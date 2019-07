Premiere: In Kuwait traten Dennis Volk und Leslie Lynn mit ihrem "Walking Piano" erstmals außerhalb von Europa auf. (Bishara Mustafa)

Das Postfach von Dennis Volk und Leslie Lynn quillt über. Gefragt sind die beiden dabei weit über die Landesgrenzen hinaus. Abu Dhabi, Saudi-Arabien, Chicago, China und Libanon – erst in den vergangenen zehn Tagen flatterten wieder eine Menge Anfragen aus aller Welt herein. Durch ihre Auftritte mit dem „Walking Piano“, einem zehn Meter langen Tasteninstrument, haben sich Volk und Lynn als eingespieltes Duo eine gute Reputation erarbeitet. Bestätigt wird das durch einen Blick auf das Online-Videoportal Youtube. Die veröffentlichten Videos auf dem Kanal von Dennis Volk, „Mister Piano“, kommen zusammengezählt auf über zehn Millionen Aufrufe, das meistgeklickteste Video, ein Auftritt im Weserpark in Bremen, schauten sich Menschen über 4,5 Millionen mal an. Große Dimensionen, auf die sich die beiden aber nichts einbilden.

„Natürlich ist das toll. Es war aber überhaupt nicht unsere Absicht, mit den Videos so viele Klicks zu erzielen“, sagt Leslie Lynn und betont, die Aktivitäten auf Youtube nicht extrem verstärken zu wollen. „Wenn wir das machen, dann geht unsere Konzentration flöten. Zudem entspricht es auch nicht unserem Lebensstil, ständig mit dem Handy in der Hand rumzulaufen und Videos zu machen.“ Eine gewisse Aktualität des Kanals wolle das Paar natürlich aber gewährleisten, schließlich fördert das die Bekanntheit. „Wir wollen uns den interessierten Kunden zeigen. Die internationalen Anfragen sind sicher auch ein Nebeneffekt der Youtube-Sachen“, sagt der in Achim lebende Dennis Volk.

Auftritt in Kuwait

Durch den Erfolg sind in der Zukunft nunmehr nicht nur Auftritte in Europa, sondern in aller Welt zu erwarten. Neulich war das schon der Fall, erstmals reisten sie mit dem Flugzeug an. Bei einem fünftägigen Aufenthalt im asiatischen Kuwait präsentierte das Paar, das zugleich auch ein Liebespaar ist, in dreimal 20 Minuten mehrere Lieder in einem Einkaufszentrum. Eine positive Erfahrung für die beiden.

„Die Menschen waren von unserer Choreografie und unseren Bewegungen fasziniert. Das Publikum war auch geduldig, hat sich jedes Stück von vorne bis hinten angeschaut – ohne, dass man das Entertainer-Gen rausholt“, beschreibt Volk. Selbst machten sie das, was sie ziemlich gut beherrschen: Akrobatisch über die zehn Meter lange Klaviatur springen und mit den vier Füßen die Töne von bekannten Liedern erklingen lassen.

Bei ihren Shows verbinden sie Musik mit Akrobatik. (Bishara Mustafa)

„Wir spielen Klassiker wie ,Für Elise' von Ludwig van Beethoven, ,Toccata d-Moll' von Johann Sebastian Bach sowie ,Die fabelhafte Welt der Amelie' und sollten diese auch niemals aus der Show rausstreichen. Unser Repertoire wird aber auch durch andere bekannte Lieder wie ,Bella Ciao' erweitert“, sagt Lynn. Im Grunde genommen gibt es bei der Auswahl der Stücke zwei große Kriterien. „Sie müssen eine prägnante Melodie und einen hohen Wiedererkennungswert haben“, meint Volk. Das Einüben der Lieder ist anspruchsvoll, berichtet der Achimer. „Es ist eine Herausforderung. Wir müssen im richtigen Augenblick gleichzeitig die Töne treffen, sodass es koordiniert rüberkommt.“

Emotionen vermitteln

Mit dem „Walking Piano“ sind die beiden nun seit 2017 unterwegs. In dieser Zeit seien sie mit ihrem Tourbus mehr als 200 000 Kilometer gefahren. Neben den Auftritten in Einkaufszentren und an Bahnhöfen werden Volk und Lynn nun auch für Messen, Stadtfeste und Firmenveranstaltungen gebucht. „Erwachsene Menschen werden zu Kindern. Man erkennt das Leuchten in ihren Augen. Sie vergessen den ganzen Stress, ihr Alltag entschleunigt“, skizziert Lynn. Geweckt werden sollen diese Emotionen durch die Faszination und das Herzblut, welches das Duo in ihren Auftritten vermitteln möchte.

Denn es darf nicht vergessen werden, dass der Achimer Dennis Volk, auch „Mister Piano“ genannt, für seine Leidenschaft zum Klavier ins Risiko gegangen ist. So schmiss er seinen Job als Vermögensberater hin, kaufte das Klavier vom Italiener Remo Saraceni – ohne es vorher ausprobiert zu haben. Der Erfolg jetzt bestätigt ihn natürlich in seinem damaligen Entschluss. Darüber hinaus wird auch die Liebesbeziehung vom 39-jährigen Volk und der 26 Jahre alten Lynn gestärkt. Zusammen so viel unterwegs sein zu können, bezeichnet die Hamburgerin als „Nonplusultra“.

Kreativzentrum in Planung

Sie ist auch als selbstständige Tanz- und Fitnesstrainerin sowie als Yogalehrerin aktiv. Zudem gibt Lynn Coachings in Sachen Gesundheitsberatung, zuvor studierte sie Betriebswirtschaftslehre und Sport. Volk unterstützt sie demnächst in ihrer Tätigkeit. In Hoyerhagen planen die beiden nämlich ein Kreativzentrum, indem sie Yoga anbieten wollen. Der absolute Fokus von Volk liegt natürlich weiterhin auf seinem Pianistendasein, so bietet der Tastenturner auch weiterhin Auftritte an, bei denen er mit den Händen spielt. „Zum Beispiel fahre ich durchs Publikum und spiele Klavier oder ich spiele an zwei Flügeln gleichzeitig“, sagt der Achimer. Weitere Ideen sind im Umlauf. Umgesetzt werden sollen sie unter anderem zum 250. Geburtstag Beethovens im kommenden Jahr. „Was das ist, kann ich aber noch nicht verraten.“

Das Paar achtet jedoch auch darauf, mal zur Ruhe zu kommen oder Zeit mit der Familie zu verbringen. „Wir haben das Management in der Hand und treten auch mal auf die Bremse. Wir suchen uns aus, was wir machen“, beschreibt Lynn. Die nächsten Termine sind dabei schon festgezurrt: Karlsruhe und Budapest heißen die nächsten Ziele. Noch in diesem Jahr dürfte dann auch noch eine weitere Reise in ein Land auf einem anderen Kontinent anstehen. Egal wie groß die Dimensionen aber letztlich sein werden, die Menschen Dennis Volk und Leslie Lynn wird es nach eigenem Bekunden nicht verändern. Das Duo verspricht: „Es gibt kein Risiko, dass wir abheben.“