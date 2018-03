Achim. Eigentlich sollten diese Zeilen „op platt“ geschrieben sein. Denn was Yared Dibaba am Freitagabend in der Aula des Cato Bontjes van Beek-Gymnasiums hinlegte, war eine Liebeserklärung an das Plattdeutsche. Der NDR-Moderator mit äthiopischen Wurzeln präsentierte einen Mix aus Musik und Comedy. Als Voll-Profi der Bühne ließ er seine rund 240 Zuschauer in Achim schnell vergessen, dass viele der 509 Plätze an diesem Abend leer geblieben waren. Einem seiner Gäste fühlte Dibaba ganz genau auf den Zahn.

Mit dem Mikrofon in der Hand verließ Dibaba gleich zu Beginn seiner Show die Bühne und fragte einen Mann aus der zweiten Reihe: „Schnackst du platt?“. Der Angesprochene druckste etwas herum und gab dann zu, dass er die Sprache wohl verstehe, selber aber nicht spreche. Von nun an war er der Stellvertreter für alle, denen Dibaba noch das ein oder andere Wort mit auf den Weg geben wollte – immer mit einem Augenzwinkern.

„Ackerschnacker“ war einer dieser Begriffe. Denn auch das ist Dibaba – ein echter Sprachphilosoph. Wenn man für ein Wort wie „Handy“ den plattdeutschen Gegenpart finden möchte, helfen keine Bücher oder Sprachwissenschaftler. Das Wort ist noch zu jung, zu modern für das Plattdeutsche. Hier sprang das Unterhaltungstalent mit seiner Kreativität ein und kreierte kurzerhand den Ackerschnacker.

Dibaba ist eigentlich der geborene Alleinunterhalter, auf der Bühne wurde er aber musikalisch begleitet. Akkordeon, Gitarre, Schlagzeug und dazu ein kleiner Shantychor komplettierten das norddeutsche Unterhaltungsprogramm. Die sechs jungen Männer der „Schlickrutscher“ waren dabei aber mehr als nur Background-Sänger. Allesamt Anfang zwanzig wirkten sie wie ein Jungbrunnen für die plattdeutsche Sprache.

Melodisch bedienten sich die Musiker manchmal bei großen Hits. So wurde beispielsweise aus „I Need A Dollar“ von Aloe Blacc kurzerhand „Ick bruuk mehr Asche“. Dibaba tanzte und sang, sein Lächeln gehörte fest zu seinem Gesicht. Doch dann wurde es doch ernst, Dibaba spach über Flüchtlinge. „Wer durch Krieg und Terror sein Zuhause verliert, ist kein Flüchtling, sondern ein Vertriebener“, sagte er. Es folgte das Lied „Land in Sicht“. Was sonst vielleicht als Seemanns-Romantik abgestempelt werden könnte, erhielt so eine ganz andere Bedeutung. Plötzlich ging es um Vertriebene auf dem Mittelmeer. „Während wir hier feiern, gibt es Menschen, die auf dem Mittelmeer um ihr Leben kämpfen“, sagte Dibaba nach seinem Auftritt. Ihm sei es daher sehr wichtig, auch in seinen Shows immer wieder daran zu erinnern.

Ohne es selbst zum Thema zu machen, verband sich an dieser Stelle seine Show mit der persönlichen Lebensgeschichte. Denn Dibaba erlebte 1979 selbst eine Odyssee, als er mit seiner Familie wegen eines Bürgerkriegs aus seiner Heimat Äthiopien vertrieben wurde. So verschlug es ihn ins Oldenburger Land, wo er Plattdeutsch lernte. Inzwischen kennen ihn die meisten Zuschauer als Moderator des NDR, sowohl im Fernsehen, wie auch im Radio. Daneben ist er auch Buchautor, Schauspieler und eben Sänger. Doch das Plattdeutsche ist seine Berufung. Und dafür besuchten die Zuschauer auch seine Show.