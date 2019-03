Die Ueser Kreuzung wird optimiert, wenn die Uesener Feldstraße saniert ist und es zeitlich zu den Straßenbauvorhaben in der nördlichen Innenstadt passt. (Björn Hake)

Seit Montag laufen die Vorbereitungsarbeiten auf der Autobahn 27 für die Fahrbahnerneuerung zwischen Achim und Verden. Wie berichtet, sollen sie laut geplantem Verlauf Mitte August abgeschlossen sein. Für die Stadt Achim ist dieses Datum nicht ganz unwichtig: Denn, wenn die Sanierung des Autobahnteilstücks von rund 17 Kilometern in Fahrtrichtung Bremen abgeschlossen ist, sollen in Achim Straßenbauarbeiten beginnen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Sitz in Verden will dann in Absprache mit der Stadt die Landesstraße 156 (Uesener Feldstraße) ab der Ueser Kreuzung in Richtung Autobahnanschlussstelle Achim-Ost bis kurz hinter den kreuzenden Bahnschienen erneuern.

„Das passiert auf jeden Fall, unabhängig von einer Amazon-Ansiedlung. Dafür muss die Straße aber abschnittsweise voll gesperrt werden“, blickt Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster schon mal voraus. Der alte Asphalt soll herausgenommen, neuer aufgebracht werden. Parallel zu diesen Arbeiten möchte die Stadt auf der anderen Seite der Bahnstrecke damit beginnen, den Bebauungsplan Achim-Ost umzusetzen und den Straßenausbau für die Amazon-Ansiedlung realisieren. Vorausgesetzt, die Ausschreibungen sind erfolgreich. Dann können laut Schuster zumindest schon die zweite (neue) Zufahrt aufs Gewerbegrundstück Uesener Feld sowie der Ausbau der Max-Naumann-Straße als (bestehende) Zufahrt in Angriff genommen werden.

Restarbeiten bis Frühjahr 2020

Mehr sei für dieses Jahr dort erstmal nicht geplant, auch weil entlang der L 156 noch rund 200 Straßenbäume stehen, die – wie berichtet – für den Straßenausbau weichen müssen und an anderer Stelle ersetzt werden. Die Stadt Achim darf wegen der Brut- und Setzzeit aber erst wieder ab Oktober Bäume entfernen. Im Frühjahr 2020 könnten die Arbeiten dort dann in die Vollen gehen, sodass bei optimalem Verlauf ein Jahr später nur noch Restarbeiten anfielen, während das neue Logistikzentrum schon in Betrieb sein könnte.

Im Norden der Stadt, wo der Abriss der früheren Brotfabrik mittlerweile läuft, könne frühestens 2020 mit dem Bau von Neuem begonnen werden. Und wie Schuster sagt, soll sich die Bautätigkeit zunächst mal aufs Gebiet selbst beschränken, ehe der neue Kreisverkehr am Fritz-Lieken-Eck entsteht. „Das wird aber auch in Abhängigkeit zur Optimierung der Ueser Kreuzung geschehen“, betont Schuster. Denn die könne schließlich auch erst erfolgen, wenn die Arbeiten an der L 156 komplett abgeschlossen sind.

Die Stadt Achim bespricht sich nach Angaben ihres Verkehrsplaners mit dem Kreis, der Landesbehörde und den anderen Gemeinden, damit sämtliche Vorhaben aufeinander abgestimmt werden können. „Wir haben aus früheren Baustellen gelernt“, erklärt Schuster und eben jene Absprachen untereinander möchte die Kreis-CDU nun noch intensiveren. Für die nächste öffentliche Sitzung des Verkehrsausschusses des Kreises, die am Mittwoch, 13. März, ab 17 Uhr im Kreishaus stattfindet, steht ein CDU-Antrag zur Beratung an, der „angestimmte Planungen und Maßnahmen im Benehmen mit allen Akteuren von der Gemeinde- bis zur Bundesebene“ vorsieht.

Unter der Führung des Kreises

Verkehrskonzepte für den Nord- und den Südkreis seien beschlossen, nun geht es auch Sicht der CDU an die Koordinierung unter der Führung des Landkreises. „Bessere Abstimmung von Ampelschaltungen, Wiedereröffnung zwischenzeitlich gesperrter Wege und Straßen, Planung von Radschnellwegen“, zählen die Christdemokraten auf. Stefan Schuster begrüßt die gegenseitigen Absprachen und wohlwollend hat er auch zur Kenntnis genommen, dass der Landkreis Verden die Planungen von Achim und Verden unterstützt, Radschnellwege bauen zu wollen.

Ob der von der Landesgrenze zu Bremen bis zum Bahnhof Baden angedachte Radschnellweg, für den bisher 50 000 Euro für die Planung im Haushalt stehen, realisiert werden kann und ob die Politik ihn will, muss sich noch zeigen. Wie Schuster sagt, rechnet er im Frühjahr mit einer Rückmeldung zur Förderung, einzelne Voraussetzungen seien noch zu klären. „Wir waren aber die Ersten und sind bisher die Einzigen in Niedersachsen, die den Förderantrag beim Bund gestellt haben.“