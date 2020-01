Im November 2019 besuchte Margot Käßmann das südindische Tirupur. In der Region arbeiten laut Terre des Hommes etwa 500 000 Menschen in der Textilindustrie, 260 000 von ihnen sind Mädchen und junge Frauen. (Christel Kovermann/terre des hommes)

Margot Käßmann: Ich bin auch Teil der Konsumgesellschaft, da will ich mich nicht höher stellen, als Andere. Aber ich war schon früher in Indien und Bangladesch. Das Bewusstsein über die Arbeitsbedingungen ist bei mir daher sehr hoch. Es ist ein Problem, dass immer mehr Kleidung in immer kürzerer Zeit als „Fast Fashion“ unter Bedingungen produziert wird, die wir als Konsumenten nicht verantworten wollen.

Ich gebe durchaus auch dem Impuls nach. Ich wünsche mir aber, dass ich auf dem Etikett der Hose erkennen kann, unter welchen Bedingungen sie produziert ist. Der „Grüne Knopf“ ist da ein Anfang. Bei Kaffee kann ich in jedem Supermarkt bereits erkennen, ob er Fairtrade ist. Was ich bei meinem Besuch in Indien noch einmal begriffen habe ist, dass wir die gesamte Produktionskette im Blick haben müssen. Von der Baumwolle mit den Pestiziden auf den Feldern über die Spinnereien bis zu den Färbereien und dann den Nähereien.

Ja, langfristig schon, wenn die Gütesiegel die gesamte Lieferkette im Blick haben. In Indien haben wir auch mit den indischen Mitarbeitern von Terre des Hommes diskutiert, ob es einen Boykott der indischen Textilprodukte geben sollte. Sie waren klar dagegen. Sie haben gesagt, dass sie die Textilindustrie mit den Arbeitsplätzen brauchen. Aber sie brauchen auch die kritischen Konsumenten und Konsumentinnen in Übersee. Einige Firmen aus Deutschland wurden positiv hervorgehoben, weil sie auf die Produktionsbedingungen achten und dies etwas verändert.

Um das Ausbeutungssystem, unter dem vor allem junge Mädchen und Frauen leiden, zu verändern, braucht es den Druck der europäischen Konsumenten. Faire Produktionsbedingungen, Rechtsschutz, Schwangerschaftsschutz, klare Urlaubsbedingungen, klare Arbeitszeitregelungen – das kann dieser Druck bewirken. Wir sollten weniger konsumieren, das ist gar keine Frage. Wir brauchen nicht sechs, acht oder zehn neue Kollektionen pro Jahr, die unsere Wegwerf-Mentalität fördern. 60 Prozent der neu gekauften Kleidung wird nach weniger als einem Jahr weggeworfen. Das ist nicht nachhaltig.

Ich war schon vier Mal in Indien, aber diese Arbeitsbedingungen waren wirklich bedrückend und schockierend. Es gab überhaupt keinen Arbeitsschutz. Es herrschte ein Höllenlärm, aber es gab keinerlei Schutz für die Ohren. Die Menschen trugen zum Teil Flipflops neben riesigen Maschinen. Keinerlei Atemschutz, obwohl Baumwolle durch die Halle flog. Auf dem Fabrikgelände gab es Hostels für die Mädchen. Die Arbeitgeber betonten, wie gut dies sei, weil sie dann vor der bösen Umwelt geschützt sind. In diesen Hostels lebten acht Mädchen in einem Zimmer auf dem nackten Fußboden. Sie haben keinerlei Privatsphäre, der Lärm der Fabrik war voll zu hören. Das Fabrikgelände dürfen die Mädchen nur einmal pro Woche zum Einkaufen verlassen, nach Hause zu der Familie geht es nur einmal pro Jahr. Das ist eine moderne Form der Sklaverei.

Ich habe nicht erlebt, dass da jemand froh über diese Arbeit ist. Oft bleiben die Arbeiterinnen durch sogenannte Sumangali-Verträge. Wenn sie drei Jahre durchhalten, dann zahlt der Arbeitgeber ihnen einen Bonus, den die jungen Frauen oft als die Mitgift der Braut, den Preis für die Hochzeit verwenden. Das ist ganz oft das Ziel.

Ich war zunächst nur Botschafterin in Indien. Aber es war für mich persönlich sehr spannend, dass mir viele indische Mitarbeiter von Terre des Hommes berichtet haben, dass sie selbst Christen sind. In Indien sind sie eine absolute Minderheit. Aber Christen nehmen in der ganzen Welt immer wieder diakonische Aufgaben wahr, weil das zu unserer christlichen Haltung dazugehört.

Vor etwa fünf Jahren war ich in Bangladesch an dem Ort, wo das Rana Plaza eingestürzt ist. Da sagte man mir, es gab ein großes Erschrecken, danach hat sich aber nicht viel geändert. In Indien sagen die einheimischen Mitarbeiter von Terre des Hommes, dass ihre Arbeit seit 2011 rund 40 000 ehemaligen Textilarbeiterinnen durch Schule und Ausbildung einen Start in ein neues Leben ermöglicht hat. Aber es muss noch mehr passieren, damit es wirklich würdige Bedingungen werden.

Da würde ich sagen: 50/50. Eine Spende an Terre des Hommes hilft den Mädchen vor Ort, ein selbstständiges Leben zu führen. Auch die Lobbyarbeit ist wichtig. Trotzdem müssen wir bewusste Konsumenten werden. Wir können nicht aufhören, zu konsumieren, aber wir können bewusster und weniger konsumieren.

Ich freue mich, dass ich mich in meinem Ruhestand ehrenamtlich engagieren kann. Im kirchlichen Bereich habe ich alle Ämter abgegeben. Das finde ich richtig, weil man den Nachfolgern und Nachfolgerinnen auch ihren Freiraum geben sollte. Deshalb engagiere ich mich nun in nicht kirchlichen Ehrenämtern. Ich bin zum Beispiel auch Herausgeberin der niedersächsischen Straßenzeitung „Asphalt“.

Die Alten in unsrem Land haben eine Verpflichtung, sich zu engagieren, wenn sie dies noch können. Unsere Generation hat sehr von einer reichen Gesellschaft profitiert. Deshalb halte ich es für selbstverständlich, davon auch etwas zurückzugeben.

Nein (lacht). Insbesondere als Landesbischöfin oder Ratsvorsitzende der EKD haben Sie keinerlei Spielraum für andere Tätigkeiten. Ich war mit Leidenschaft Pastorin und Bischöfin, freue mich aber, dass ich nun auch Zeit für andere Dinge habe.

Heute vor zehn Jahren, am 15. Januar 2010, konnte ich mir gewiss nicht vorstellen, wie fundamental sich mein Leben seitdem verändern würde. Wenn ich zurückblicke, war der Anfang ein Albtraum. Diese Rücktritte waren wahrhaftig keine angenehme Erfahrung. Aber insgesamt war es ein gutes, wichtiges und positives Jahrzehnt für mich.

Das möchte ich nicht tun. Jeder Mensch muss wissen, wann die öffentliche Zeit vorbei ist. Es gibt nun eine nächste Generation, die diese öffentlichen Ämter wahrnimmt. Da kann ich sehr gut loslassen, ein solches Amt wäre jetzt nichts mehr für mich. Mein siebtes Enkelkind kommt im übernächsten Monat, da habe ich nun andere Prioritäten. Auch das hat sich bei mir in den vergangenen zehn Jahren verändert.

Zur Person

Margot Käßmann (61)

ist Botschafterin von Terre des Hommes (TDH) und berichtet am Mittwoch, 22. Januar, im Achimer Kasch über die Arbeitsverhältnisse in der indischen Textilindustrie. Im November hat sie mit Engagierten von TDH das Land besucht. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Dies gilt auch für Käßmanns Lesung in der Lunser Kirche St. Cosmas und Damian am 4. März in Thedinghausen. Käßmann war von 1999 bis 2010 Bischöfin der Landeskirche Hannovers und von Oktober 2009 bis Februar 2010 zudem Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Im Jahr 2018 ist sie als Pastorin in den Ruhestand gegangen.