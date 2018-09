Die 1988 gegründete Latin-Band "Labiba" sorgt am Sonnabend bei der Sottrumer Großveranstaltung für ein musikalisches Feuerwerk. (Jo Titze)

Sottrum/Hellwege. Was im vergangenen Jahr mit dem Event "Drum Sottrum Drum" als Beginn einer Veranstaltungstrilogie ins Leben gerufen worden ist, soll an diesem Wochenende mit einem neuen Motto fortgesetzt werden. Diesmal dreht sich im Hellweger Heimat- und Kulturhaus als Veranstaltungsort alles um das Thema Tanz. Der Startschuss für das von der Kulturinitiative Sottrum und der Gemeinde Hellwege organisierte und facettenreiche Spektakel mit dem Titel "Tanz Sottrum Tanz" ertönt an diesem Freitag, 7. September, um 17 Uhr im HuK. Das erste Tänzchen wagen dann gegen 17.30 Uhr – ganz grazil – die Minis aus der Mäusegruppe des Hellweger Kindergartens.

Die "Samtgemeinde in Bewegung" zu bringen, das wünschen sich die Organisatoren auch für den zweiten Teil der Trilogie, die 2019 mit der Veranstaltung "Sing Sottrum Sing" abgerundet werden soll. Doch zunächst steht das Tanzen im Mittelpunkt. Und zwar nicht nur aktiv, sondern auch in anderer Form. So beginnt beispielsweise um 20 Uhr der ausdrucksstarke Film "Wüstentänzer" über eine Gruppe junger Menschen in einem Land, in dem Tanz unter Todesstrafe steht, und ihr verbotener Traum von Freiheit. Der Eintritt kostet fünf Euro. Vor dem HuK-Kino gibt es allerdings noch zwei weitere Tanzveranstaltungen mit Leibesertüchtigung. Die Cheerleader und Tanzgruppen unterschiedlicher Altersgruppen des TV Sottrum präsentieren Tanz und Akrobatik. Eine Überraschung mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hat im Anschluss die Ballettschule Ines Güttel unter Leitung ihrer Chefin geplant.

Film, Volkstanz und Salsa-Flair

Die dreitägige Sause geht am Sonnabend ab 15 Uhr mit Volkstanz in die nächste Runde. Dann erobert die Tanz- und Trachtengruppe "De Beekscheepers" aus Scheeßel die Bühne des Heimat- und Kulturhauses. Das Ensemble hat sich schon seit Jahrzehnten der Trachten, Tänze, Brauchtumspflege und Völkerverständigung verschrieben. Der Name der Tanz- und Trachtengruppe ist derweil auf den alten Färber Heinrich Müller zurückzuführen, der nebenher ein paar Schafe am Ufer des Baches „Beeke“ hielt. Auf Plattdeutsch hieß er daher in Scheeßel „Beekscheepers Heini“. Derzeit zählt der Verein insgesamt etwa 530 Mitglieder, die sich auf sieben Gruppen verteilen.

Zunächst theoretisch wird es um 19 Uhr bei einem Vortrag des Tango-Experten Joachim Reich, der sich mit der Bedeutung des Tanzes für den Menschen beschäftigt. Zusammen mit Christiane Reich gibt es zudem eine Performance von der Kontaktimprovisation bis zum Tango. Ab 21 Uhr steht dann ein weiterer Höhepunkt im Veranstaltungsreigen auf dem Programm. Die Besucher erhalten zunächst eine Einführung in die lateinamerikanischen Tänze unter dem Motto "Latindance zum Mittanzen". Denn ab 21.30 Uhr sorgt die 1988 gegründete und preisgekrönte Latin-Band "Labiba" für Salsa-Flair, karibisches Feuer und heiße Rhythmen.

Nach der heißen Nacht mit dem afro-kubanischen Feuerwerk geht es am Sonntag ab 15 Uhr beim Tanztee etwas gemütlicher zu. Unter der Regie des Tanzlehrers Eicke von Hörsten darf mitgetanzt werden. Zur Auswahl stehen Gesellschafts- und Turniertanz sowie Standard und Latein. Tänzerinnen und Tänzer des TC Wieste/TV Sottrum zeigen derweil ab 17 Uhr, wie guter Turniertanz aussehen kann, wenn man fleißig trainiert. Zum Abschluss der Großveranstaltung bieten die Organisatoren dann noch etwas zum Träumen. Um 18 Uhr beginnt der Film "Shall We Dance?" im HuK. Zum Eintrittspreis von fünf Euro gibt es Richard Gere und Jennifer Lopez auf der Leinwand zu sehen. "Grundgedanke dieser Trilogie ist es, unter Mitwirkung der Bürger ein Kulturfest zu etablieren, das ein breites Spektrum unserer musikalischen Urbedürfnisse behandelt", erklärt Mitorganisator Edwin Bohlmann.