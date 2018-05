Die Mitglieder der nun aufgelösten Bürgerinitiative "Aktiver Lärmschutz Bassen" Manfred Schimpff (dritter von links), Udo Tennigkeit (dritter von rechts) und Reinhard Brunkhorst (zweiter von rechts) zu Besuch beim Achimer Tafelchef Rainer Kunze (zweiter von links) und seinen Mitarbeitern, um die Spende zu überbringen. (Sebi Berens)

Fast eineinhalb Jahrzehnte hat sich die Bürgerinitiative (BI) "Aktiver Lärmschutz Bassen" dafür eingesetzt, dass die Bürger in der Oytener Ortschaft nicht unter dem zusätzlichen Lärm durch den damaligen Ausbau der Autobahn 1 leiden müssen. Nun ist jedoch der Punkt erreicht gewesen, an dem alle Möglichkeiten ausgeschöpft gewesen sind. "Im Moment ist nicht mehr drin", sagt Manfred Schimpff von der ehemaligen BI. Vor etwas mehr als zwei Monaten hat sich die stets engagierte Gruppe daher bei einer Sitzung aufgelöst. Eine letzte Amtshandlung stand am Dienstag jedoch noch an: Eine Abordnung übergab die verbliebenen finanziellen Mittel der BI, immerhin 1600 Euro, an Rainer Kunze, den Vorsitzenden von der Achimer Tafel. Mit dem Geld soll die Arbeit der Tafel in der Außenstelle in Bassen unterstützt werden.

In den vergangenen Jahren war es in der Öffentlichkeit ruhig um die Initiative geworden, was nicht hieß, dass sich die Mitglieder, am Ende war es noch ein aktiver Kreis von 15 Personen, sich nicht immer noch für ihr Anliegen stark gemacht haben. Konkret war das die Schließung der rund 1200 Meter langen Lücke in der Lärmschutzwand an der Autobahn in Höhe Bassen.

Doch mit ihren Argumenten fanden sie in den vergangenen drei Jahren trotz mehrerer Anfragen – auch vom damals noch FDP-Landtagsabgeordneten Gero Hocker – in Hannover kein Gehör mehr und handelte sich stets Abfuhren ein. Dabei bleibt die Initiative nach eigenen Nachforschungen dabei, dass die 2014 vom Verkehrsministerium angeordneten Lärmmessungen entlang der Schnellstraße in Höhe Oyten fehlerhaft gewesen sind, weil die Mitwindsituation nicht korrekt mit einbezogen wurde.

"Wir haben dann zuletzt noch versucht, einen Wetterexperten zu gewinnen, der die Ergebnisse kritisch untersucht", erzählt Schimpff. Doch leider sei das auch aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel nicht geglückt. Und so haben viele Bassener weiterhin bei ungünstigen Windverhältnissen "das Gefühl, auf der Mittelleitplanke der Autobahn statt im Garten zu sitzen", wie es Schimpff beschreibt. Völlig umsonst war die jahrelange Arbeit der Bürgerinitiative aber nicht. "Es ist kurios: Zwar haben wir den offenporigen Asphalt als Straßenbelag bekämpft, aber ohne uns hätte es ihn in der Verlängerung für unseren Wohnbereich gar nicht gegeben." Dieser Belag ist eine besondere Form der Asphaltdeckschicht, die einen hohen Hohlraumgehalt besitzt und dadurch die Reifengeräusche der Fahrzeuge verringert. Das Land Niedersachsen setzte auf dem Streckenabschnitt in Bassen lieber auf diesen Asphalt, als auf eine Lärmschutzwand – ganz zum Missfallen der BI.

Aber immerhin gab es diese Form des Lärmschutzes letztlich überhaupt und noch viel wichtiger: "Unsere Arbeit hat dafür gesorgt, dass diese Schallschutzminderung ständig aufrecht erhalten werden muss. Das ist schon ein Erfolg", befindet Schimpffs nun ehemaliger Mitstreiter Udo Tennigkeit. Denn klar ist, dass die Schallschutzwirkung des offenporigen Asphalts mit der Zeit nachlässt. So muss nun, wenn es geforderte neue Messungen ergeben, die Fahrbahndecke wieder ausgebessert werden, damit zumindest dieser Lärmschutz gegeben ist. So fällt das Fazit der engagierten Truppe trotz weiterhin fehlender Lärmschutzwand nicht nur negativ aus.

Für ihre Arbeit hatte die BI damals Spenden gesammelt und auch ein Benefizkonzert veranstaltet. Schließlich brauchte man Geld, um Klagen von Bürgern zu unterstützen. Von diesen gesammelten Geldern waren nun am Ende noch 1600 Euro übrig, über die sich die heimische Tafel freuen kann. "Wir können das Geld sehr gut gebrauchen und das ist schon ein Betrag, den wir so wahrlich nicht jede Woche bekommen", zeigte sich Kunze erfreut. Bewusst hatten sich die Mitglieder der BI einstimmig für diese Verwendung entschieden. "Die Tafel ist in vielerlei Hinsicht eine tolle Sache", befindet nicht nur Schimpff. Und so geht der Betrag von der einen in eine andere Bürgerinitiative über. Denn im Gegensatz zu dem Wirken von den Bassener Kämpfern für besseren Lärmschutz ist die Arbeit von der Tafel in Bassen noch lange nicht zu Ende.