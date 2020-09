Cathrin Schley und Klaus-Dieter Schneider haben sich zum Geburtstag der Maria-Magdalena-Kirche in Thedinghausen einiges einfallen lassen. (FOCKE STRANGMANN)

Es ist das Jahr der runden Geburtstage in Thedinghausen. Der Erbhof wird 400 Jahre alt und auch ein Gotteshaus in der Gemeinde hat 2020 etwas zu feiern: die Maria-Magdalena-Kirche. Am 6. November wird sie 150 Jahre alt. Wegzudenken ist die Kirche aus dem Ortsbild von Thedinghausen wohl kaum. Der knapp 42 Meter hohe und schlanke Turm ist schon von Weitem zu sehen und prägt somit das Bild des Ortskerns. Dass solch ein Geburtstag gefeiert werden soll, das versteht sich von selbst. Aber die Corona-Pandemie macht die Planungen nicht leichter. „Wir haben noch vor Corona mit den Planungen und der Organisation angefangen“, berichtet Pastorin Cathrin Schley. „Wir können jetzt sicherlich nicht mehr alles umsetzen, was mal angedacht war. Aber ganz verzichten wollen wir nicht.“ Und deswegen steht auch einiges auf dem Programm.

„Unsere Kirche gehört in diesen Ort und in die Gemeinde. In ihr wurde und wird gebetet, gefeiert, geweint und gelacht. Seit 150 Jahren wurden hier Menschen getauft, konfirmiert und getraut“, berichtet Schley – und an diese Momente soll erinnert werden. Am Sonnabend, 31. Oktober, wird daher eine Ausstellung in der Kirche eröffnet. Klaus-Dieter Schneider, Vorsitzender des Heimatvereins Samtgemeinde Thedinghausen, wird an diesem Tag um 11 Uhr auch einen Vortrag halten. „Und der wird nicht langweilig“, verspricht Schneider. „Es gibt zahlreiche Anekdoten und Geschichten aus der Thedinghäuser Kirchengeschichte. Darin kommen auch ehemalige Pastoren vor. Aber mehr will ich jetzt noch nicht verraten.“

Bei der Ausstellung soll mithilfe von Bildern, Bibeln und alten Fotos der Kirche, des Friedhofs oder aus dem Gemeindeleben ein Stück Kirchengeschichte gezeigt werden. Zwar hat Schneider schon einiges für die Ausstellung zusammen, „aber wir würden uns dennoch noch über weitere Bilder freuen“. Vor allem Bilder der ehemaligen Pastoren sind gefragt. „In fast allen Kirchen findet sich eine Galerie mit Bildern oder Fotos der Pastoren. In unserer Kirche fehlt das leider“, sagt Cathrin Schley. Wer also helfen kann, der darf seine Bilder und Fotos – versehen mit der Adresse – im Gemeindebüro, Braunschweiger Straße 18, abgeben. „Selbstverständlich erhält jeder seine Bilder wieder zurück“, sagt die Pastorin. Auch gesucht werden für die Ausstellung noch Konfirmationsurkunden. „Wenn bei Ihnen noch eine alte Urkunde liegt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese für das Jubiläum zur Verfügung stellen.“ Auch alte Hochzeitsbilder sind willkommen. „Sie sollten nur etwas mit der Kirche zu tun haben.“

Um Fotos geht es auch bei einem Wettbewerb, den Schley im Zuge der Feierlichkeiten ausgerufen hat. In dem Wettbewerb geht es darum, die Kirche oder Details der Kirche fotografisch festzuhalten. „Jeder hat einen eigenen Blick auf die Kirche. Jedem springt etwas anders ins Auge. Gehen Sie um die Kirche herum, schauen Sie sich in der Kirche um.“ Die Teilnehmer sollen ihr Foto bis zum 18. Oktober, möglichst per E-Mail, an kg.thedinghausen@evlka.de oder cathrin.schley@gmx.de schicken. Alle zugesandten Fotos werden in der Kirche ausgestellt. Das Siegerfoto wird am Eröffnungstag prämiert.

Für Kinder gibt es am 31. Oktober um 15 Uhr eine eigene Führung durch die Kirche. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wozu eigentlich das goldene Becken da ist. Am Abend folgt dann ein Taizé-Gottesdienst (18 Uhr).

Der eigentliche Geburtstag ist dann am Freitag, 6. November. Dieser soll bei einem Gottesdienst mit dem Superintendenten Fulko Steinhaus gefeiert werden. Beginn ist um 19.30 Uhr. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet ein meditativer Spaziergang am Sonntag, 8. November. An unterschiedlichen Stationen gibt es laut Schley die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Dazu gehört der Eingang der Kirche, über dem geschrieben steht: „Kommt her zu mir alle, alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.“