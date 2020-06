Wer bei dem Wettbewerb "Stadtradeln" gewinnen will, der muss rauf aufs Rad. (Karsten Klama)

In der Gemeinde Thedinghausen könnten demnächst mehr Fahrräder auf den Straßen unterwegs sein, als sonst üblich. Das zumindest möchte die SPD-Fraktion im Gemeinderat und hatte sich in der jüngsten Sitzung des Rates mit einem entsprechenden Antrag eingebracht. Sie wünscht sich, dass die Gemeinde an dem bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln 2020“ teilnimmt. Bei dieser Aktion geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs ist. Jeder Kilometer zählt.

„Unser Ziel ist es, Menschen zu motivieren, mehr mit dem Rad zu fahren“, erklärte Anke Fahrenholz, Fraktionsvorsitzende der SPD. Mitwirken kann an der Aktion jeder, der in der teilnehmenden Kommune wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht. „Viele Menschen in unserer Gemeinde sind bereits mit dem Fahrrad unterwegs und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Damit noch mehr Menschen auf das Rad steigen, braucht es eine Radinfrastruktur, auf der sie schnell und sicher ans Ziel kommen.“

Kommunalpolitiker gefordert

Deswegen richtet sich die Aktion vor allem auch an die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. „Während der Aktion nehmen wir selbst die Lenkerperspektive ein und erfahren, wo die Kommune schon fahrradfreundlich ist und wo noch nachgebessert werden muss“, erklärt Anke Fahrenholz. Damit die Verwaltung nun aber die Gemeinde bei der Aktion anmeldet, brauchte es einen Beschluss durch den Rat. Das war allerdings reine Formsache. Er wurde einstimmig angenommen. Lob gab es von der Grünen Liste. Dieter Mensen brachte die Stimmung auf den Punkt: „Wir finden das sehr gut.“ Dementsprechend wurde der Beschluss auch einstimmig gefasst.

Die Verwaltung ist nun beauftragt, die Gemeinde bei diesem Wettbewerb anzumelden. Stattfinden soll die Aktion in der Gemeinde Thedinghausen im Zeitraum vom 23. August bis zum 12. September. Neben Thedinghausen nimmt aus dem Landkreis Verden bisher nur die Stadt Verden an der Aktion teil.

Erfassung der Kilometer

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit zurückgelegt wird, kann online ins sogenannte Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über die „Stadtradeln-App“ erfasst werden. Radelnde Teilnehmer, die keinen Internetanschluss haben, können die zurückgelegten Kilometer per Erfassungsbogen melden. Die per App erfassten Strecken werden anonymisiert von der Technischen Universität Dresden ausgewertet. Die Erkenntnisse – zum Beispiel, wo wie viel und wie schnell gefahren wird oder wo der Radverkehrsfluss verlangsamt wird – können den Kommunen dann bereitgestellt werden.

Und von den Organisatoren der Aktion Stadtradeln heißt es, dass „über viele Jahrzehnte das Auto die relevante Kategorie im Bereich Mobilität war. Das muss sich ändern, um verkehrsbedingte Umweltschäden zu reduzieren. Da die Verkehrswende im Kopf beginnt, wollen wir das Thema Radverkehr im öffentlichen Diskurs präsenter machen. Dafür schafft der Wettbewerb Stadtradeln überregional und lokal in den Kommunen Kommunikationsanlässe.“

„Wir als Gemeinde würden mit unserer Teilnahme in einen Wettbewerb mit anderen Gemeinden und Städten aus dem Bundesgebiet treten. Gewinnen würde aber vor allem die Umwelt“, findet Anke Fahrenholz. Allerdings gebe es auch Sachpreise und auch Sieger in den Kategorien „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“ oder „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern“. Eine Teilnahme an dem Wettbewerb ist kostenlos.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de.