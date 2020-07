Das Bestandsgebäude der Feuerwehr Cluvenhagen ist zu klein für das neue Löschgruppenfahrzeug. (Björn Hake)

Das Feuerwehrhaus Cluvenhagen soll erweitert werden, obwohl der gerade verabschiedete Feuerwehrbedarfsplan für den Flecken Langwedel vorsieht, dass die Wehren aus Cluvenhagen und Etelsen zukünftig an einem ganz neuen Standort eine Stützpunktfeuerwehr bilden sollen. Was auf dem ersten Blick daher als ein verschwenderisches Projekt wirken könnte, ist in Wirklichkeit dringend notwendig.

„Mir tut es weh, der Feuerwehr tut es weh. Aber wir brauchen eine Interimslösung, das ist klar“, betonte Bürgermeister Andreas Brandt. Denn die Ortswehr mit aktuell 33 aktiven Kameraden benötigt ein neues Löschgruppenfahrzeug und dieses gibt es inzwischen nur noch in Größen, die nicht in die bestehende Fahrzeughalle passen würden. Das Feuerwehrgerätehaus entspricht also nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen und muss erweitert werden. Und einfach zu warten, bis ein neuer gemeinsamer Standort mit den Etelser Brandschützern bezogen werden kann, ist überhaupt keine Option. Denn bis es soweit ist, können sehr wahrscheinlich noch mehr als zehn Jahre vergehen.

Höhere Baukosten

Und so bleibt dem Flecken Langwedel gar nichts anderes übrig, als für ein Bestandsgebäude noch einmal Geld in die Hand zu nehmen. Und, dass diese Summe nicht gerade gering ist, wurde nun in den vergangenen Wochen deutlich, als sich die Politik mit dem Entwurf für die Erweiterung des Feuerwehrhauses befasst und ihn letztlich kürzlich im Rat auch mehrheitlich beschlossen hat. „Aufgrund von Vergleichswerten aus anderen aktuellen Bauvorhaben ergeben sich voraussichtliche Baukosten in Höhe von 850 000 Euro“ heißt es von der Verwaltung. Damit sind die kalkulierten Kosten im Vergleich zu dem, was bisher für das Projekt im Haushaltsplan bereitgestellt wurde, erheblich gestiegen. Dort steht nämlich nur ein Betrag von 400 000 Euro.

Die nun verabschiedete Raumplanung war vom Verdener Architekturbüro Hartmann in Abstimmung mit der Verwaltung und dem Ortsbrandmeister erarbeitet worden. Geplant ist der Anbau einer Fahrzeughalle für das neue Fahrzeug sowie eine Werkstatt. Die bestehende Fahrzeughalle soll den Planungen zufolge für einen Mannschaftstransportwagen (MTW) genutzt und um einen Anbau für den Stellplatz des Bootes erweitert werden. Der Grundriss im Bestandsgebäude erhält einen neuen Zuschnitt. „Die bisherige Werkstatt und der bisherige Jugendraum werden für die Erweiterung der Umkleideräume und Toiletten der Männer genutzt. Der bisherige Eingangsbereich wird versetzt und das Gebäude um einen Anbau in nördlicher Richtung erweitert. In diesem Teil des Gebäudes sind die Umkleideräume und die Toiletten für die Damen vorgesehen“, beschreibt die Verwaltung. Darüber hinaus sind ein Jugendraum sowie ein Büro für den Ortsbrandmeister vorgesehen.

Entwurf ist abgestimmt

Der Planungsentwurf ist bereits mit der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen abgestimmt. Wichtig ist es der Verwaltung zu betonen, dass es sich bisher nur um einen Entwurf handelt. „Es ging noch gar nicht um Details“, erklärte Bauamtsleiter Bernhard Goldmann den Politikern. Daher gebe es auch noch keine genauen Zahlen. Bei der politischen Diskussion war nämlich die Frage aufgekommen, in welcher Bauweise die neue Fahrzeughalle errichtet werden soll und ob in diesem Bereich eventuell Einsparungspotenzial bestünde. Um Punkte wie diese soll es dann gehen, wenn ein konkreter Architektenentwurf vorliegt. Die Baukosten sollen für den Haushalt 2021 bereitgestellt werden.

Und im Hinblick auf die wahrscheinlich nur begrenzte Nutzungsdauer des Anbaus merkte Bürgermeister Brandt noch an: „Das Haus wird ja dennoch an Wert behalten.“ Denn es sei ja nicht so, dass es nach einer erfolgreichen Suche eines neuen Standortes einfach abgerissen werde und die hohe nun nötige Investition damit zu Schutt und Asche werde.