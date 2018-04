Bauamtsleiter Bernhard Goldmann und sein neuer Zuständigkeitsbereich. (FOCKE STRANGMANN)

Langwedel. Rund drei Wochen ist es her, dass Bernhard Goldmann sein Büro im Langwedeler Rathaus bezogen hat. Der Einlebeprozess ist also noch in vollem Gange – was auch in seinem neuen Arbeitsrefugium zu sehen ist. Etwa daran, dass einige Fächer in den Regalen noch leer stehen. Dass man sich im Büro des neuen Bauamtsleiters befindet, lässt sich aber trotz der bisher noch etwas kargen Ausstattung durchaus erkennen. An der Wand gegenüber von Goldmanns Schreibtisch hängen zwei große Übersichtskarten mit dem Gebiet des Fleckens Langwedel – dem neuen Zuständigkeitsbereich des 51-Jährigen.

Wie berichtet, hatte sich der Flecken Langwedel für Goldmann als Nachfolger von Frank Bethge entschieden, der die Verwaltung zum Jahreswechsel verlassen hatte. Es folgte eine dreimonatige Vakanz, was den Start für Goldmann auch nicht ganz einfach gestaltete. Schließlich gab es keine direkte Übergabe. Die bisherige Zeit im Amt habe der neue Chef des Bauamtes unter anderem dafür genutzt, einmal die ganzen kommunalen Einrichtungen zu besuchen und sich das Gewerbegebiet zeigen zu lassen. "Ich fühle mich echt wohl", gibt er einen ersten Einblick in seine Gefühlswelt. Ansonsten gelte es natürlich noch, die vielen neuen Eindrücke zu verarbeiten und sich zurechtzufinden. Langwedel habe der in Sottrum-Horstedt wohnende zweifache Familienvater zuvor nur von der Durchfahrt gekannt. "Das kann aber auch ein Vorteil sein, da man in keiner Sicht voreingenommen ist."

Keine Langeweile in Sicht

Zu Gute kommt Goldmann bei der neuen Aufgabe, dass er fachlich voll auf der Höhe ist. Bis Ende März war er 16 Jahre lang beim Bauamt in Sittensen tätig – zwölf davon als Leiter. Zuvor arbeitete er unter anderem fast zehn Jahre für das Bauamt Ottersberg. Nach der langen Zeit in Sittensen sei es einfach mal wieder an der Zeit für eine Luftveränderung gewesen, erklärt der 51-Jährige den jetzigen Karierreschritt. "Sonst hat man irgendwann den Tunnelblick drauf und es erweitert ja auch den eigenen Horizont." Schließlich sei jede Kommune anders. Sittensen etwa war Teil einer Samtgemeinde, Langwedel nun ist eine Einheitsgemeinde. "Das ist eine ganz andere Struktur und für mich sehr reizvoll", erzählt Goldmann. Welche Struktur die Arbeit aber letztlich für das Bauamt einfacher gestalte, darüber will er sich derzeit noch nicht festlegen.

Sein Ziel bei seiner neuen Aufgabe sei es in jedem Fall auch, eigene Vorstellungen einzubringen. "Aber natürlich werde ich auch nicht von heute auf morgen das Rad nach links drehen", fügt Goldmann an. Oberste Priorität habe für das Langwedeler Bauamt aktuell die Fertigstellung des Oberschulneubaus. Jenes Großprojekt, welches dafür sorgt, dass der Flecken in den kommenden Jahren massiv mit dem Schuldenabbau beschäftigt sein wird und daher Geld einsparen muss.

Langeweile befürchtet Goldmann deshalb aber keinesfalls. "Man darf das Bauamt nicht nur an solchen Großprojekten bemessen", will er betont haben. Und außerdem werde es auch weiterhin größere Vorhaben geben. Der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen etwa werde weiter steigen. "Da wird dann was passieren müssen", blickt der Horstedter woraus. Zudem habe er festgestellt, dass es in vielen Baugebieten noch unbefestigte Straßen gebe, was sich ändern werde. Und dann ist da ja noch das große Thema Gewerbegebietserweiterung, was den Flecken beschäftigen wird. Viel zu tun gebe es für ihn und sein Team also allemal. So wird sich auch das mit den leeren Regalen in seinem Büro vermutlich schnell erledigt haben.