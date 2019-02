Der Wodka fließt reichlich in der Komödie von Nikolai Gogol. Nur gut, dass die Schauspieler bei der Aufführung eher auf Wasser setzen. (Hake)

Die erste Schrecksekunde müssen die acht Mitglieder von „Korrekte Affekte“ gleich zu Beginn ihrer Theaterprobe am Montagabend überstehen, als eine der Schauspielerinnen plötzlich mit einem eingegipsten Arm auf die Bühne tritt. Es gibt allerdings schnell Entwarnung: Der Arm ist nicht gebrochen, sondern nur verstaucht. Der Aufführung steht damit nichts im Wege. Und so können sich die Mitglieder der Theatergruppe des Kasch dann auch wieder getrost ihrer wöchentlichen Probe widmen.

Denn allzu viel Zeit bleibt den Laienschauspielern nicht mehr. Schon in knapp vier Wochen, genauer gesagt am 16. März, wollen sie mit ihrem neuen Stück „Der Revisor“ Premiere feiern. „In der Vergangenheit haben wir uns eigentlich immer bemüht, Stücke mit Tiefgang zu spielen“, sagt Hannes Radke, der selbst schon seit Gründung der Theatergruppe vor 25 Jahren mit von der Partie ist. „In diesem Jahr spielen wir aber das erste Mal eine Komödie.“

Das Stück, das aus der Feder von Nikolai Gogol stammt, spielt in einer russischen Kleinstadt. Jeder kennt dort jeden, alle sind auf die eine oder andere Art miteinander verbandelt. Alles geht so seinen geruhsamen Gang, auch wenn jedem eigentlich klar ist, dass alle „Dreck am Stecken haben“. Das geht so lange gut, bis das Gerücht umgeht, dass ein Revisor aus St. Petersburg sich angekündigt hat, der das Provinzstädtchen mal etwas genauer unter die Lupe nehmen möchte.

Nicht zu viel Klamauk

„Wir hatten das Stück schon vor einiger Zeit mal auf unserem Zettel, haben es dann aber wieder verworfen“, erinnert sich Schauspielerin Christel Schneider. Nun habe es zur Besetzung der Theatergruppe gut gepasst und man habe es wieder hervorgeholt. Immerhin sei es für die kleine Gruppe nicht immer einfach, ein passendes Stück zu finden. „Das Rollenangebot muss passen, sodass alle Schauspieler gleichwertig untergebracht werden können“, erklärt Radke die besten Voraussetzungen. „Und außerdem sollte es nicht zu klamaukig sein.“

Das Konzept der Theatergruppe des Kasch ist simpel: Alle Mitglieder haben das gleiche Mitbestimmungsrecht – sei es bei der Auswahl des Stückes, beim Umschreiben der Texte oder beim Bühnenbild. Mehrheitsentscheidungen gebe es nicht, alles werde im Konsens entschieden. „Bei uns haben alle das Recht, aber auch die Pflicht Regisseur zu sein“, beschreibt es Schneider. Und so sitzt ein Teil der Gruppe bei der Probe am Montagabend schon in Kostümen in der ersten Reihe der Zuschauerränge, während der andere Teil auf der Bühne seine Szene probt. Verbesserungsvorschläge und Zwischenrufe für die Schauspieler kommen mal von dem einen, mal von dem anderen.

Erstes Stück seit zwei Jahren

Gut zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die Schauspieler das letzte Mal im Kasch auf der Bühne standen. Diese Zeit brauche man, um in Ruhe nach einem Stück zu suchen, zu proben und auch das Bühnenbild zu entwickeln. „In diesem Jahr haben wir mit dem Bühnenbild zum Glück nicht so viel Arbeit gehabt“, sagt Radke. Ein Tisch, ein paar Stühle und ein Sofa reichen aus, um aus der leeren Bühne beispielsweise das Büro des Bürgermeisters Anton Antonowitsch werden zu lassen. „Ein neues Stück wird bei uns immer wie ein Puzzle Schritt für Schritt zusammengesetzt“, erzählt Christel Schneider aus ihrer Erfahrung. Das Bühnenbild entstehe dabei meist erst gegen Ende.



Die Premiere des Stücks „Der Revisor“ wird am Sonnabend, 16. März, im Kasch gefeiert. Eine weitere Vorführung ist dann für Freitag, 22. März, geplant. Los geht es jeweils um 20 Uhr. Karten für die Theateraufführung gibt es für zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro, direkt im Kasch oder auch im Internet unter www.kasch-achim.de.