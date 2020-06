Angelika und Helmut Pohlmann mit Landrat Peter Bohlmann (rechts) bei der feierlichen Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im September 2008. (Uwe Dammann (frei))

Er war ein Gestalter, der Dinge entworfen, vorangebracht und vollendet hat. Unter dem Leitspruch „Es ist normal, verschieden zu sein“ zählte Helmut Pohlmann zu den Gründern des Parzival-Hofes in Quelkhorn und für sein Engagement im sozialtherapeutischen Bereich erhielt er im Jahr 2008 auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen aus den Händen von Landrat Peter Bohlmann. Für sein Lebenswerk hatte Helmut Pohlmann sich noch bis vor zehn Tagen mit zentralen Themen beschäftigt, doch am 14. Juni verstarb der Parzival-Gründungsvater nach schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren.

Parzival-Heimleiter Stefan Bachmann, der Helmut Pohlmann im Juli 2006 nach 23 Jahren an der Spitze des Parzival-Hofes abgelöst hatte und diese Position bis heute bekleidet, erinnert sich voller Respekt an eine große soziale Persönlichkeit. „Er ist für mich ein wesentlicher Motor der Sozialtherapie im norddeutschen Raum. Er hat viel bewegt. Was ihm ein großes Anliegen war, dass der Mensch mit einer Beeinträchtigung im Wesenskern nicht behindert ist“, erzählt Bachmann, der Pohlmann durchaus auch streitbar erlebt hat, wenn es um Visionen und Philosophien ging. „Er wollte kein Heim gründen, sondern Orte schaffen, in dem Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen wohnen und arbeiten. Das war ihm ein wichtiges Anliegen“, schildert Bachmann.

Für Helmut Pohlmann, so berichtet Bachmann, habe es drei wesentliche Säulen bei dieser Arbeit gegeben. Dort, wo der Mensch wohnt, entwickelt er ein Stück Heimat. Also sind die Häuser auf dem Parzival-Hof so gestaltet, dass man selber gerne dort wohnen würde. Zweitens: Die Menschen definieren sich über die Arbeit. Was ich tue, wird in der Welt gebraucht, sei Pohlmanns Maxime gewesen. Drittens: Kultur und künstlerisches Leben. „Dass die Menschen sich kulturell betätigen, Kultur erleben und gestalten können“, war laut Bachmann immer die Maxime von Helmut Pohlmann gewesen, der bis zu seinem Tod in einem kleinen Haus selbst auf dem Parzival-Areal gelebt hat. „Er war ein Visionär, dem in Krisenzeiten immer die Ideen kamen“, erinnert sich Bachmann.

Entwicklung von Konzepten

So entwickelte Pohlmann am ersten Flipchart, den der Parzival-Hof besaß, unter anderem die Idee, den Parzival-Hof, den Johannishag und die tragende Gemeinschaft zur Stiftung Leben und Arbeit zusammenzuschließen. Im Sommer 2006 folgte dann eine personelle Zäsur. Stefan Bachmann, sein bisheriger Stellvertreter, übernahm die Leitung des Wohnheims. Den Werkstattbereich übernahm Mareike Cordes. Doch Helmut Pohlmann dachte gar nicht daran, alles hinter sich zu lassen. „Ich werde mich nur aus dem operativen Geschäft zurückziehen und mich mehr um die Entwicklung von Konzepten kümmern“, erklärte Pohlmann damals.

Auf dem Parzival-Hof ist derweil in den vergangenen 36 Jahren eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entstanden, die mehr denn je überregionalen Vorzeigecharakter hat. Hier werden Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der anthroposophischen Sozialtherapie betreut. Die Behinderten leben in Hausgemeinschaften mit ihren Betreuern, arbeiten auf dem Moorhof in der Landwirtschaft, in der hauseigenen Bäckerei oder in der Gärtnerei des benachbarten Weidenhofes oder nutzen die kulturellen Angebote wie Malen, Chorsingen, Theater, Musikunterricht oder Sprachgestaltung. Es sollte keine Einrichtung im traditionellen Sinne der Unterbringung sein, sondern ein Lebensort, wo Menschen mit und ohne Behinderungen ihr Leben selbst gestalten. Das war gleichzeitig das Grundkonzept für den Parzival-Hof.

Im Jahr 2007 übernahm der Träger des Parzival-Hofes, die Stiftung „Leben und Arbeiten“, derweil auch das Niels Stensen Haus in Worphausen. Seit 2008 hatte Pohlmann das Rentenalter erreicht. Aber die Hände in den Schoß legen wollte er nicht. Er baute eine Reittherapie für die Bewohner auf und entwickelte einen Unterstützungsfonds für Menschen mit Hilfebedarf. Zusätzlich war er Sprecher für rund 60 Behinderteneinrichtungen in der Region Nord. Für sein Lebenswerk hat Helmut Pohlmann stets alles gegeben. Ein wesentlicher Impuls in seinem Tun war mit Blick auf die Vorkommnisse in der katholische Kirche der Aufbau einer Gewaltprävention. „Es war ihm ein Anliegen, dass wir Orte schaffen, wo Menschen sicher sind vor Übergriffen und Gewalt. Er hat in der Region Nord die Fachstelle für Gewaltprävention ins Leben gerufen“, erklärt Stefan Bachmann.