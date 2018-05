Mayura Datta untermalt die Modenschauen am afa-Sonntag mit ihrer Stimme. (Hake)

Achim. Die Achimer Fachausstellung (afa) wirft ihre Schatten voraus: Am Wochenende 26./27. Mai findet die Großveranstaltung wie schon vor zwei Jahren im Gewerbegebiet Bierdener Mehren statt. Mit diesem Ort hatte sich nach diversen Wechseln die Achimer Unternehmergemeinschaft (Uga) als Veranstalter nach der Premiere im Jahr 2016 sehr zufrieden gezeigt. Rund 100 Aussteller sind es bisher, die mit ihren Ständen und Aktionen dafür sorgen wollen, dass sich die Besucher bestens unterhalten fühlen. Und vor allem wollen sie informieren – über sich, ihre Dienstleistungen und Produkte oder über Neuigkeiten. Neben den Firmen werden sich auch Achimer Vereine und Institutionen auf der Messe präsentieren.

"Mit Vereinen und Schaustellern werden wir wieder auf eine dreistellige Anzahl von Ausstellern kommen, wie beim letzen Mal. Dass einige dieses Mal mehr Fläche belegen wollen, freut uns sehr und zeigt, dass wohl einiges richtig gelaufen sein muss vor zwei Jahren", sagt Uga-Vorsitzender Marko Thönsing. So werde die afa dieses Mal mehr Fläche einnehmen.

Die Waldheim-Werkstätten etwa nutzen die Gelegenheit, um anlässlich der Fachausstellung ihre Türen zu öffnen. Jeweils von 11 bis 18 Uhr – das sind auch die afa-Öffnungszeiten – können interessierte Besucher hinter die Kulissen der Werkstatt schauen. Neben Einblicken und Informationen können die Gäste dort auch die hausgemachten Torten und Kuchen probieren und die Eigenprodukte der Waldheim-Werkstätten in Augenschein nehmen.

Nach dem obligatorischen Ausstellerfrühstück am Sonnabend, 26. Mai, um 10 Uhr, gibt es einen Messerundgang und eine Rede des Niedersächsischen Finanzministers Reinhold Hilbers (CDU). Fürs Publikum öffnet die Messe um 11 Uhr und auch die erstmals in die Veranstaltung integrierte Ausbildungs- und Jobbörse startet dann. Direkt in ihrer Nähe lädt die Polizei Erwachsene ein, sich auf einen Parcours zu begeben, der da heißt: "Tippen tötet." Eine Präventiv-Aktion, die über die Gefahren bei der Nutzung von Mobilfunkgeräten und ähnlichen elektronischen Geräten, vorrangig beim Autofahren, aufklären und sensibilisieren soll. Um 12 Uhr beginnt im Zelt eine WESER-KURIER-Talkrunde mit Gästen zu aktuellen Achimer Themen. Dort findet am Abend auch die gesellige Zusammenkunft der Aussteller statt.

Am Sonntag, 27. Mai, beginnt die afa um 10 Uhr mit einem Frühstück für jedermann, um 11 Uhr geht es dann offiziell los. Die Ausbildungs- und Jobbörse startet, ebenso der Parcours der Polizei. Neueste Modetrends gibt es bei der Schau zu begucken, die um 12 Uhr startet. Eine weitere WESER-KURIER-Talkrunde schließt sich um 13 Uhr an. Ab 15 Uhr tritt im Zelt die Tanzgruppe des TSV Uesen auf und ab 16 Uhr gibt es eine weitere Modenschau. Die Modenschauen werden von Active Fashion aus Thedinghausen und von Glückskind aus Achim veranstaltet, Sängerin Mayura Datta wird sie mit ihrer Stimme untermalen.

Wichtig ist der Uga, die bei der Ausrichtung von der Veranstaltungsfirma So-Light unterstützt wird, dass die vierte Fachausstellung kein zweites Stadtfest wird und die Informationen im Vordergrund stehen sollen. Insbesondere auf der Ausbildungs- und Jobbörse im ehemaligen Autohaus Iberia, wo es an beiden Tagen um 12 Uhr eine Vorstellungsrunde geben soll. "Hier präsentieren sich die teilnehmenden Unternehmen für höchstens je fünf Minuten und können über offene Ausbildungsplatz- und Jobangebote informieren", heißt es dazu von der Uga. Dafür stehe eine kleine Bühne mit einem großen Display sowie ein Funkmikrofon zur Verfügung. Diese Firmen können außerdem mit einem Infostand vertreten sein.

Die Gewerbeschau ist nach Themen sortiert, das heißt: Wer vom Parkplatz das Messegelände betritt, trifft in der Nähe der Waldheim-Werkstätten zunächst auf den Bereich "Handwerk". Weiter die Straße Auf den Mehren entlang geht es zum Zelt und zur Jobbörse, die sich gegenüber liegen, dann kommt der Bereich Lifestyle und danach die Themen Gesundheit und Mobilität. Die Vereinsstände werden dieses Mal aufs ganze Messegelände verteilt und nicht mehr in einer Halle konzentriert. Der Eintritt zur afa ist an beiden Tagen frei.