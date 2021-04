Zum kommenden Schuljahr wären nach Angaben der Verwaltung für die Helene-Grulke-Schule zwei Räume im IGS-Gebäude frei. (Björn Hake)

Achim/Cluvenhagen. Raus aus dem kleinen Örtchen Cluvenhagen, rein in die Stadt Achim. Dieses Ziel verfolgt die Stiftung Waldheim nach eigenen Angaben mit ihrem Neubau für die Helene-Grulke-Schule an der Steuben-Allee in Achim. Doch das neue Schulgebäude, das dort entsteht, wird aller Voraussicht nach bald nicht mehr die einzige Verbindung sein, die die Helene-Grulke-Schule dann zur Stadt Achim hat. Geplant wird derzeit nämlich auch eine Kooperation der Schule mit der Achimer IGS.

Gespräche dazu hat es nach Angaben der Verwaltung schon seit einiger Zeit gegeben. Doch nun nehmen die Pläne konkrete Formen an. Bereits seit 1997 arbeitet die Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung mit Kooperationspartnern der Regelschulen zusammen. Den Anfang machte damals die Grundschule Völkersen. Mittlerweile sind auch die Grundschule Oyten, die Oberschule am Goldbach in Langwedel, die Wümmeschule Ottersberg, die Grundschule Posthausen, die Gudewill-Schule in Thedinghausen und die Andreasschule in Verden hinzugekommen.

Zwei Räume werden angemietet

Zu dem Kooperationskonzept gehört es, dass die Waldheim-Gruppe je einen Klassenraum und einen Nebenraum für Kleingruppenarbeit in der jeweiligen Schule anmietet und mit einer oder mehreren Partnerklassen des selben Jahrgangs in der Unterrichtsgestaltung zusammenarbeitet. Die praktische Umsetzung einer Kooperation zwischen Schülerinnen und Schüler der Helene-Grulke–Schule und der IGS Achim würde nach Angaben der Achimer Schulleiterin Kerstin Albes-Bielenberg in Projektepochen, in Fächern des künstlerisch-musischen Bereichs, im Werkstattunterricht, im Sport und in der geplanten Schülerfirma stattfinden. Angestrebt wird seitens der Helene-Grulke-Schule eine Kooperation mit einer Klasse mit etwa sieben Schülern im Jahrgang 5. Die Schule selbst sorgt an jedem Kooperationsstandort dafür, dass ausgebildetes Personal vor Ort unterrichtet. Mobiliar sowie Grundausstattung und Unterrichtsmaterialien würden ebenfalls von der Helene-Grulke-Schule gestellt.

Bisher scheiterte eine Umsetzung der Kooperationspläne allerdings immer an der Frage der Unterbringung. „Aufgrund der räumlichen Auslastungen der vorhandenen Gebäude der Realschule, der Liesel-Anspacher-Schule und der IGS war eine Umsetzung bisher nicht möglich“, erklärt die Verwaltung in einer Mitteilungsvorlage, die auch in der kommenden Sitzung des Schulausschusses am 18. April thematisiert werden soll. Zum kommenden Schuljahr 2021/2022 werde sich das allerdings ändern. „Zum neuen Schuljahr sind die Realschule und die Liesel-Anspacher–Schule nur noch mit dem zehnten Jahrgang in den vorhandenen Gebäuden untergebracht“, heißt es. Aus diesem Grund stünden die benötigten Räume dann im Gebäude der Liesel-Anspacher-Schule zur Verfügung. „Da auch der fünfte Jahrgang der IGS Achim in diesem Gebäude untergebracht ist, bieten sich diese Räume besonders gut für eine Kooperation beider Schulen an“, ist die Verwaltung überzeugt. Bauliche Veränderungen seien aus heutiger Sicht dazu nicht erforderlich.

Mietvertrag für drei Jahre

„Die Nutzung durch die Helene-Grulke-Schule wird mit einem Mietvertrag zunächst für die Zeit vom Beginn des Schuljahres 2021/2022 bis zum Ende des Schuljahres 2023/2024 geschlossen“, teilt die Verwaltung mit. Dieser Zeitraum sei in Absprache mit den beiden Schulen gewählt worden, damit eventuellen zukünftigen Raumbedarfen der IGS im Gebäude Rechnung getragen werden kann. Sollten die Räume nicht benötigt werden, so werde bei positiver Evaluation der Kooperation auch eine Verlängerung der Zusammenarbeit angestrebt.

„Das Kollegium der Helene-Grulke-Schule freut sich sehr über die Offenheit und die Bereitschaft der IGS, sich weiter auch für Schülerinnen und Schüler mit einem Unterstützungsbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung zu öffnen und sich so gemeinsam dem Ziel einer Schule für alle weiter zu nähern“, sagt Schulleiterin Meike Holsten.