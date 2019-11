Die Songs produziert Norbert Krüler in seinem heimischen Studio in Etelsen. (fotos: STRANGMANN)

Eine CD bietet Platz für maximal 79 Minuten. Diese physikalische Längenbeschränkung kann für Musiker schon einmal zum Problem werden. Auch Norbert Krüler, der Kopf der Musikgruppe Shamall, kennt diese künstlerische Einschränkung nur zu gut. Für sein neuestes Album „Schizophrenia“, das kürzlich auf den Markt gekommen ist, waren nach seiner Aussage letztlich sieben bis acht Stunden Musik zusammengekommen. Somit war trotz der Tatsache, dass es sich um eine Doppel-CD handelt, vor der Veröffentlichung einiges an Auswahlarbeit zu leisten. „Es war das erste Mal überhaupt, dass ich sogar einen einzelnen Titel auseinandernehmen musste, damit er auf die CD passt“, erzählt Krüler.

Und das will durchaus etwas heißen. Denn schließlich rief der 61-Jährige das Projekt Shamall schon vor 33 Jahren ins Leben und hat seitdem eine ganz Fülle an Tonträgern veröffentlicht. Aufgefallen war er 1986 einem Musikproduzenten während seiner Arbeit als DJ, bei der er auch eigene Stücke präsentierte. Die ersten beiden Lieder im Italo-Disco-Stil schafften es sogar in die Charts, danach vollzog Krüler jedoch einen Stilwandel. Seitdem steht Shamall für alternative, progressive Rockmusik mit elektronischen und psychedelischen Elementen – immer auch offen für neue Inspirationen.

Seit 25 Jahren in Etelsen

Das neueste Werk „Schizophrenia“ bezeichnet der Musiker, der seit 25 Jahren in Etelsen lebt, selbst als „Hard-Rock-Prog-Pop-Balladen-Album“, bei dem erstmals auch klassische Instrumente zu hören sind. Mitgewirkt haben erneut Gitarrist Matthias Mehrtens und die Sängerin Anke Ullrich. Produzent Krüler, der schon immer politische Texte geschrieben habe, hat sich thematisch für die neue Doppel-CD mit den aktuellen sozialen und ökologischen Missständen, die seiner Ansicht nach herrschen, auseinandergesetzt. „Jeder weiß, dass etwas schief läuft, aber niemand will etwas ändern“, kritisiert Krüler und merkt an, natürlich auch nicht fehlerfrei zu sein. Dennoch nerve ihn das Verhalten vieler Menschen. „Ich versuche mit meinen Songs, den Leuten einen Spiegel vorzuhalten“, formuliert es der 61-Jährige.

Seit dem 28. Oktober ist das neue Album „Schizophrenia“ auf dem Markt. (FOCKE STRANGMANN)

Zählen kann Krüler weiterhin auf eine treue Fangemeinde auf der ganzen Welt, die er sich über die Jahrzehnte aufbauen konnte. „Aber es ist schon schwerer geworden.“ Die Zeiten, in denen er von einer CD 20 000 bis 30 000 Exemplare verkauft hat, seien vorbei. Wie allen Musikern machen auch ihm die Möglichkeiten, die Songs auf digitalen Kanälen kostenlos oder für ganz kleines Geld anzuhören, zu schaffen. „Das neue Album war noch keinen Tag draußen, da war es schon auf russischen Servern“, erzählt Krüler. Erfreulich sei jedoch, dass auch immer noch regelmäßig Bestellungen für seine alten Platten eingehen. „Das macht mich schon ein bisschen stolz.“

Die Arbeit hinter dem DJ-Pult hat der Etelser inzwischen im Übrigen beendet. 40 Jahre lang sorgte er vor allem im Aladin in Bremen für die passende Beschallung der Discogänger. „Aber ich will meine Ohren noch ein paar Jahre nutzen können“, erklärt Krüler, wieso bei aller Leidenschaft Schluss sein musste. Auch die Arbeit als Musiker geht aus gesundheitlichen Gründen inzwischen nicht mehr so leicht von der Hand. Stundenlang im heimischen Studio an Songs zu werkeln, das sei einfach nicht mehr möglich.

„Keine Reißbrett-Musik“

Auch ein Grund, wieso die Abstände zwischen den Veröffentlichungen größer werden. „Aber ich mache auch keine Reißbrett-Musik“, erzählt Krüler, sich am Anfang des Schaffensprozesses kein starres Konzept zu machen. Solange ihm zu einem Thema etwas einfalle, werde weiter produziert. So ist es auch wenig verwunderlich, dass sich plötzlich mehrere Stunden Musik anhäufen, die es letztlich aus Platzgründen gar nicht auf das Album zu diesem Thema schaffen.

Wichtig sei einerseits, die Erwartungshaltung seiner Fans zu befriedigen. „Aber ich mache es weiter auch für mein Herz“, betont er, dass er nur so lange Musik machen werde, solange er auch dahinter stehe. Und obwohl theoretisch ja noch genügend Material für eine schnelle weitere Veröffentlichung vorhanden wäre, will es sich der 61-Jährige so einfach nicht machen. Auf der Suche nach einem neuen thematischen Schwerpunkt möchte er sich auch nicht unter Druck setzen. „Aber es kann natürlich sein, dass ich morgen schon eine gute Idee habe“, zeigt sich der Etelser überzeugt davon, dass die musikalische Reise mit „Schizophrenia“ noch nicht zu Ende ist.