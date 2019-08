Die Mitglieder des Kirchenvorstandes sowie Hans-Hermann Prüser von der St.-Sigismund-Stiftung (ganz links) und Pastor Lars Quittkat (Fünfter von links) bei der Einweihung des neuen Pfarrgartens. (Björn Hake)

Der Pfarrgarten hinter dem Gemeindehaus in Daverden ist seit Anfang des Jahres nicht mehr wiederzuerkennen. Was einst mehr einem „Dschungel“ glich, wie es Dietrich Steincke vom Kirchenvorstand nennt, ist nun zu einer kleinen Oase geworden. Im Februar war begonnen worden, das bis dahin schon aufgeräumte wüstenähnliche Areal ansprechend herzurichten. Inzwischen ist auch der eingesäte Rasen gut gewachsen, wie die Gemeindemitglieder am vergangenen Sonntag betrachten konnten. Denn dann fand nach dem Gottesdienst eine kleine Feierstunde und die offizielle Einweihung des neuen Pfarrgartens statt.

Schon lange hatte die Verschönerung dieser über die Jahre sehr verwilderten Fläche beim Kirchenvorstand auf der Agenda gestanden. „Es ist für uns eine riesige Aktion, deswegen wurde sie vielleicht oft aufgeschoben“, erzählt Vorstandsvorsitzende Kirsten Kinzer. Doch im vergangenen Jahr sei die Planung dann vorangetrieben worden, bei der Umsetzung konnte sich der Kirchenvorstand über zahlreiche helfende Hände freuen. Rund die Hälfte der 40 Freiwilligen waren Jugendliche, die fleißig beim Schaufeln, Pflastern und Co. geholfen haben. „Wir haben hier ein sehr großes Engagement in der Jugendarbeit“, betont Kinzer zufrieden.

Lokale Firmen helfen

Finanziert wurde das Projekt unter anderem durch zur Verfügung gestellte Mittel des Landkreises über die Lokale AG Langwedel. Auch der Förderverein Rückenwind beteiligte sich mit einer Spende. Der Rest wurde aus den Mitteln des Bauhaushaltes der Kirchengemeinde beigesteuert. Unterstützung gab es laut Steincke von einigen lokalen Unternehmen – wie Leymann, Wilkens, Gerken und Wrede –, die die Baustoffe zu einem kostengünstigen Preis zur Verfügung stellten. Friedhofswärter Werner Diekmann spendete ein großes schwarzes Steinkreuz.

Dieses steht auf dem neuen gepflasterten Versammlungsplatz, der im östlichen Bereich das Herzstück des neuen Pfarrgartens bildet. Mehrere Sitzbänke – im Übrigen gefertigt aus 100 Prozent recycelten Material – laden dort zum Verweilen ein. „Dieser Platz zum Zusammenkommen war uns sehr wichtig“, sagt Kirsten Kinzer. Besonders die Jugendgruppen nutzen diesen häufig, wie sie beobachtet hat. Ansonsten sind auf dem weitläufigen grünen Areal etwa eine Holzhütte oder ein Sandkasten zum Spielen für Kinder aufgestellt und Beleuchtung installiert worden. Zudem pflanzten die Helfer zahlreiche Büsche im Halbkreis um den Versammlungsplatz. „Alles bienen- und insektenfreundliche Pflanzen“, erzählt Steincke.

Weitere Elemente in Planung

Damit sind die Arbeiten im Großen und Ganzen fürs Erste abgeschlossen. Bald soll noch ein Insektenhotel aufgestellt werden, das die Daverdener St.-Sigismund-Stiftung, die 20-jähriges Bestehen feiert, spendet. Um welche Elemente der Pfarrgarten noch ergänzt werden soll, will der Kirchenvorstand in aller Ruhe sehen. Aber einige Pflanzen werden wohl noch kommen. „Schließlich soll es ein Naturgarten werden und kein Golfplatz“, sagt Kinzer mit Blick auf die große Rasenfläche, die im grellen Grün erstrahlt. Und auf einen netten Nebeneffekt des Projektes macht die Kirchenvorstandsvorsitzende auch noch aufmerksam: Endlich kann vom Pfarrgarten auch wieder auf die Kirche geblickt werden.