Kids noch ein paar weitere Dinge einfallen lassen. So wurden für vier Kohorten Pferdegeschirre, Dosenstelzen und Schwungeier angeschafft; lauter Geschenke, die zur Bewegung an der frischen Luft anregen sollen. „Es handelt sich dabei um Klassensets, die nicht übertragbar sind“, gewährte der Förderverein Einblick in die strengen Regularien, die wegen Corona zu befolgen seien. Darüber hinaus wurden der Grundschule bereits 1250 Mund-Nasen-Masken zur Verfügung gestellt, damit Kinder, die ihr eigenes Exemplar vergessen haben, trotzdem am Unterricht teilnehmen können.

Wie sehr zumindest die jüngeren Grundschüler den alten Traditionen noch zugeneigt sind, bewies Mats Horneburg, der die zweite Klasse in Uesen besucht. Er habe im vergangenen Jahr den Weihnachtsmann gesehen, berichtete er; und auch sein jüngerer Bruder sei dabei gewesen, als der rot gekleidete Mann mit dem weißen Bart auf dem Achimer Markt gesichtet wurde. Auch Nina Englisch-Peterschewski, Klassenlehrerin der 2B, freut sich darüber, dass der Glaube an Althergebrachtes noch nicht völlig aus den Köpfen der Kinder verschwunden ist. Zu den neuen Regelungen, die wegen der hohen Zahl der aktuell an Corona Erkrankten nun gelten, erklärte die Pädagogin, dass den Schülern Material zur Verfügung gestellt worden sei, das im Homeschooling abgearbeitet werden müsste. Einen Online-Unterricht gäbe es für die Grundschüler indes nicht, und eine Notbetreuung werde zur Entlastung berufstätiger Eltern eingerichtet.