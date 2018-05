Für die ehemalige Flugraketenabwehr (FlaRak)-Stellung in Embsen ist eine Nachnutzung gefunden, mit der Achim und Oyten gut leben können: Eine 35 000 Quadratmeter große Gewerbehalle soll dort entstehen. Das Gelände befindet sich noch im Besitz der Grundstücksgesellschaft Verden. (Christian Butt)

Achim/Oyten. Einvernehmlich. Das ist sie wohl, die Lösung, die die beiden Nachbarn Achim und Oyten jetzt für eine zukünftige Nutzung der ehemaligen Flugraketenabwehr- (FlaRak-)Station in Embsen gefunden haben. Nachdem die Politiker in Oyten vor gut einem Jahr einer Nutzung des Areals als Wertstoffhof der Firma Nehlsen vehement widersprochen hatten, soll in dem rund zehn Hektar großen Grenzgebiet nun eine Gewerbehalle entstehen. Die Grundfläche dieser geplanten Halle entspricht mit 35 000 Quadratmetern plus 2000 Quadratmeter für Büros und Sozialräume fast den Ausmaßen des Amazon-Logistikzentrums, das in Achim-Ost entstehen soll. Die Halle in Embsen würde mit 12,5 bis 15 Metern Höhe allerdings etwas niedriger werden. Nutznießer der neuen Halle sollen Logistikunternehmen oder produzierendes Gewerbe sein.

Und wie bei der Amazon-Ansiedlung soll es auch für das "Gewerbegebiet Embsen", wie die laut einer Beschlussvorlage angepeilte neue Bezeichnung des Bebauungsplans Nr. 279 lautet, zunächst noch ein Verkehrsgutachten geben. Zumal das Oytener Gewerbegebiet derzeit über Achimer Grund an die L 167 angeschlossen ist. Im Jahr 2019 wolle die Gemeinde aber die ursprünglich geplante Anbindung über die Südrampe der Autobahnabfahrt an der A1 realisieren.

Außerdem hat nach dem Motto "Gebranntes Kind scheut Feuer" Oyten die Zustimmung zum Vorhaben nur in Aussicht gestellt, "wenn durch Festsetzungen im Bebauungsplan oder über vertragliche Vereinbarungen der Ausschluss störungsintensiver Nutzungen gewährleistet wird". So drückte es die Achimer Stadtverwaltung aus und zählt zu diesen Nutzungen, die Oyten ablehnen würde, beispielsweise Wertstoffhöfe, Vergnügungsstätten, Schlachthöfe, Gerbereien sowie wasserintensive Betriebe oder militärische Nutzungen.

Die Zusicherung der Gemeinde Oyten ist für die Stadt Achim wichtig, weil nur über das angrenzende Oytener Gewerbegebiet eine Zuwegung erfolgen kann. Die Verträge für ein Vorkaufsrecht für ein 15 Meter breites Flurstück, das die Ex-Raketenstation mit dem Wendehammer der Margarete-Steiff-Straße verbindet, "sind vorbereitet und sollen im Juni 2018 unterzeichnet werden". Der Vorhabenträger könne diesen Abschnitt dann erwerben und privat ausbauen.

Vorhabenträger ist die Firma Panattoni, die bereits auf dem angrenzenden Oytener Gewerbegebiet die Logistikanlage gebaut hat, die von der Firma Neukirch bezogen wurde. Panattoni würde das Areal von der Grundstücksgesellschaft Verden erwerben. Ihr gehört inzwischen die ehemalige Raketenstation, die vor ein paar Jahren von der Griemann & Lorenz Grundstücks und Verwaltungs GbR für mehr als eine viertel Million Euro ersteigert wurde.

Rolf Meyer ist der Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft Verden, der sich mit der Idee des Wertstoffhofes letztlich die Zähne ausgebissen hatte. Nun aber ist er "sehr froh, dass eine Lösung gefunden wurde, auch wenn mich das die Widrigkeiten nicht vollends vergessen lässt", sagte er unserer Redaktion. Aber er habe Panattoni seine Unterstützung zugesagt und hofft, dass die Achimer Ratsleute den neuen Aufstellungsbeschluss fassen. "Mit der vorherigen Idee hat dieses Vorhaben überhaupt nichts mehr zu tun", betont Meyer.

Ursprünglich hatte der Achimer Stadtrat 2012 bereits einen Aufstellungsbeschluss gefasst – für den "Solarpark Embsen", der an der Stelle eigentlich entstehen sollte. Schon zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Ratsleute geärgert, dass es kein Industriegebiet dort geben würde, während die Oytener dies auf ihrer Seite realisiert hatten. Vom zehn Hektar großen Gelände liegen rund sieben Hektar auf Achimer Gebiet, der kleinere nordwestliche Teil gehört zu Oyten. Der noch immer gültige Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 279 müsste nun aufgehoben und neu gefasst werden.



In der Sitzung am Dienstag, 12. Juni (ab 17 Uhr im Rathaus), wird dem Wirtschaftsausschuss das Projekt vorgestellt.