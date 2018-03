Auch der erfolgreiche Fußball-Nachwuchs des TV Sottrum hat es bei der Sportlerehrung im Gymnasium auf das Podest geschafft. Jürgen Schlusnus würdigt die jungen Kicker. (Sebi Berens)

Sottrum. Der Sport ist ein wichtiger Anker für das gesellschaftliche Leben. Siege mit Fleiß, Leidenschaft und Stolz zu erringen gehört zum sportlichen Wettstreit ebenso dazu wie die fair akzeptierte Niederlage. Peter Freytag, Bürgermeister der Samtgemeinde Sottrum, nutzt die jährliche Sportlerehrung im Forum des Gymnasiums an der Schillerstraße auch als Plattform, um besonders den Vereinssport als wichtigen sozialen Faktor für das Zusammenleben in seiner Kommune hervorzuheben. Rekordverdächtige 200 Einzelsportler (im Vorjahr 118) und 23 Mannschaften aus acht Vereinen der Samtgemeinde haben es derweil mit ihren im Jahr 2017 erbrachten Leistungen bei der 40. Sportlerehrung am Mittwochabend auf das Podium geschafft.

Darunter wie in jedem Jahr die äußerst erfolgreichen Prellball-Teams des TV Sottrum, die diesmal mit sieben Mannschaften auf die Bühne durften. Herausragend war für die von Volker Heinze mit feiner Hand geführte Abteilung sicherlich der deutsche Meistertitel der Damen-Mannschaft, die von der Konkurrenz nicht zu stoppen war. Aber auch die Jugendmannschaften zeigten, dass die Nachwuchsarbeit in der Prellballabteilung großgeschrieben wird. Sogar auf internationaler Ebene konnte das Cheerleading-Ensemble "Phoenix Rising Black" für Furore sorgen. In Kroatien belegte das Team um "Cheermom" Tanja Schönbeck und Trainerin Anon Raras Mitayani-Hahnden dritten Platz bei den Europameisterschaften und kehrte mit der Bronze-Medaille heim. Auch auf Bundes- und Landesebene tanzten sich die Kinder mit ihrer grazilen Choreografie auf das Podest.

Das hinter jedem sportlichen Erfolg nicht nur harte Arbeit steckt, sondern auch eine gute Infrastruktur und vor allem engagierte Betreuer hinter den Kulissen nötig sind, verdeutlichte Peter Freytag am Beispiel von Maximilian Hische, der für den Schützenverein Reeßum in der Schüler-Einzelwertung den Rundenwettkampf in der Luftgewehr-Sandsackauflage gewann. Ein Talent, das sich nicht zuletzt durch den ehrenamtlichen Einsatz von Tanja Biesemeier und ihrem Betreuerteam in seiner Sportart so gut entfalten kann. Stellvertretend für alle Betreuer und Trainer erhielt Biesemeier aufgrund ihrer langjährigen Vereinsarbeit eine separate Auszeichnung.

Die Verteilung der Urkunden und jeweils einer Rose standen für Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag sowie André Bischoff und Jürgen Schlusnus aus der Verwaltung – gepaart mit lobenden Worten – im Vordergrund. Bevor sich Freytag jedoch an die Aushändigung der begehrten Leistungsnachweise machte, betonte er in seiner kurzen Begrüßungsrede den hohen Stellenwert des Sports speziell für die Samtgemeinde Sottrum. "Wir dürfen uns über unsere ambitionierten Sportler freuen, die auch Vorbilder für uns sind. In den entscheidenden Momenten haben sie Siegeswillen gezeigt", lobte Freytag. Aber auch Ereignisse, die jüngst negative Schlagzeilen produzierten, bezog er in seine Rede ein. Etwa die Zustände in manchem Fußballstadion, die ihn an Bürgerkrieg erinnerten. "Wir müssen uns auf unsere Ideale besinnen und dürfen uns nicht zum Spielball der Öffentlichkeit machen", mahnte Freytag.

Doch nach dem kurzen Abstecher in die Abgründe des Sports war dann schon wieder heiteres und anerkennendes Händeschütteln angesagt. Schließlich hatten sich 2017 so viele Sottrumer Sportler wie selten zuvor die Rose und die Urkunde verdient. Eine Hochburg in Sottrum bleibt weiterhin der Schießsport. Ehrungen gab es für die zahlreichen Kreismeister des Schützenvereins Sottrum und im Bogensport sowie für acht Grünröcke des SV Taaken. Der TV Sottrum war mit weiteren Siegern in den Abteilungen Leichtathletik, Tischtennis und Fußball der erfolgreichste Verein. Aber auch die Hallenfußballkreismeister vom TV Hassendorf, die Strategen vom Schach-Club Sottrum und U10-Interregionsmeister Luca Bremenkamp vom Sottrumer Tennis Club hatten sich ihre Ehrungen redlich verdient.