Das Sottrumer Gymnasium an der Schillerstraße muss dringend erweitert werden und soll bis Sommer 2020 einen Anbau erhalten. (Björn Hake)

Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt der Samtgemeinde Sottrum hat am Donnerstagabend einheitlich den Weg frei gemacht für die geplante und dringend notwendige Erweiterung des Sottrumer Gymnasiums. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Zustimmung durch den Landkreis Rotenburg soll nunmehr das bereits mit diesem Projekt betraute Architekturbüro Schröder endgültig damit beauftragt werden, auf Grundlage des eigenen Vorentwurfes den Bauantrag für das schulische Großprojekt zu stellen. Der im Anschluss tagende Samtgemeindeausschuss folgte der Empfehlung des Fachgremiums. Wie weit die Planungen für das Bauvorhaben bereits gediehen sind, darüber informierte Architektin Anna Kempkes die illustre Runde anhand einer Präsentation.

Die Diplom-Ingenieurin hatte allerhand Bilder, Daten, Zahlen und Fakten parat, die sie per Beamer an die Wand warf. So soll auf einer Fläche von 840 Quadratmetern ein moderner zweigeschossiger Anbau in Stahlbetonskelettbauweise auf dem Areal an der Schillerstraße entstehen, in dem eine Zubereitungsmensa nach Vorbild der Oberschule das Herzstück im Erdgeschoss bilden soll. Ziel ist es, künftig gesünderes Essen anbieten zu können. Dafür braucht das Kollegium des Gymnasiums aber auch ausreichend Platz – zum Beispiel für eine Küche, Umkleiden für das Küchenpersonal und Lagerflächen. Die Mensa soll laut Kempkes allerdings nicht nur als Essbereich konzipiert sein, sondern sich auch für schulinterne Veranstaltungen eignen. Aber auch eine Chill-Out-Lounge zum Entspannen und zur Förderung des Miteinanders und der Kommunikation ist für den unteren Bereich des Anbaus geplant.

Glasfassade und Nachtbelüftung

Eine Glasfassade soll derweil für gute Lichtverhältnisse sorgen, der Anbau zudem über einen direkten Zugang zur Außenterrasse, zur Bibliothek und zur ebenfalls in Planung befindlichen Mediathek verfügen. Im Obergeschoss stehen indes die acht vorgesehenen Klassenräume im Mittelpunkt. Der Flur soll offen gestaltet sein, sodass Gruppenarbeit und Kommunikation möglich sind. Und obwohl die Klassenräume mit Leichtbauwänden voneinander getrennt sind, soll laut Kempkes ausreichender Schallschutz für den regulären Unterrichtsbetrieb gewährleistet sein. Die Pläne des Architekturbüros sehen zudem eine Fußbodenheizung und eine Nachtbelüftung als Alternative zur Klimaanlage vor. Es werde dort ein klassisches Ziegelgebäude entstehen, das optisch und funktional zum Bestandsgebäude passe, erklärte Kempkes.

Die Erweiterung des Sottrumer Gymnasiums ist derweil längst überfällig. Bei ihrer Gründung war die Bildungseinrichtung als G8-Schule geplant worden. Im Zuge der Umstellung auf G9 kommt ein Jahrgang mehr als ursprünglich gedacht hinzu. Schon zu Beginn dieses Schuljahres hatten sich 107 Schüler für die elfte Klasse angemeldet, was für das Gymnasium eine Rekordzahl darstellte. Unstimmigkeiten hatte es seinerzeit über die Größe des Mensa-Neubaus gegeben.

Letztlich darf das Herzstück nun doch – wie von der Samtgemeinde als Trägerin der Schule gewünscht – eine Größe von 350 Quadratmetern haben, nachdem der Schulausschuss des Kreistages und der Kreisausschuss dann doch etwas widerwillig der Finanzierung des Gesamtbauvorhabens zugestimmt hatten. Den Sottrumer Wünschen stand bis zuletzt die Berechnung im Kreishaus im Wege. Mit einer Sechs-zu-Fünf-Entscheidung im Kreisausschuss war letztlich aber doch ein Kompromiss gefunden worden. Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag kündigte derweil an, nunmehr zügig in das Ausschreibungsverfahren gehen zu wollen. Dabei soll das gesamte Gebäude als Paket ausgeschrieben werden. Ab August 2020, so insbesondere die Hoffnung von Schulleiter Ferdinand Pals, soll das Gebäude genutzt werden können.