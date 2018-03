Thedinghausen-Morsum. Ein Pilzgericht kann schmackhaft sein. Wenn aber Giftpilze untergemischt werden, kann der Ausgang unangenehme Folgen haben. Diese Erfahrung macht Agathe, die sich einen perfiden Plan ausgedacht hat, um ihrem Lebenspartner Erik einen Denkzettel zu verpassen. Der kann es nämlich nicht lassen und schaut immer wieder anderen Frauen hinterher. Das Problem an diesem Plan ist aber, dass sie die Menge an Giftpilzen falsch eingeschätzt hat. Erik überlebt das Pilzgericht nicht und Agathe hat nun eine Leiche am Hals.

Die Morsumer Speeldäl hat sich in diesem Jahr für ihre Auftritte im April eine Kriminalkomödie ausgesucht, die den Titel „Keen Moord ut Versehn“ trägt und von Jennifer Hülser geschrieben wurde. Trotz Mord und bösem Plan gibt Regisseur Werner Bammann aber schon einmal Entwarnung: „Keine Angst, es wird lustig.“

Lustig wird es allerdings nicht für Agathe, denn für sie stellt sich nun die Frage: „Wohin mit der Leiche?“. Und die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Vor allem, als die trinkfesten Frauen vom Kegelklub „Filigrane Feen“ vor ihrem Kräuter- und Wellnesshotel stehen. Als ob das noch nicht genug ist, erscheint auch noch die Polizei auf der Suche nach einem Heiratsschwindler. Ist der Beschuldigte sogar ihr Partner Erik? Vielleicht in Zusammenarbeit mit der ominösen Amalia van Holdershusen, die nun auch auf der Bildfläche erscheint. Da kann nur noch ihre Freundin Henny helfen, die das ganze Durcheinander zu einem überraschenden Ende bringt. „Oder auch nicht. Denn das soll natürlich noch nicht verraten werden“, sagt Bammann.

Pflege der Sprache

Seit 1956 ist die Morsumer Speeldäl nun schon dabei, plattdeutsche Stücke auf die Bühne zu bringen, berichtet der Regisseur. „Neben dem Spaß für die Zuschauer ist es uns natürlich auch wichtig, die plattdeutsche Sprache zu pflegen.“ Und das wird immer schwieriger, weiß Bammann zu berichten. „Problematisch ist es, wie auch bei anderen Vereinen, den Nachwuchs zu finden. Die plattdeutsche Sprache ist dabei gar nicht ausschlaggebend, die können wir den Schauspielern ja vermitteln. Es fehlt oft einfach die Bereitschaft, Zeit zu opfern.“

Denn solch ein Theaterstück wie aktuell "Keen Moord ut Versehn“ einzustudieren ist nun einmal zeitaufwendig. "Drei bis vier Monate wird das geübt. Wir wollen uns ja schließlich auf der Bühne in bester Verfassung zeigen", sagt Bammann. Daher sei es auch schwierig, die passenden Stücke zu finden. "Denn man muss die Rollen ja auch passend besetzen können." Momentan setzt sich die Speeldäl aus rund 50 Mitgliedern zusammen, zehn davon spielen aktiv auf der Bühne.

Bis Bammann das passende Stück für die Morsumer gefunden hatte, musste er etwa 40 Werke lesen. "Man muss ja auch genau schauen, ob wir das Bühnenbild auch umsetzen können." Bei "Keen Moord ut Versehn“ spielt ein Teppich eine wichtige und entscheidende Rolle. Was genau es damit auf sich hat, soll aber erst bei den Aufführungen verraten werden.

Die MorsumerSpeeldäl tritt in Döhling’s Gasthaus in Morsum auf. An folgenden Tagen wird „KeenMoordutVersehn“ gespielt: 1. April (Ostersonntag), Beginn 20 Uhr, Eintritt 8 Euro; 15. April (Sonntag), 9.30 Uhr, Eintritt 18 Euro mit Brunch; 21. April (Sonnabend), 20 Uhr, Eintritt 8 Euro. Der Vorverkauf beginnt bereits am Sonntag, 4. März. Dann können in der Zeit von 9.30 Uhr bis 12 Uhr in Döhling’s Gasthaus Karten gekauft werden. Ab dem 5. März können sie täglich von 19 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 0 42 33 / 3 14 geordert werden. Weitere Informationen unter www.speeldael.de.