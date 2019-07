Anne-Katrin Cekli hat den Schritt gewagt und eröffnet als Geschäftsführerin nun ein Spielwarengeschäft in Achim. Dabei konnte sie sich auf die Hilfe von Sigurd Wasmund verlassen, der sie bei ihrer Existenzgründung beraten hat und sich ebenso wie sein Enkel Fiete auf die Eröffnung freut. (Jonas Kako)

Lange stand der Laden nicht leer. Und das ist aus Sicht von Sigurd Wasmund auch gut so. „Achim braucht einen Spielwarenladen“, findet er und freut sich umso mehr darüber, dass er Anne-Katrin Cekli dabei helfen konnte, den Traum vom eigenen Laden zu verwirklichen. Und so kommt es, dass die frühere Mitarbeiterin vom mittlerweile geschlossenen Spielwarengeschäft „Anjas Kinderparadies“ nun an diesem Sonnabend, 6. Juli, an Ort und Stelle um 10 Uhr „Spielwaren Kunterbunt“ eröffnet. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Spielsachen zu verkaufen“, erklärt die 50-jährige Neu-Selbstständige und hat sich dafür ein eigenes Konzept überlegt.

Schon der neue Name soll den Kunden zeigen, dass im Laden an der Heilbronnstraße, direkt neben der Marktpassage, nun ein anderer Wind weht. Und damit ihr nicht gleich zum Start eine Flaute ins Haus steht, hat sie sich mit Sigurd Wasmund kompetente Hilfe in Form einer Existenzgründungsberatung geholt. Um keinen Fehler zu machen, um die Risiken besser abschätzen zu können und um als Geschäftsfrau erfolgreich sein zu können. Zumindest die Chance dafür lässt die familiäre Situation der zweifachen Mutter nämlich mittlerweile zu: „Meine Kinder sind nun groß genug“. Für Wasmund ist ein entscheidender Faktor, dass ihr Mann eine feste Anstellung hat. „Sie ist versorgt, das gibt ein bisschen Sicherheit“, weiß der Experte vom Bremer Senior Service.

Anne-Katrin Cekli möchte, dass die Menschen in ihren Laden kommen, um die Spielsachen anzufassen und auszuprobieren. „Auch neugierige Kinder, die alleine erscheinen, sind willkommen“, unterstreicht sie. Schließlich wolle sie mit den Produkten, für die sie sich entschieden hat, zum Kreativ sein, zum Erforschen und zum Spielen im Freien animieren. Sie wolle sich von den großen Spielwarenketten abgrenzen und insbesondere im Baby- und Kleinkindsegment auf nachhaltige und ökologisch unbedenkliche Produkte setzen. Das klassische Sortiment wie Playmobil oder Gesellschaftsspiele bedient sie natürlich auch, daneben soll es Schreibmaterial und Bücher sowie Hefte für die Schule geben.

Auf den 80 Quadratmetern möchte die Geschäftsfrau auch spezielle Kinderbücher anbieten, wobei Anne-Katrin Cekli betont, dass sie den bestehenden Buchhändlern keine Konkurrenz machen wolle und dies angesichts der Sortimentsgröße auch gar nicht könne. Zwar werde sie ihr Geschäft und besondere Aktionen in sozialen Netzwerken präsentieren, einen Onlineverkauf werde es aber nicht geben. Dafür bietet sie einen Geburtstagskisten-Service an: Kinder können vor ihrem großen Tag eine Kiste mit ihren Wunschwaren aus dem Laden füllen und ihren Gästen dies vorab in der Einladung mitteilen. So müssen die Eltern der Gastkinder nicht über Geschenkideen grübeln und bei den Geburtstagskindern gibt es keine langen Gesichter beim Auspacken.

Groß überlegen musste Anne-Katrin Cekli übrigens nicht, ob sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen soll. „Mach mal schnell, habe ich mir gesagt und bei der Wirtschaftsförderung angerufen.“ Denn bis zum nächsten regulären Termin wollte sie nicht warten und so wurde sie fix an Sigurd Wasmund vermittelt, um einen Businessplan auszuarbeiten. „Wir haben eine komplette Planung für drei Jahre gemacht“, schildert Wasmund, der in diesem Jahr bereits fünf Existenzgründern zum Start verholfen hat.

Seit 2017 ist der Diplom-Ingenieur und ehemalige Geschäftsführer im Einsatz für die Achimer Existenzgründungsberatung. Allein in dem Jahr hat er zehn Menschen bis zur Selbstständigkeit begleitet, 16 Anliegen hatte er ausführlich bearbeitet. Im Jahr 2018 waren es 22 Anliegen, einige sind in eine Selbstständigkeit, andere in nebenberufliche Selbstständigkeiten gegipfelt. „Manche muss man bremsen, andere motivieren“, sagt Sigurd Wasmund. Anne-Katrin Cekli „musste ich manchmal treten“, erzählt er und grinst. Dem Geschäftsführer-Ehepaar einer neuen Werbeagentur musste er dagegen deutlich machen, dass es keine so gute Idee sei, gleich ein riesiges Büro zu mieten. „Die wären sonst schon pleite.“ Anne-Katrin Cekli will die Sache dagegen vorsichtig angehen. „Das soll ja kein Selbstmordkommando sein“, betont sie.

Zur Sache

Die kostenlose Existenzgründungsberatung im Achimer Rathaus wird ein Mal im Monat, immer am ersten Mittwoch, angeboten – in der Zeit von 11 bis 14 Uhr im Raum 350. Die nächste Beratung findet an diesem Mittwoch, 3. Juli, statt, Anmeldungen werden noch an diesem Dienstag bis 14 Uhr unter der Rufnummer 0 42 02 / 9 16 05 86 oder per E-Mail an wirtschaft@stadt.achim.de erfolgen angenommen.

Die Wirtschaftsförderung bietet die Beratung in Kooperation mit dem Bremer Senior Service an. Sigurd Wasmund, der auch dem Achimer Wirtschaftsbeirat angehört, spricht mit Interessierten zunächst eine halbe Stunde über deren Vorhaben, nach Vereinbarung kann die Beratung honorarfrei fortgesetzt werden.