Julius Clüver hatte die Idee mit dem Kürbisanbau und packt auf dem Feld bei der Ernte auch selbst mit an. (FOCKE STRANGMANN)

Bereits seit fünf Generationen gibt es in Völkersen den Clüverhof. Bekannt ist der landwirtschaftliche Familienbetrieb bisher für die Pferde- und Rinderzucht. Doch bald sollen mit dem Familiennamen, wenn es nach den Clüvers geht, auch Kürbisse in Verbindung gebracht werden. Denn erstmals ist sich in diesem Jahr am Gemüseanbau versucht worden. Der zertifizierte Bio-Betrieb hat auf einer Fläche in Dahlbrügge Kürbis angepflanzt. „Wir wollten mal etwas Neues ausprobieren und den Betrieb breiter aufstellen“, erklärt Julius Clüver, der den Betrieb eines Tages von seinem Vater Harm Clüver übernehmen möchte und die Idee für den Anbau hatte.

Und so wachsen auf einem rund 1,2 Hektar großem Feld nun knapp 12 000 Kürbispflanzen – und das tun sie außerordentlich gut. „Ich bin sehr positiv überrascht“, sagt Clüver angesichts des Resultates bei der Anpflanzpremiere. Das Wetter habe in diesem Jahr aber auch ein gutes Wachstum begünstigt. Insgesamt gibt es weltweit rund 800 verschiedene Sorten, in Dahlbrügge wachsen drei davon: der Red Kuri, der Green Hokkaido und der Jack O'Lantern. Letztere gilt als klassische Sorte für den Halloween-Kürbis.

Gewicht bestimmt den Preis

Mit der Ernte ist in inzwischen begonnen worden. Ein Teil wird an den Großhandel und in regionale Supermärkte gehen. Um aber Transportwege und den damit verbundenen CO2-Ausstoß möglichst gering zu halten, verkauft die Familie Clüver die Kürbisse auch direkt am Feld. Ein Verkaufsstand an der Hollenstraße in Dahlbrügge ist inzwischen eingerichtet, wo die Kürbisse erworben werden können. Der Preis wird jeweils durch das Gewicht bestimmt. Neben der Ware gibt es laut Ankündigung von Clüver vor Ort auch Informationsmaterial über die Landwirtschaft und den Kürbisanbau sowie inspirierende Rezepte.

Josi Freese (links) und Simone Clüver haben den Verkaufsstand an der Hollenstraße aufgebaut. Dort können die Kürbisse nun direkt gekauft werden. (FOCKE STRANGMANN)

Auf dem Clüverhof in Völkersen werden bereits seit vielen Jahren erfolgreich Hannoveraner Dressurpferde und Springpferde gezüchtet. „Neben der eigenen Zucht kümmern wir uns mit der gleichen Sorgfalt um die Aufzucht, Ausbildung und die Vermarktung der uns anvertrauten Pensionspferde. Abgerundet und vervollständigt wird unser Betrieb durch optimale Haltungs- und Ausbildungsbedingungen“, beschreibt die Familie, deren weiteres Hauptaugenmerk auf der Rinderzucht und in deren Vermarktung liegt. Gezüchtet werden Kreuzungsrinder der Rassen Charolais-Wagyu. Diese leben das ganze Jahr auf der Weide und werden im Winter nur durch hofeigenes Futter zugefüttert.

„Wir wirtschaften nur nach ökologischen Standards“, betont Julius Clüver. Und das gilt natürlich auch für den Anbau der Kürbisse, was unter anderem heißt, dass keine Pflanzenschutzmittel und nur natürliche Dünger verwendet werden. Aber warum eigentlich Kürbisse? „Sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und man kann sie vergleichsweise lange lagern“, erklärt der 25-jährige Agrarbetriebswirt. Und nach der guten ersten Ernte können er und seine Familie sich gut vorstellen, auch zukünftig noch weiteres Gemüse anzubauen. Einen Favoriten hat Julius Clüver in jedem Fall schon: „Ich hätte Lust, Zucchini anzubauen.“



Der Kürbis-Verkaufsstand am Ortseingang von Dahlbrügge aus Langwedel kommend hat montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 12 bis 15 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.