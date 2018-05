In direkter Nähe zum Etelser Schloss findet das größte Sommerfest im Landkreis Verden statt. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Das Bitten vieler Aussteller und Besucher wurde erhört: Das Veranstaltungsteam des Etelser Schlossgartenfestes hat sich dazu entschieden, die beliebte Veranstaltung um einen Tag zu verlängern. Statt wie bisher immer am Sonnabend und Sonntag wird das Fest in diesem Jahr von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juni, stattfinden. „Wir sind immer wieder wegen eines dritten Tages angesprochen worden“, betont Jara Beckröge, die den Kontakt mit den Ausstellern hält. Rund 150 werden es auch dieses Mal wieder sein, deren Zusammenstellung stets eine Herausforderung sei. Schließlich gelte es, die richtige Mischung aus Altbewährtem und Neuem hinzubekommen. „Wir wollen natürlich gucken, dass wir manche Sachen nicht zu oft vor Ort haben“, erklärt Jara Beckröge.

„Rund ein Drittel der Aussteller ist neu“, ergänzt Veranstaltungskoordinator Harm Beckröge. Auf einer Fläche von mehr als 17 000 Quadratmetern vom Schloss bis auf den daneben liegenden Gutshof bieten sie ihre Produkte an und nehmen dafür teilweise lange Anfahrten in Kauf, etwa aus Bayern oder den Niederlanden. Der Großteil kommt aber schon im weitesten Sinne aus der Region. „Alles was das Gartenherz begehrt, Kochvorführungen, selbst gefertigte Percussion-Instrumente, viele Dekoartikel, Feuerstellen“, zählt Jara Beckröge nur einige der Produkte auf.

Für eine ausreichende Verpflegung der Besucher wird natürlich auch wieder gesorgt sein. „Das haben wir noch einmal eine Schippe draufgehauen“, findet Jara Beckröge und zählt einige Gaumenfreuden auf: selbstgemachte Suppen, Speisen von der Holzofenbäckerei, Käsespezialitäten, Kaffee und Kuchen, französischer Wein und Flammlachs. Die köstliche Meile wird weitgehend auf dem Gutshof aufgebaut sein.

Eine Band für jeden Tag

Im Rahmenprogramm des Schlossgartenfestes darf die Live-Musik nicht fehlen. „Um ein bisschen Ruhe reinzubringen, haben wir auf der Bühne an jedem Tag nur noch eine Band“, berichtet Harm Beckröge von einer Neuerung. Den Anfang macht am Freitag von 15 bis 18 Uhr die Big Band des Domgymnasiums Verden. Am Sonnabend steht von 12 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr die Gruppe Pure Invention auf der Bühne. Zu den gleichen Zeiten zeigt dann am Sonntag die Big Band Algorithm ihr musikalisches Können.

An den beiden Wochenendtagen spielt vor dem Schloss außerdem der Gitarrist Nathanael Voss jeweils von 13 bis 16 Uhr. Und fehlen darf natürlich beim Schlossgartenfest auch nicht die Klezmerband Cladatje, die mit ihren Instrumenten über das Gelände streift. „Die bringen immer eine ganz besondere Atmosphäre mit“, weiß Harm Beckröge.

Für die Besucher stehen wieder zahlreiche kostenlose Parkplätze bereit, besonders im Bereich der Dorfstraße Richtung Hagen-Grinden. Am Sonntag kann das Auto auch auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes abgestellt werden und an diesem Tag soll es wieder einen kostenlosen Park&Ride-Transfer vom Edeka-Markt in Baden geben.

Kassen stehen in diesem Jahr nur noch zwei zur Verfügung, die Kasse links vom Schloss fällt weg. „Sie wurde im letzten Jahr weniger gebraucht, weil ein großer Teil der Besucher über die Dorfstraße auf das Gelände kommt“, erklärt das Veranstaltungsteam. Die Kinderarche bietet wieder eine Kinderbetreuung an.

Das Etelser Schlossgartenfest öffnet seine Pforten am Freitag, 8. Juni, in der Zeit von 12 bis 20 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag ist ein Bummel über das Gelände von 10 bis 18 Uhr möglich. Die Eintrittspreise bleiben mit sechs Euro pro Person unverändert. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Informationen über das dreitägige Sommerfest gibt es im Internet unter der Adresse www.festimschlossgarten.de.