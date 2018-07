Multiinstrumentalist und Musikschulgründer Till Simon (Björn Hake)

Eine kleine, aber feine Auswahl an Musikschulen existiert in Achim: Neben der Musikschule Achim in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft gibt es noch die privaten Anbieter Musikinstitut TaktArt, Musikschule Wedel und die Music School Till Simon. Letztere feiert 2018 ihr zehnjähriges Bestehen.

Festivitäten hierzu finden allerdings nicht statt – trotz Sommerferien ist der Gründer und Inhaber Till Simon zu beschäftigt, schließlich gibt er noch als Künstler Konzertauftritte, und er arbeitet an seinem mittlerweile dritten Musikalbum. „Vielleicht machen wir zum zwanzigjährigen Bestehen ein Fest. Oder zum zwölfjährigen“, sagt er.

Fünf Instrumente spielt der gebürtige Achimer, der in seiner Music School als Schlagzeuglehrer tätig ist. Angefangen hatte alles vor 16 Jahren, als der fünfjährige Sohn eines guten Bekannten unbedingt Schlagzeug spielen wollte. Simon erklärte sich bereit, dem Jungen die ersten Schritte an den Drums beizubringen. Das klappte dann so gut, dass auch andere Menschen Unterricht bei ihm nehmen wollten – nicht nur fürs Schlagzeug, sondern auch für Klavier und Gitarre. „Da habe ich aber gemerkt, dass mir der Vorbereitungsrahmen für die anderen Instrumente zu groß wurde“, sagt Simon. Also holte er andere Musiker aus der Szene als Lehrkräfte mit ins Boot. Der Weg zur eigenen Musikschule war geebnet.

Vom Textilbetriebswirt zur Musikschule

Als dem Achimer Familientextilbetrieb „Navy Jeans“, bei dem Simon als gelernter Textilbetriebswirt mitarbeitete, kein Geschäftserfolg mehr beschieden war, beschloss der Multiinstrumentalist, seinen Lebensunterhalt vollständig als Musiklehrer zu bestreiten. Seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse in den Bereichen Marketing und Geschäftsführung hätten ihm bei der Gründung der Music School sehr geholfen.

Heute zählt seine Musikschule elf Lehrer und über 150 Schüler, der jüngste ist drei Jahre alt und Teilnehmer der musikalischen Früherziehung, der älteste reife 76 Jahre. Insgesamt dominiere die junge Altersgruppe bis 18 Jahre. „Und die meisten erwachsenen Schüler wollen sich den Traum erfüllen, noch einmal ein Instrument zu erlernen“, erklärt Simon.

Schlagzeug und Gitarre

Am beliebtesten seien die Instrumente Schlagzeug und Gitarre, danach folge mit einigem Abstand das Klavier. Unterricht für Gesang, Saxofon und Bassgitarre wird ebenfalls angeboten. Im Konzept der Music School steht moderne Musik im Vordergrund: Pop, Rock, Soul und Jazz. Auf Wunsch werde auch klassische Musik unterrichtet, diese stelle aber keinen Schwerpunkt dar, so Till Simon. Wichtig sei dem Schlagzeuglehrer, sich und seine Mitarbeiter immer auf dem pädagogisch neuesten Stand zu halten. Auch solle kein Unterricht „von der Stange“ stattfinden und den Schülern kein Lehrplan übergestülpt werden. Auf die individuelle Betreuung lege er großen Wert. Rückblickend zeigt sich Simon, der seinen stets optimistischen Unternehmergeist hervorhebt, mit der Entwicklung seiner Musikschule zufrieden. Bis zum vergangenen Jahr sei die Schule stetig, aber nicht zu stark gewachsen. 2017 seien die Schülerzahlen dann um 25 Prozent gestiegen.

Diesen Sprung führt der bekennende Phil-Collins-Fan auf sein Unternehmenskonzept zurück, beispielsweise Geschwistern zu ermöglichen, parallel unterrichtet zu werden, so dass Eltern beide Kinder auf einmal zur Musikschule bringen können. Der Erfolg gibt dem Inhaber Anlass, sich grundsätzliche Gedanken über eine Vergrößerung der Music School zu machen. Derzeit findet der Unterricht in vier Räumen statt, was angesichts der Nachfrage immer weniger ausreiche. Planungen für einen Umzug gebe es bereits, es sei aber noch nichts spruchreif.