Thomas Thaler (links) und Julius Clüver haben es sich zum Ziel gesetzt, dass das Düngen der landwirtschaftlichen Flächen zukünftig auf nachhaltigere Art und Weise geschieht. (Galian)

Ohne den Einsatz von Düngemitteln geht in der Landwirtschaft nichts. Für die Umwelt kann das unsachgemäße Düngen auch zum Problem werden: Kommt es dadurch etwa schnell zur Emission klimaschädlicher Gase, zur Versauerung des Bodens oder zur Nitrat-Belastung des Grundwassers. Letzteres ist besonders in vielen Teilen Nord- und Westdeutschlands zu einem großen Problem geworden. Nachhaltige Formen der Düngung sind also gefragt, einen solchen Ansatz mit den Namen Edaphon möchte der aus Völkersen stammende Julius Clüver nun bekannter und möglichst vielen Landwirten zugänglich machen.

„Die Lösung ist am Markt einzigartig“, betont Thomas Thaler aus Hamburg, der diese gemeinsam mit Clüver vorantreiben will. Der 27-Jährige arbeitet für das Technologie-Zentrum Westerhorn, das Biotechnologien entwickelt und vermarktet. Agrarbetriebswirt Clüver arbeitet für ein Entsorgungsunternehmen in Hamburg und auf dem landwirtschaflichen Familienbetrieb im Langwedeler Ortsteil. Mit dem Projekt hat sich Clüver auch beim Innovate-Award, einem Event der Food-, Agrar- und Digitalbranche, beworben.

Der Grundgedanke hinter Edaphon ist es, die Gleichgewichte im Boden wieder herzustellen und „Reststoffe wieder in Wertstoffe zu verwandeln“, beschreibt es Thaler. Dies gelingt über ein spezielles Kompostierungsverfahren. „Beim Landwirt anfallende Stoffe wie Mist oder Gülle werden in bestimmten Mischverhältnissen mit Bakterien kompostiert“, erklärt Clüver.

Mit einem sogenannten Mietenumsetzer muss die Masse wöchentlich umgeschichtet werden. „Nach drei Monaten haben wir einen organischen NPK-Dünger“, sagt Clüver. Das heißt, er enthält Stickstoff (N), Phosphat (P) und Kali (K). Der Vorteil des Düngers ist laut des 24-Jährigen, dass er durch Humusaufbau den Boden aufwertet und dadurch das Wasserhaltevermögen verbessert – besonders angesichts der langen Trockenperioden in den vergangenen Sommern ein wichtiger Punkt. Durch die Verwendung sinken die Kosten für Bearbeitung und Pflege des Bodens. Durch den Veredelungsprozess ist die Biomasse zum Handelsdünger geworden, kann also vom Landwirt nicht nur auf den eigenen Feldern verwendet, sondern auch verkauft werden.

Öffentlichkeit fordert nachhaltige Lösungen

„Wir sind an dem Punkt, an dem die breite Öffentlichkeit von den Landwirten nachhaltige Lösungen fordert. Mit diesem Produkt geben wir der Landwirtschaft ein Instrument an die Hand, auf diese Forderung zu reagieren“, erzählt Clüver, der das Verfahren auch im heimischen Betrieb in Völkersen einsetzt. Das Geschäftsmodell sieht vor, regionale Produktionsgenossenschaften zu gründen, in denen die Partner gemeinsam mit dem Technologie-Zentrum aktiv werden. An beteiligte Landwirte werden Know-how-Lizenzen für das Edaphon-Verfahren abgegeben. Erste Produktionsgenossenschaften sind auch schon gegründet.

„Ziel ist es, das Verfahren bis Ende 2020 europaweit eingesetzt zu haben“, sagt Thaler und berichtet auch schon von Gesprächen und Interesse aus dem Ausland. Angesichts der Umweltproblematik rund ums Düngen sei es einfach, mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. „Edaphon wird dazu beitragen, das Nährstoffproblem in der Landwirtschaft zu lösen“, nennt Clüver einen weiteren Vorzug des Verfahrens.

Denn durch dieses werden die Nährstoffe in dem Dünger gebunden. „Es gibt also kaum Nährstoffverluste ins Grundwasser und die Atmosphäre“, sagt Thaler. Das ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern wird bei Verwendung auch die Nasen aller Landwirte und Anlieger von landwirtschaftlichen Höfen freuen. Denn der Dünger und dessen Aufbringung auf den Feldern ist geruchsneutral, wie der 27-Jährige versichert.