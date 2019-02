Wie wäre es mit einem Arbeitsplatz im Rathaus Ottersberg? Ludwig Schwarz (Grüne), Jürgen Baumgartner (Linke), Bürgermeister Horst Hofmann, Gabriele Könnecke (SPD), Tim Weber (FGBO) und Klaus Rebentisch (CDU) warten auf den Nachfolger von Jürgen Buthmann-von Schwartz. (FR)

Wie schwierig es sich gestalten kann, eine wichtige Position adäquat zu ersetzen, erlebt derzeit die Verwaltungsmannschaft im Ottersberger Rathaus. Seit vergangenem November beschäftigt sich das Team um Bürgermeister Horst Hofmann damit, die Lücke zu schließen, die Vize-Verwaltungschef Jürgen Buthmann-von Schwartz mit seinem vorzeitigen Ruhestand ab dem 1. Mai hinterlassen wird (wir berichteten). Denn, dass diese Vakanz im Amt für Ordnung und Soziales bis zu diesem Stichtag gefüllt ist, glaubt selbst der künftige Ruheständler nicht mehr.

Dabei hatte die Suche nach einer Nachfolge durchaus verheißungsvoll begonnen. Zehn Bewerber hatten nach der ersten Ausschreibung ihre Unterlagen im Rathaus eingereicht, drei davon kamen in die engere Auswahl. Schnell kristallisierte sich ein Favorit heraus, doch dann folgte der Rückschlag. „Wir hatten einen Kandidaten, der hätte perfekt zu uns und ins Profil gepasst. Doch dann hat er leider abgesagt“, stellt Hofmann ernüchtert fest.

Neuerliche Stellenausschreibung

Über die Weihnachtsfeiertage, da war man sich in Verwaltung und Politik einig, wollte man keinen neuen Anlauf versuchen. Dieser folgt jetzt mit der neuerlichen Stellenausschreibung. Die Krux an der Geschichte: „Gute Leute haben eine Kündigungsfrist“, weiß Bürgermeister Horst Hofmann und stellt sich daher erneut auf eine intensive und aufreibende Bewerbersuche ein.

Nach mehr als 45 Jahren im Dienst für die Gemeinde verlässt Buthmann-von Schwartz seine Wirkungsstätte derweil Ende April mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Die Arbeit mit den vielen wunderbaren Menschen, die man in der ganzen Zeit kennengelernt hat, das war schon etwas ganz Besonderes und wird mir fehlen. Dabei ist der Ruhestand das, worauf man sein ganzes Leben lang hinarbeitet und sich erschrocken wundert, wenn es dann soweit ist“, sagt der 62-Jährige, zu dessen Aufgabenbereich derzeit noch unter anderem die Schulen und Kindergärten gehören. „Unsere Einheitsgemeinde kann sich sehen lassen“, findet der scheidende Amtsleiter, der seinen Ruhestand vor allem mit der Familie und im Garten verbringen möchte.

Mehr als 5000 Arbeitsplätze

An Argumenten, die für ein Engagement in der Wümme-Kommune sprechen, mangelt es nach Ansicht von Buthmann-von Schwartz nicht. „Etwas mehr als 5000 Menschen haben hier einen Arbeitsplatz. Zudem gibt es ein gemeindeeigenes Elektrizitätswerk, das seit mehr als 100 Jahren über 5500 Haushalte und Gewerbebetriebe im Gemeindegebiet mit Strom versorgt“, zählt er auf und fügt hinzu: „Das E-Werk Ottersberg betreibt ein Hallenbad und hat im Jahr 2011 die Breitbandverkabelung als neue Sparte aufgenommen, sodass auch die Glasfaser und schnelles Breitband in der Ottersberger Infrastruktur eine große Rolle spielen.“ Ein bestelltes Feld mit einer stetig wachsenden Einwohnerzahl – 12 896 waren es bei der jüngsten statistischen Erhebung im September 2018 – sozusagen, das der oder die Neue übernehmen kann.

Auch die Fraktionsvorsitzenden der in Ottersberg relevanten Parteien beschreiben Ottersberg als „Wohnort mit einer hohen Lebensqualität“. Um dieses Merkmal zu halten und auszubauen, habe der Gemeinderat in den vergangenen Jahren sachorientiert gearbeitet und zahlreiche Beschlüsse gefasst, die weitreichende und positive Auswirkungen auf die Zukunft Otterbergs hätten. Insgesamt, so sehen es Klaus Rebentisch (CDU), Gabriele Könnecke (SPD), Tim Weber (FGBO), Ludwig Schwarz (Grüne) und Jürgen Baumgartner (Linke) einhellig, könne der Flecken Ottersberg unter anderem mit neuen Baugebieten für junge Familien, viel Natur und einer guten Betreuungssituation in Schulen und Kindergärten bei den Einwohnern punkten.

Ideen und Tatkraft sind gefragt

Innovativ, engagiert, kooperativ und erfahren – das sind Attribute, auf die es laut Verwaltung in der zu vergebenen Position ankommt. „Wir wollen eine Persönlichkeit mit Ideen und Tatkraft, die ihre Mitarbeiter auch für neue Herausforderungen begeistern kann“, hofft Horst Hofmann auf einen Glücksgriff. Er weiß aber auch: „Wir können nicht hexen.“ Daher wird die Verwaltungsspitze die nötige Geduld aufbringen müssen, bis der vakante Posten neu besetzt werden kann.