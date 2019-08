Nicht nur Kuchen und Torten kreiert die passionierte Bäckerin Claudia Fischer, sondern auch kleine Leckereien wie Cake-Pops. (Björn Hake)

In Claudia Fischer schlummerte das Talent zum Backen über viele Jahrzehnte so vor sich hin. Hin und wieder mal ein einfacher Kuchen, insbesondere regelmäßig einen Gugelhupf. Mehr kam in der Küche der 52-Jährigen nicht aus dem Ofen. Und es bestand von ihrer Seite eigentlich auch kein Interesse, dies zu ändern. Bis plötzlich, im November 2017, die Backleidenschaft in ihr entflammte. „Ich habe mir damals einfach gedacht, ich könnte mal was backen – und dann ist es immer ein bisschen mehr geworden“, erzählt Fischer. Schnell stellte die Etelserin fest, dass sie das Handwerk vor allem für eine Späteinsteigerin außergewöhnlich gut beherrscht. Und dafür gab es nun auch eine Bestätigung. Unter rund 4000 Bewerben wurde Fischer als eine von zehn Teilnehmern für die diesjährige Staffel der Sendung „Das große Backen“, der größten Backshow im Deutschen Fernsehen, ausgewählt.

Ebenso spontan, wie sich die Leidenschaft entwickelte, kam auch die Bewerbung zustande. Anfang des Jahres sei sie auf der Tortenmesse in Hamburg gewesen, wo auch Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt, die gemeinsam mit Christian Hümbs die Jury in der Sendung bildet, war und sie ermuntert habe, sich einfach zu bewerben. „Aber ich konnte ja nicht damit rechnen, dass die mich wirklich nehmen“, wirkt Fischer immer noch ein bisschen ungläubig über das, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Zunächst ging es zu einem Casting nach Berlin, zudem ein eigener Kuchen nach Wahl mitgebracht werden musste. „360 Kilometer im Kofferraum musste er überstehen.“ Das eigene Backwerk und seine Persönlichkeit galt es dann vor einer Jury zu präsentieren. Das klappte gut, sodass es für die 52-Jährige eine Runde weiter ging, in der sie vor Ort eine Donauwelle backen musste.

Der Anruf mit der Zusage, eine der Kandidatinnen der nächsten Staffel zu sein, kam dann sechs Wochen später. Eigentlich hatten Fischer und ihr Ehemann für den Zeitpunkt der vierwöchigen Dreharbeiten im Sommer schon Urlaub gebucht, aber dieser wurde kurzerhand storniert. „So eine Chance bekommt man einfach nur einmal“, sagt sie. Die Drehzeit sei dann einfach nur „wahnsinnig aufregend“ gewesen. In dieses große Backzelt hereinzukommen, das man sonst nur aus dem Fernsehen kenne, sei schon sehr emotional gewesen. Doch eben jenes Backzelt habe die Teilnehmer auch vor große Herausforderungen gestellt. „Warm war gar kein Ausdruck“, erzählt Fischer. Und Wärme ist zum Backen, etwa bei der Verwendung von Fondant oder Buttercreme, natürlich schnell ein Problem.

Besonders, wenn viel Wert auf die Optik gelegt wird, wie bei „Das große Backen“. Das Konzept sieht wie folgt aus: Zehn Kandidaten kämpfen um den Titel „Deutschlands bester Hobbybäcker“. Nach jedem Durchgang – der einer Folge im Fernsehen entspricht – muss die Person, die die Jury am wenigsten überzeugen konnte, gehen. Ein Durchgang besteht aus drei Backaufgaben, die es vor Ort zu meistern gilt. Darunter auch eine technische Prüfung, bei der die Teilnehmer erst beim Umdrehen des Rezeptes erfahren, was sie in den nächsten ein bis zwei Stunden abliefern müssen.

Immer mit dabei: die Kameras. „Die kann man gar nicht ausschalten“, erzählt Fischer. Nicht zuletzt auch, weil die Kandidaten während ihrer Arbeit immer wieder Auskunft geben müssen. „Aber es ist alles echt und nichts gespielt“, will die gebürtige Sauerländerin, die seit rund 15 Jahren in Etelsen lebt, betont haben. Die Stimmung, sowohl zwischen den Kandidaten, wie auch mit der Jury und Moderatorin Enie van de Meiklokjes, sei sehr harmonisch gewesen. „Wir hatten Spaß und es wurde viel gelacht“, erzählt die 52-Jährige, die im Übrigen die älteste der zehn Kandidaten war.

Berufliche Ambitionen in der Backbranche habe sie trotz der Bestätigung ihrer Fertigkeiten durch die Teilnahme an der Sendung nicht. „Es soll weiter ein reines Hobby sein“, erklärt Fischer, die beruflich im telefonischen Kundenservice tätig ist. Umso schöner sei es, beim Backen einfach mal nicht reden zu müssen und entspannen zu können. Ans Werk schreiten kann sie nun auch mit noch mehr Skills. „Aus der Sendung habe ich viel Wissen mitgenommen und einiges gelernt, was ich sofort auch zuhause umgesetzt habe.“ Zwei- bis dreimal die Woche greife sie zu den Backutensilien, die fast alle in rot mit weißen Punkten daherkommen – ihr Lieblings- und Erkennungsmuster, das natürlich auch im TV bei ihrem Auftritt zu sehen sein wird.

Ab dem 1. September wird die neue Staffel von „Das große Backen“ für einige Wochen immer sonntags ab 17.50 Uhr auf Sat 1 zu sehen sein. Fischer lädt dann Freunde zum Public Viewing ein. Ist ihr Abschneiden in der Sendung für sie natürlich kein Geheimnis, so werden es die gezeigten Bilder schon sein. Denn welche Ausschnitte gezeigt werden, das wisse sie nicht. Doch egal, wie genau Fischer vom Kamerateam letztlich in Szene gesetzt wurde, „alleine dabei gewesen zu sein, diese Erinnerung kann mir niemand mehr nehmen“, zieht sie ein positives Fazit.