Damit der Parcours am Ende autonom gefahren werden kann, tüftelt die Schülerin konzentriert an ihrem Fahrroboter. (Braunschädel)

Oyten. Für viele Schüler ist es wohl eine Horrorvorstellung, auch nur einen kleinen Teil der kostbaren freien Zeit in den Sommerferien in einer Schule zu verbringen. Schließlich müssen die Lütten früh genug wieder dorthin zurück. Doch eine kleine Gruppe Sechs- bis Zwölfjähriger aus Oyten und Achim hat nun völlig freiwillig an zwei Tagen den Weg in die IGS Oyten angetreten. Denn erstmals hatte die Schule im Rahmen des Ferienspaßprogrammes der Gemeinde Oyten eine Veranstaltung angeboten. An den beiden Tagen lernten die Mädchen und Jungen, mithilfe eines bestimmten Lego-Baukastens, einen Fahrroboter zu bauen, diesen mit der passenden Lego-Software zu programmieren und ihn zum Abschluss autonom einen Parcours abfahren zu lassen. Ein durchaus ambitioniertes Programm für die jungen Teilnehmer.

In der sonst völlig verlassenen Schule hatten sie im zweiten Stock genug Platz, sich ordentlich mit ihren Robotern, den Laptops und den Streckenverläufen auszubreiten. "Wir haben uns langsam herangetastet", erklärte Lehrer Dieter Schmidt, der die Aktion gemeinsam mit dem IGS-Schüler Aaron leitete. Denn das Programmieren sei für fast alle Neuland gewesen, der jüngste Teilnehmer habe schließlich noch nicht einmal lesen können. Wobei es sich bei der Arbeit mit der Lego-Software nicht um Textprogrammierung handele, sondern vielmehr Befehle so aneinandergereiht werden mussten, durch die der Roboter den Parcours selbstständig absolvieren konnte. Die Hauptrolle spielten dafür der Linienfolger und der Tastsensor. "Wir haben ihnen ein Beispielprogramm gegeben, aber dann haben sie selbst programmiert", sagte Schmidt.

Wobei er und Aaron natürlich immer wieder Hilfestellung gegeben haben, denn das Programmieren ist für die junge Altersgruppe schon noch eine sehr komplexe Angelegenheit. Das befand auch Florian, der nach den Sommerferien in die dritte Klasse kommt. "Ich kapiere es noch nicht so ganz", gestand er, obwohl der Fahrroboter von ihm und seinem Kumpel die Strecke soeben problemlos absolviert hatte. Der Hilfe der Experten sei Dank. Es sei schon sehr viel Neues an den zwei Tagen gewesen, aber Spaß gemacht habe die Teilnahme dennoch.

"Die Idee gab es schon länger, etwas in Richtung Programmieren anzubieten", erzählte Schmidt. Zur Medienkompetenz gehöre schließlich auch ein Grundverständnis davon. Nun habe sich das Angebot für die Sommerferien gut angeboten, da die Schule die Lego-Baukästen im Rahmen des letzten Kreissparkassen-Wettbewerbes "Formel Zukunft", an dem auch viele IGS-Gruppen partizipiert hatten, erhalten hatte. Der baldige Achtklässler Aaron war einer von den Teilnehmern gewesen, der sich nun dazu bereit erklärt hatte, als Person mit Erfahrung gemeinsam mit Lehrer Schmidt die Ferienspaßaktion zu leiten.

Das Beibringen und Erklären an sich sei dabei kein Problem, schließlich habe er schon beim Sparkassenwettbewerb anderen Gruppen weitergeholfen. "Aber die Betreuung an sich ist schwierig. Das habe ich schließlich noch nie gemacht", erklärte er. Ein Problem damit, seine Ferienzeit in der Schule zu verbringen habe er im Übrigen nicht. "Es ist nur gewöhnungsbedürftig, um 7 Uhr aufzustehen. Aber das passt schon", sagte Aaron.

Für Schmidt sei der Premierenversuch eines solchen technisch-digitalen Angebotes in jedem Fall gelungen. Auch ohne Werbung haben man die maximale Teilnehmerzahl erreicht. Und so sind vergleichbare Aktionen schon in Planung. "Wir werden garantiert in den nächsten Herbst- und Osterferien wieder so etwas anbieten", kündigte die Lehrkraft an.