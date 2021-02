Protest in Pink: Iska Uferkamp-Karbe (vorne) beteiligt sich mit Tutto Bene an der Aktion „Wir gehen mit voran“. (Björn Hake)

Mirja Hehenberger wollte gerne, dass der Achimer Einzelhandel im Corona-Lockdown ein Zeichen setzt und hat auf den letzten Drücker noch einige Läden in der Innenstadt mobilisieren können, die sich ihr und der bundesweiten Protest-Aktion „Wir gehen mit voran“ – für die Wiederöffnung der Läden und schnelle, finanzielle Hilfe – angeschlossen haben. So gab es für die Besucher der Achimer Innenstadt am Montagmorgen pinkfarbene Plakate, Luftballons und eine Vielzahl von Paketen vor diversen Läden zu sehen. „Ich bin ganz froh, dass die Aktion spontan noch Mitmachende gefunden hat“, erzählt die Inhaberin des Schuhladens Scarpovino.

Ebenso hat sie sich über die Reaktion der Passanten gefreut, die Verständnis für die schwierige Lage der Einzelhändler gezeigt hätten. „Sie haben erfahren, dass die Politiker im Fernsehen viel reden, aber, dass noch keine Hilfen bei uns eingetroffen sind.“ Auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld sei vorbeigekommen und sie hätte ihm klar gemacht, dass er sich für den Handel stark machen solle. „Zumal der Inzidenzwert unter 50 liegt, da könnte doch wieder etwas öffnen“, hofft sie. Schließlich sei das Geldverdienen gerade auch in der Schuhbranche sehr schwierig. Da könne man nicht einfach ein Paar in einer Größe bei ihr bestellen und davon ausgehen, dass es zum eigenen Fuß passt.

Auch Iska Uferkamp-Karbe vom Geschäft Tutto Bene gibt ihren Kunden daher eine Auswahl mit. „Andere wissen, welche Größe sie haben und was passt“, beschreibt sie die Verkäufe, die sie derzeit auch mit dem Versenden von Fotos anleiern kann. Das sei aber alles nur ein Behelf, kein gleichwertiger Ersatz für das normale Tagesgeschäft. Mit der Aktion in Pink hätte der Einzelhandel ein weiteres Zeichen gesetzt in seinem Existenzkampf. Iska Uferkamp-Karbe moniert die widersprüchliche Ungleichbehandlung, die sich auf die einzelnen Branchen aber auch die Sortimente niederschlägt. „Discounter wie Aldi dürfen auch Kleidung verkaufen, aber Modeläden nicht“, sagt sie.

Dabei könnten kleine Läden die Hygienemaßnahmen doch viel besser steuern als die großen, wo sich die Wege vieler Menschen kreuzen. Ebenfalls kann sie nicht nachvollziehen, dass großen Konzernen wie Lufthansa oder Tui schnell mit Millionenzahlungen geholfen wird, es für die Einzelhändler aber noch nicht mal fertige Antragsformulare gibt, mit denen sie das Überbrückungsgeld für Dezember beantragen können. „Da funktioniert gar nichts“, sagt sie.

Funktioniert hat beim Geschäft Enterprise dagegen der Schaufensterkauf, bei dem Kunden direkt an der Scheibe eine Ware wählen und sie kaufen. „Das ist aber gegenüber dem sonstigen Verkauf ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Mitarbeiterin Maren Knüppel. Sie weiß, dass es dieses Mal sehr kompliziert ist mit der Hilfe des Bundes, weil die Ladenbesitzer nur über ihre Steuerberater Zuschüsse beantragen können, von denen sie dann auch den Steuerberater bezahlen müssten. „Ich als Minijobberin bekomme gar keine Hilfe“, betont sie. Nicht nur deswegen hält sie eine solidarische Aktion wie den erfolgten Protest in Pink für wichtig – und Kolleginnen wie Mirja Hehenberger, die alle Beteiligten in Achim mitgerissen habe, weil diese die geplante Aktion nicht kannten.

Zu denen gehört auch Uwe Rohde, der gerne mitgemacht hat. Der Betreiber des Ladens Incorio Lederdesign sagt: „Es ist für alle schwierig. Und je länger es dauert, desto schwieriger wird es noch – bis hin zur Schließung von Läden“. Ihm fehlen schlichtweg eine Perspektive und eine verlässliche Planung, wann seine Kollegen und er wieder öffnen dürfen. „So weiß ich beispielsweise gar nicht, wie viel Ware ich überhaupt ordern muss“. Während aus seiner Sicht die finanziellen Hilfen im Frühjahr unkompliziert und schnell kamen, „kommt bislang noch gar nichts hier an, obwohl die Kosten immer weiter laufen“. Das sei sehr enttäuschend, schließt er sich seinen Vorrednerinnen an. Aber er behalte die Zuversicht. „Sonst hätten wir schon lange aufgegeben.“

Auch wenn die Einzelhändler die Erlaubnis zur Wiederöffnung für den 15. Februar herbeisehnen, gehen sie davon aus, dass dies nicht klappen wird. Was aber eventuell klappen könnte: Dass es eine weitere Protest-Aktion parallel zum Wochenmarkt gibt, wenn in Achim dann mehr los ist als am Montagmorgen.