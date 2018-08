Premiere in Thedinghausen: Das Duo Meike Salzmann und Ulrich Lehna konzertierte am Dienstagabend in der Maria-Magdalena-Kirche. (Björn Hake)

Da hatte ein Stau am Bremer Kreuz doch tatsächlich einmal etwas Gutes. Anders wäre Meike Salzmann wohl gar nicht durch Thedinghausen gefahren und hätte auch nicht die Maria-Magdalena-Kirche gesehen. Am Dienstagabend trat die Künstlerin, die das Konzertakkordeon beherrscht und die Musik damit lebt, zusammen mit dem Klarinette spielenden Ulrich Lehna auf und präsentierte eindrucksvoll das Programm „Musik für die Seele“.

Salzmann und Lehna aus Eckernförde legten im Rahmen einer zweieinhalb-wöchigen Konzertreise auf dem Weg nach Kassel einen Zwischenstopp in Thedinghausen ein, wo sie mit ihren Instrumenten erstmals auftraten. Und das ausgerechnet am bis dahin heißesten Tag des Jahres, als sogar im Gotteshaus mit 28,5 Grad hochsommerliche Temperaturen herrschten. Die Instrumentalisten wurden dadurch zusätzlich gefordert, wie es Pastorin Cathrin Schley formulierte.

Das Duo aus dem Norden Schleswig-Holsteins, das unlängst in Belgien am „World Clarinet Festival“ – dem wohl renommiertesten Klarinettenfestival der Welt – teilgenommen hatte, tritt hauptsächlich in Kirchen auf. „Weil der Klang und die Akustik dort so wunderbar sind“, erklärte Salzmann. Zunächst waren die Konzerte auf Deutschland beschränkt, doch vor drei Jahren dehnten die beiden Nordlichter ihre Tourneen auf Europa aus. „Sing your Soul“ stand beim Konzert in Thedinghausen mit "Musik für die Seele" auf einem großen Banner. Das Instrumentalisten-Duo musizierte im vorderen Altarraum zwischen Taufbecken und Kanzel und faszinierte das Publikum ein ums andere Mal.

Bereits das erste Musikstück ließ ein „Zufriedenheits-Lächeln“ in den Gesichtern der Zuhörer entstehen. Mit Klezmer-Musik im Stile des in Argentinien geborenen Giora Feidman lieferten sie eine erste Kostprobe ihres Könnens ab und entführten anschließend die Gäste nach Südamerika, wo eigentlich das Bandoneon den Part des Akkordeons einnimmt. „Mein Akkordeon ist so groß, weil da ein Bandoneon mit drin ist“, scherzte Salzmann, die mit interessanten Kommentaren durchs Programm führte.

Die bunte musikalische Palette reichte von der eingangs gespielten Klezmer-Musik über zwei Sätze von Vivaldi in A-Moll bis hin zu Csárdás und Tango. Lehna spielte an diesem Abend beim 70-minütigen Konzert unterschiedliche Instrumente – mal die gegenüber der C- deutlich längere A-Klarinette, dann auch die Alt- oder die Bass-Klarinette. Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach gehörten zum abwechslungsreichen Repertoire, stets arrangiert für und abgestimmt auf das Duo aus Eckernförde.

Klezmer, Tango und Polka

„Mozart hat das Akkordeon gar nicht gekannt, denn es wurde erst 1829 patentiert“, informierte die charmante Moderatorin ihr Publikum. Die Zuhörer schlossen ab und an die Augen, genossen die Musik und ließen die Seele baumeln. Das Akkordeon (Salzmann: „Meine Taschenorgel“) ersetzte phasenweise ein komplettes Klarinetten-Orchester, das eigentlich im Hintergrund zu den Klängen von Lehna hätte spielen müssen. Das Musik-Duo entführte die Besucher in der Kirche Maria-Magdalena nach Ungarn, wo der Csárdás manchmal fetzig, dann wieder verträumt herüber kam.

„Der Tag, an dem du mich lieben wirst“ – Salzmann übersetzte auch einen Musik-Text beim argentinischen Tango, der zum Programm „Tango meets Klezmer“ des Duos gehört. Finnland bezeichnete die Konzert-Akkordeon-Spielerin als zweitgrößte Tango-Nation, eine Polka aus dem skandinavischen Land als „dritte Nationalhymne“. Dabei tanzten ihre Finger mit Leichtigkeit auf den schwarz-weißen Tasten und den Knöpfen auf der gegenüberliegenden Seite des Instrumentes. Der Mandolinen-Klang war doch tatsächlich mit Fantasie bei einem italienischen Rosenlied herauszuhören.

Auf eine Gedankenreise wurde das Publikum außerdem geschickt. Da durfte vom Blick vom Balkon geträumt werden, bei dem Tarantella tanzende Personen erspäht wurden. „Wir haben unser Ziel, mit unserer Musik ihre Seele zu berühren, erreicht“, zog Salzmann, die mit der Musik für Frieden in der Welt sorgen möchte, ein positives Fazit und schloss einen weiteren Auftritt in Thedinghausens Kirche nicht aus.