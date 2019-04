Das Burgbad ist bei den Langwedelern sehr beliebt, ab dieser Saison können die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren das abkühlende Angebot kostenlos nutzen. (Björn Hake)

Gleich sechs Ortsfeuerwehren gibt es im Flecken Langwedel, die im Ernstfall zu jeder Tag- und Nachtzeit zum Wohle der Gemeinschaft ausrücken. Erst vergangene Woche etwa sorgten die Kameraden aus Etelsen nach einem schweren Unfall nicht nur für das Absperren der Unfallstelle oder das Abstreuen der ausgelaufenen Betriebsstoffe, sondern leisteten auch Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst vor Ort war. In den vergangenen Jahren nahm die Einsatzzahl für die Brandschützer vieler Wehren zudem zu. „Als Anerkennung dieser freiwillig übernommenen Dienste“ und zur Förderung der Fitness hatte das Gemeindekommando der Feuerwehr Langwedel einen Antrag beim Flecken darauf gestellt, dass alle aktiven Mitglieder der Einsatzabteilungen künftig kostenlos das Burgbad in Langwedel nutzen dürfen.

Über dieses Anliegen hat nun in der Sitzung am Dienstagabend der Gemeinderat entschieden. Ohne Diskussionen sprach sich das Gremium einstimmig dafür aus, dem Antrag stattzugeben. „Es ist ein hohes Gut, was die Feuerwehrleute leisten“, wollte Irmtraut Kutscher (SPD) betont haben. Auch die Verwaltung hatte in der Beschlussvorlage empfohlen, den freien Eintritt für die Brandschützer zu gewähren. „Wir als Gemeinde müssen dieses Ehrenamt fördern“, befindet Bürgermeister Andreas Brandt. Über eine solche Anerkennung der Arbeit sei dies gut möglich.

Derzeit 223 Profiteure

Laut Verwaltung können von der Regelung derzeit 223 aktive Mitglieder der Einsatzabteilungen der Ortsfeuerwehren Cluvenhagen, Daverden, Etelsen, Holtebüttel, Langwedel und Völkersen profitieren. „Da nicht jedes aktive Mitglied über einen Dienstausweis verfügt, würden auf formlosen Antrag an die Gemeindeverwaltung diese personalisierten Jahresfreikarten ausgestellt und ausgegeben werden“, lässt der Flecken Langwedel wissen, der empfiehlt, sich möglichst frühzeitig darum zu kümmern. Als Antragsfrist hat die Verwaltung den 20. April eines Jahres vorgeschlagen. Spätere Anträge sollen aber auch noch zulässig sein. Das Saisonticket ist ausdrücklich nicht an andere Personen übertragbar.

Normalerweise kosten die Jahreskarten für das Langwedeler Burgbad 30 Euro für Erwachsene, Jugendliche und Kinder zahlen 15 Euro. Für den einmaligen Eintritt werden ein beziehungsweise zwei Euro fällig. Diese sehr günstigen Preise für die Badeanstalt gelten schon seit 2007. Die Sonderregelung für die Feuerwehrleute wird nun aber nicht zur Folge haben, dass auch zahlreiche weitere ehrenamtlich Aktive zukünftig auf kostenfreien Eintritt hoffen dürfen. Denn wie Brandt erklärt, sind die Feuerwehren im Gegensatz zu etwa Sportvereinen öffentliche Einrichtungen der Gemeinde.

Eventuell könnte es aber Vergünstigungen für andere Ehrenamtliche geben, wenn in Langwedel die Ehrenamtskarte eingeführt wird. Die CDU-Fraktion hatte dies kürzlich beantragt, die politische Diskussion steht noch aus. Neben den Brandschützern haben bereits Inhaber der Jugendleiter-Card und die Mitglieder der Langwedeler DLRG-Gruppe kostenfreien Eintritt im Langwedeler Freibad. Die Ehrenamtlichen vom DLRG sind dort auch als Aufsichtspersonen tätig. „Ohne DLRG könnten wir unser Bad in dieser Form gar nicht betreiben“, sagt Bürgermeister Brandt.

Weitere Informationen

Neuer Kiosk-Betreiber gesucht

Der Flecken Langwedel sucht für die kommende Freibad-Saison (16. Mai bis 3. September) einen Betreiber für den Kiosk im Burgbad. Damit die Besucher nicht nur das kühle Nass genießen können, sondern auch für das leibliche Wohl gesorgt ist, sollen im Kiosk alkoholfreie Getränke, Erfrischungen, kleine Snacks und warme Speisen angeboten werden. Der Betrieb des Kiosks erfolgt auf eigene Rechnung. Eine entsprechende Kücheneinrichtung befindet sich vor Ort. Weitere Informationen sind telefonisch unter 04232 3912 oder persönlich im Zimmer 3 des Rathauses bei Frank-Peter Adam erhältlich. Interessenten können ihre Bewerbung an den Flecken Langwedel, Große Straße 1, 27299 Langwedel oder per Mail an rathaus@langwedel.de senden.