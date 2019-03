Zu den Geehrten zählten auch die Mitglieder der Tanzgruppe "Step by Step" des TV Oyten. Die Formation hatte in der Alterskategorie Senior bei der Bremer Tanzwoche den ersten Platz belegt. (Vasil Dinev)

Leichtathletik, Judo oder Motorbootslalom – nur drei Beispiele, die am Sonntag bei der alljährlichen Sportlerehrung in Oyten einmal mehr gezeigt haben, wie groß die Bandbreite der betriebenen Sportarten in der Gemeinde ist. Bei der Veranstaltung wurden die größten Leistungen aller aus Oyten stammenden Einzelsportler und Teams des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Mehr als 100 Gäste fanden sich dazu im Rathaussaal ein – darunter vor allem Familienmitglieder und Vereinskollegen der Ausgezeichneten.

„Die Sportlerehrung ist stets ein besonderes Ereignis im Kalender unserer Gemeinde“, ließ Oytens Bürgermeister Manfred Cordes zur Begrüßung verlauten. In seiner Rede lobte das Gemeindeoberhaupt vor allem die Fairness im sportlichen Wettkampf, sowohl vonseiten der Sportler sowie ihrer Unterstützer. Anerkennung gab es aber auch für die ehrenamtliche Arbeit der Trainer und Betreuer in den Vereinen. „Hinter jedem Spitzensportler steht ein Verein, der ihn unterstützt und ihm gute Trainingsbedingungen verschafft“, sagte Cordes. Abschließend verwies der Bürgermeister noch einmal auf die Vorteile sportlicher Betätigung. Sie würde einen Ausgleich für Stress liefern und stärke vor allem Körper und Geist. Im Anschluss an die Ansprache gab die frisch gegründete Senioren-Frauenbewegungsgruppe des TV Oyten eine Kostprobe ihres Trainingsprogrammes. Unter der Führung von Gudrun Corus bewegten sich die Frauen rhythmisch zu Popmusik.

Einblicke in Sportarten

Die ausgezeichneten Sportler und Sportlerinnen zeigten sichtlichen Stolz, als sie auf die Bühne kamen und nahmen die Ehrung in vielen Fällen mit einem breiten Lächeln an. Dabei wurden einige der Ausgezeichneten gebeten, auf der Bühne zu bleiben und etwas zu ihrer Sportart zu erzählen. Sowie zum Beispiel Fred Hallmann vom Schützenverein Oyten, der etwas zum Pistolensport erklärte. Hallmann beschrieb seine Sportart als eine „der Ursprünglichsten“, bei der einem nicht mehr Hilfsmittel als das Sportgerät an sich zur Verfügung stehen.

Nicht alle ausgezeichneten Sportler konnten am Sonntag anwesend sein. Einige waren bereits wieder für Wettbewerbe unterwegs oder mit ihrem Training beschäftigt. So wie zum Beispiel Matthias Potrafke vom Schützenverein Mühlentor, der für mehr als zehn Leistungen im Bogensport geehrt wurde. Stattdessen erzählte sein Vater André Potrafke etwas über die Sportart seines Sohnes. Bogensport sei vor allem eine Frage von Koordination. „Er fördert nicht nur die Konzentration im Sport, sondern auch in der Schule“, meinte Potrafke. Sein Sohn müsse für seine Leistungen bis zu fünfmal die Woche trainieren und zusätzlich Konditionstraining betreiben. Dabei verschieße er im Jahr zwischen 50 000 und 60 000 Pfeile.

17-jährige Schiedsrichterin geehrt

Als besonderer Gast wurde Lucy Holsten von der Gemeinde eingeladen. Die 17-Jährige ist seit zwei Jahren Schiedsrichterin beim Frauenfußball. „Meistens wird ein Schiedsrichter als gut empfunden, wenn er nicht auffällt“, erzählte sie über ihre Tätigkeit. Wichtig sei es vor allem, immer daran zu glauben, dass die getroffenen Entscheidungen während eines Spiels richtig gewesen sind. Meistens hätte sie jedoch mehr Probleme mit Eltern und Trainern als mit Spielern. Beendet wurde die Sportlerehrung mit der Hoffnung von Cordes, dass auch 2019 wieder ein erfolgreiches Sportjahr in der Gemeinde Oyten wird.