Dass Sergejs Bartuss sich zum Ende des vergangenen Jahres selbstständig gemacht hat, war eigentlich eher ein Zufall. Ursprünglich wollte sich Bartuss mit seiner mobilen Sauna nämlich nur ein kleines Stückchen Heimat nach Deutschland holen. Gebürtig kommt der 27-Jährige aus Lettland und lebt seit acht Jahren in Deutschland. „In meiner Heimat gehört die Sauna einfach mit dazu“, sagt er. Schon als Kind sei er früher häufig in die Sauna gegangen. „Manche Jugendlichen spielen Fußball, andere Handball, ich bin in die Sauna gegangen. Das ist die perfekte Entspannung.“

In Deutschland fehlte ihm das jedoch irgendwann und so entschied er, sich eine Sauna anzuschaffen. Allerdings war seine Wohnung zu klein und deshalb musste eine mobile Variante her. Die stammt – wie könnte es anders sein – aus dem Baltikum. Genauer gesagt aus Litauen, denn dort gibt es laut Bartuss die beste Qualität. „Eigentlich war die Sauna anfangs nur für mich privat gedacht, aber irgendwann wurde ich angesprochen, ob ich die Sauna auch vermieten würde“, erzählt er. Und so war die Idee geboren.

Optisch erinnert die mobile Sauna eher an ein überdimensionales Bierfass als an einen Ort zum Schwitzen und Entspannen, aber von innen gibt es die komplette Sauna-Ausstattung mit Sitzbank und Holzofen. „In dem Sauna-Fass haben bis zu sechs Leuten Platz“, sagt Bartuss. Diese private Atmosphäre sei es auch, die viele seiner Kunden schätzen würden. „Es ist einfach etwas anderes, unter sich zu sein, als mit vielen Fremden in einer großen Saunalandschaft zu sitzen.“

Entspannung vor der Haustür

Mittlerweile ist der gebürtige Lette regelmäßig mit einem Anhänger und seiner Sauna in der Umgebung unterwegs. In einem Umkreis von 80 Kilometern rund um Achim liefert er seine Sauna und mit ihr das „perfekte Entspannungsgefühl“ direkt vor die Haustür seiner Kunden. „Das einzige, was man braucht, ist einen Garten oder Innenhof, wo man die Sauna abstellen kann. Es gab aber auch schon Leute, die die Sauna einfach bei sich vor die Haustür gestellt haben. Auch wenn man damit natürlich einige irritierte Blicke der Nachbarn auf sich zieht.“

Sergejs Bartuss selbst findet mittlerweile nicht mehr allzu viel Zeit, seine Sauna auch zu nutzen. Dafür wird sie viel zu oft gebucht. „Ich bin wirklich überrascht, wie gut das Angebot angenommen wird“, sagt er. „Eigentlich wollte ich nur mir das Sauna-Erlebnis nach Deutschland holen, aber die Deutschen sind offenbar auch große Saunafreunde.“ Momentan betreibt der 27-Jährige seine Sauna-Vermittlung unter dem Namen „Relax Trailer“ noch nebenberuflich, aber die Nachfrage und damit auch die Arbeit wachsen.

„Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das Angebot noch zu erweitern“, sagt Bartuss. Und damit meint er nicht nur eine Erweiterung seiner Saunazahl. „Ich habe noch einige Ideen im Kopf, die alle mit dem Thema Entspannung zu tun haben.“ Welche das genau sind, will er aktuell noch nicht verraten. Fest steht jedoch, dass er auch weiter an einem großen Ziel arbeitet: „Die Deutschen müssen etwas entspannter werden“, sagt Bartuss und lacht. Um das zu erreichen, will auch er in Zukunft seinen Beitrag leisten und mit seiner mobilen Sauna durch die Region fahren.