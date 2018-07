Igor Levit tritt in Achim mit der NDR-Radiophilharmonie auf. (Felix Broede)

Achim. Besondere Konzertformate, ungewöhnliche Spielstätten, hochkarätige Künstler mit einmaligen Programmen: Diese Elemente wollen die 32. Niedersächsischen Musiktage vereinen und ihrem Publikum zum Thema „Beziehungen“ präsentieren. Das Festival startet am 1. September in Wolfsburg, Fallersleben und Gifhorn und endet am 30. September im NDR-Landesfunkhaus in Hannover. Mit den Städten Achim und Verden sind zwei Spielorte aus dem Landkreis dabei. Die Karten sind ab sofort erhältlich.

Unter dem Motto "Gipfeltreffen" tritt die NDR-Radiophilharmonie mit dem Pianisten Igor Levit und dem Dirigenten Andrew Manze am Montag, 17. September, ab 19 Uhr in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums an der Bergstraße auf. Die Karten kosten ab 25 Euro. Laut Ankündigung der Veranstalter können sich die Besucher auf "eine inspirierende Begegnung und eine inzwischen langjährige Beziehung" freuen. Zwei Künstlerpersönlichkeiten, die sich besonders gut verstehen, und ein Orchester, das im Zusammenspiel mit beiden zu Höchstleistungen auflaufen soll – das erwartet das Publikum in Achim.

Klassische Harmonie pur

Und: klassische Harmonien pur. Gleich zwei Klavierkonzerte der Wiener Klassik stehen auf dem Programm. Mozarts Konzert Nr. 9 „Jeunehomme“ und Beethovens erstes Klavierkonzert op. 15 seien aufgrund von besonderen Musiker-Beziehungen entstanden. Das sogenannte Jeunehomme-Konzert war ein Auftragswerk, das die Pianistin Louise Victoire Jenamy bei Mozart bestellt hatte. Jenamy war in Wien mit einem reichen Kaufmann verheiratet. Mozart nannte seine Auftraggeberin „die Jenomy“ (er liebte Wortspiele) und schrieb ihr ein "brillantes Konzert, das Maßstäbe für alle seine weiteren Klavierkonzerte setzte". Der Nachname Jenamy führte zur launigen Abwandlung in „Jeunehomme“, die sich über Generationen hinweg erhielt – dabei habe dieses Konzert rein gar nichts mit einem jungen Mann zu tun, sondern mit einer sehr begabten Pianistin. Beethovens Klavierkonzert Nr. 1 wurde durch Joseph Haydn angeregt. Er war 1795 Beethovens Kompositionslehrer und hatte ihn eingeladen, bei einem seiner Konzerte als Pianist mitzuwirken. Beethoven komponierte daraufhin ehrgeizig eben jenes Klavierkonzert, das noch heute zu seinen meistgespielten Werken zählt.

Die beschrieben Begegnung zwischen Haydn und Beethoven passt wunderbar zum Thema "Beziehungen". Intendantin Katrin Zagrosek hatte verschiedene Bedeutungsebenen des Begriffs ausgelotet und sie in der Musik aufgesucht. So spielen Familienbeziehungen bei Musikern, Künstlerbeziehungen, Werkbeziehungen oder auch geografische Orte und ihre Verbindungen zur Musik bei den diesjährigen Musiktagen eine Rolle. Intendantin Katrin Zagrosek wechselt nun nach sieben Spielzeiten nach Stuttgart, wo sie geschäftsführende Intendantin der Internationalen Bachakademie wird. Anselm Cybinski wird ihr Nachfolger.

Unter dem Titel "PAR!S! PAR!S!" findet am Donnerstag, 20. September, ab 17 Uhr ein einstündiges Familienkonzert mit den "Schurken" in der Stadthalle Verden statt. Das Publikum kann sich auf eine Zeitreise ins Paris der 1920er Jahre freuen – das Programm lässt Zuhörer ab sechs Jahren in eine beziehungsreiche Geschichte eintauchen. Die vier Schurken seien Musiker aus Leidenschaft. Ihre musikalische Reise führte sie mit über 400 Konzerten in Deutschland und Europa zu Kindern und Jugendlichen, um sie an Musik heranzuführen. Die Karten kosten zwölf Euro.



In Achim gibt es Karten direkt in der Kreissparkasse an der Obernstraße 51 sowie in Verden bei der Kreissparkasse an der Ostertorstraße 16 und bei der Tourist-Information an der Großen Straße. Der Vorverkauf läuft auch über die Hotline 08 00 / 4 56 65 40.